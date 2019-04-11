Sürücüsüz minibüse bindik

Sürücüsüz olarak çalışan yeni nesil minibüse binme şansımız oldu. Easy Mile firması tarafından geliştirilen araçı, Turkcell Teknoloji Zirvesi 2019 kapsamında tecrübe etme fırsatı yakaladık.

Turkcell Teknoloji Zirvesi 2019 kapsamında Easy Mile firması tarafından geliştirilen ve hali hazırda 100 tanesi dünya genelinde kullanılan sürücüsüz minibüsü deneme şansımız oldu. Ericsson'un iletişim teknolojileriyle birlikte 5G'ye adapte olacak araca binme şansı yakaladık ve detaylarını bu videoda anlattık.