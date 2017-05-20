Svalbard Küresel Tohum Deposu’nu sel bastı

2008 senesinde kurulan ve bu tarihten beri ilk defa böyle bir olaya dahil olan depo, Norveç’in Spitsbergen Adası’nda bulunuyor. Güncel ölçümler, adanın ortalama sıcaklığının 7 derece üstünde olduğunu gösteriyor. Kuzey Kutbu’ndan yalnızca 1300 km uzakta yer alan adanın bu kadar çok ve ani bir şekilde ısınması, küresel ısınmanın etkilerini net bir şekilde gözler önüne seriyor.
Yetkililer, adada böyle bir olayın yaşanabileceğini düşünmedikleri için güvenlik önlemleri almadıklarını ancak bu noktadan sonra daha dikkatli olacaklarını açıkladılar. Sel sularının doldurduğu 100 metre uzunluğundaki depo girişi elektronik aygıtlar başta olmak üzere boşaltılmış ve tohumların bulunduğu depolara önlem amacıyla su pompaları yerleştirilmiş. Tohumların bulunduğu depolar, tsunaminin veya selin yaşanması durumunda güvende olması amacıyla girişten 5-7 kat yukarıda bulunuyor. Bu nedenle selin çok büyük boyutlara ulaşmadığı sürece deponun güvende olacağı düşünülüyor.
https://www.engadget.com/2017/05/19/melted-permafrost-floods-doomsday-seed-vault/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bunun neresi komik acaba?