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Sürücüsüz minibüse bindik

1 ay
6,3b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sürücüsüz olarak çalışan yeni nesil minibüse binme şansımız oldu. Easy Mile firması tarafından geliştirilen araçı, Turkcell Teknoloji Zirvesi 2019 kapsamında tecrübe etme fırsatı yakaladık.
Turkcell Teknoloji Zirvesi 2019 kapsamında Easy Mile firması tarafından geliştirilen ve hali hazırda 100 tanesi dünya genelinde kullanılan sürücüsüz minibüsü deneme şansımız oldu. Ericsson'un iletişim teknolojileriyle birlikte 5G'ye adapte olacak araca binme şansı yakaladık ve detaylarını bu videoda anlattık. 

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patatessiz patso 1 ay en beğenilen
Tanıtımı yapan ikide bir ingilizce kelime kullanarak cool mu olmaya çalışmış yoksa başka bir amacı mı var anlamadım. Mesela ''Detect edebiliyor'' diyene kadar algılayabiliyor deseya
Tanıtımı yapan ikide bir ingilizce kelime kullanarak cool mu olmaya çalışmış yoksa başka bir amacı mı var anlamadım. Mesela ''Detect edebiliyor'' diyene kadar a...
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3 Yanıt Yanıtla +36
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nefendim 1 ay patatessiz patso
Önceden ayarlı bir yolda giden bir araç, trenin raysızı...
Yabay zaga, tabi tabi...
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IhtiyarDelikanli 1 ay
bütün işleri robotlar yapmaya başladığında sermaye sahibi ve yetenekli insanlar dışında kalan herkez ne halt iyecek
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medyxnet 1 ay
gebze harem hattı gözümde canlandı şuan.:(
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dfk24 1 ay
Boş boş işler vallahi başka bişey değil. Bırakın lan artık sürücüsüz minibüsü ıvırı zıvırı. Kimse sizden bunu istemiyor.
Artık aya çıkalım marsa gidelim yerli araba istiyoruz
"""""" YERLİ """"""
BEN ARABAMIN AYNASI KIRILINCA 1500 TL VERMEK İSTEMİYORUM.
SÜRÜCÜSÜZ MİNİBUS .
BUNU ARDUİNO İLE DE YAPABİLİRSİNİZ BEN EVDE BİLE YAPARIM... ŞERİT İZLEYEN ROBOT VEYA ULTRASONİC SENSÖR KULLANARAK YAPILAN ROBOTLAR.
BUNLAR SENELERDİR VAR ...
YAZIK ,,,, YAZIK..
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OverClocK1ng 1 ay
Şu Ericsson'cu arkadaşa söyleyin. Türkçe öğrensin. Türkçe İngilizce karıştırarak konuşunca havalı değil, tiki olunur...
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gun 1 ay
Uzaktan kontrol edilmesine ne gerek var anlamadım. Tesla dahil her cihaz kendi üzerindeki yapay zeka ile yolunu bulabilirken illa ki bir 5G’yi içine katma işine karşıyım.
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gun 1 ay
Ya tam İngilizce konuşsun daha iyi Türkçe’nin içinde bu kadar çok İngilizce konuşmak kulağı tırmalıyor ve aslında utanılacak bir şey ama havalı olduğunu zannediyor zannedersem.
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DH Misafiri 1 ay
bu arkadaş muhtemelen yurt dışında yaşıyor ve çalışıyor ki öyle de zaten, o yüzden ağzından ingilizce kelimeler kaçırması gayet doğal bir durum ve seni temin ederim ki kesinlikle bilerek ya da cool gözükmek için yapmıyor. kendimden örnek vereyim; 1 yıl amerika 1 yıl da ingiltere'de yaşamış biri olarak bu kadar kısa sürede telaffuzunu unuttuğum çok kelime oldu bu arkadaş gibi konuşuyordum ve bunu bilinçli ya da cool gözükmek için yapmıyordum (ne alakaysa artık anlamadım orasını) yurt dışına çık ve bir süre yaşa ne demek istediğimi anlayacaksın.
1 Yanıt Yanıtla
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gun 1 ay DH Misafiri
Tamam ama yinede döndüğünde utanılacak bir şey ne yazık ki. Sorun o utanmıyor problem orada
Benimde başıma geliyor ama ben utandığımdan daha yavaş konuşuyor daha çok düşünüyorum ve Türkçesini bulup yada benzerini bulup anlatmaya çalışıyorum.
Bunun benzerini Arabistan’da yaşayanlar geri döndüğünde Arapça kelime mi sıkıştırıyorlar araya sanki kasarsan oluyor.
Bu şekilde kaçırmak herkes İngilizce biliyor nasılsa bende kasmayayım anlayın işte demek gibi bir şey ve ana diline yaptığın bir terbiyesizlik bence.
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BlueDay_86 1 ay
Türkiye’de bunu bile çalarlar tutmaz buralarda
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lterlemez 1 ay
Yerli falan tamam da neden yurt dışında; böyle çalışmalar güzel ama işte...
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CoreXXX 1 ay
küfürlü ses koymaları lazım yoksa bizim millet alışamaz. küfür etmeyen minibüs olurmu:)
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IhtiyarDelikanli 1 ay
bütün işleri robotlar yapmaya başladığında sermaye sahibi ve yetenekli insanlar dışında kalan herkez ne halt iyecek
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