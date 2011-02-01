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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Superonline'dan AYDA 9,99 TL'ye 100 Mbps Limitsiz Internet

8 yıl
7,4b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
DH Bülten
Dh Bülten
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Türkiye’nin yenilikçi telekom operatörü Superonline, yeni “9,99’a Bekleme Yapma Devam Et!” kampanyasıyla fiber internet keyfini ayda sadece 9,99 TL’ye yaşatıyor. Üstelik modem ve kurulum da ücretsiz.


Türkiye’de internet erişiminin öncüsü Superonline, fiber optik altyapının sağladığı eşsiz internet deneyimini yine Türkiye’de eşi görülmemiş bir kampanya ile birleştiriyor. 1 Şubat’ta başlayıp 31 Mart’a kadar devam edecek “9,99’a Bekleme Yapma Devam Et!” kampanyasıkapsamında Superonline abonesi olmak isteyenler, seçtikleri bağlantı paketine göre 3 aydan 6 aya kadar, ayda sadece 9,99 TL ödeyerek fiber internet hızını yaşayacaklar.

“Fiber optik benzersiz bir deneyim sunuyor”
Türkiye’de şu ana kadar abonelere bu kadar yüksek hızda internet erişiminin bu kadar uygun fiyatlarla sunulmadığını vurgulayan Superonline Pazarlama ve İletişim Müdürü Birim Esener Karakaş, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Superonline olarak 9,99’a Bekleme Yapma Devam Et kampanyamız ile herkesi fiber internetle çok uygun fiyatlarla tanıştırmak istiyoruz. Yüksek hız ve uygun fiyat yanında kampanyamız süresince hem kotalı hem de limitsiz paketlerimiz için abonelerimize modem ve kurulumu da hediye ediyoruz.”

 

“9,99’a bekleme yapma, devam et”
İlk 3 ay boyunca ayda 9,99 TL’lik 10 Mbps hızındaki bağlantı paketlerinin aylık ücreti bu sürenin sonunda 4 GB kotalı paket için 29 TL, limitsiz paket içinse 49 TL.
İlk dört ay boyunca 9,99 TL’lik indirimden yararlanacak 20 Mbps hızındaki bağlantı paketlerinin aylık ücreti bu sürenin sonunda 8 GB kotalı paket için 39 TL, limitsiz paket içinse 69 TL.

9,99 TL’lik indirimden 5 ay boyunca yararlanacak 50 Mbps hızındaki bağlantı paketlerinin aylık ücreti bu sürenin sonunda 12 GB kotalı paket için 59 TL, limitsiz paket içinse 99 TL.
Tam 6 ay boyunca 9,99 TL’lik indirimden yararlanacak 100 Mbps hızındaki bağlantı paketlerinin aylık ücreti bu sürenin sonunda 16 GB kotalı paket için 89 TL, limitsiz paket içinse 199 TL.
Superonline’ın yeni kampanyasından 24 ay taahhütlü abonelik sözleşmesi imzalayan tüm aboneler yararlanabilecek.

Hız

Kota

Tarife

Kampanya

10Mbps

4GBKOTALI 

29 TL

3 Ay x 9,99 TL

10Mbps

Limitsiz

49 TL

3 Ay x 9,99 TL

20Mbps

8GBKOTALI 

39 TL

4 Ay x 9,99 TL

20Mbps

Limitsiz

69 TL

4 Ay x 9,99 TL

50Mbps

12GBKOTALI 

59 TL

5 Ay x 9,99 TL

50Mbps

Limitsiz

99 TL

5 Ay x 9,99 TL

100Mbps

16GBKOTALI 

89 TL

6 Ay x 9,99 TL

100Mbps

Limitsiz

199 TL

6 Ay x 9,99 TL

Kampanya ile ilgili detaylı bilgi almak ve abone olmak için 0850 222 0 222 Superonline Müşteri Hizmetleri’ni aramak ya da Superonline İletişim Merkezleri ile Superonline Abone Merkezlerine başvurmak yeterli.
Superonline fiber optik internet hizmeti hali hazırda İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Adana, Antalya ve Gaziantep’te sunuluyor.


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