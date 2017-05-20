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Svalbard Küresel Tohum Deposu’nu sel bastı

Bilim insanları tarafından 800.000’den fazla bitki türünün koruma altına alınması amacıyla kurulan Svalbard Küresel Tohum Deposu’nu sel bastı. Depoya ulaşım kısıtlı ancak tohumlar şimdilik güvende.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
9,2b
1
19
Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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“Kıyamet Tohum Ambarı” olarak da bilinen Svalbard Küresel Tohum Deposu, eriyen karların tetiklediği bir selin ortasında kaldı. Bilim insanları ve kuruluş yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre yılın büyük bir bölümünde donmuş olarak kalan toprak, küresel ısınmadan kaynaklanan yüksek sıcaklıklardan dolayı çözünmeye başladı ve selin oluşmasına katkı sağladı. Sel suları yalnızca deponun giriş bölümünü etkiledi, yani içeride bulunan 800 binden fazla tohum hala güvende.

2008 senesinde kurulan ve bu tarihten beri ilk defa böyle bir olaya dahil olan depo, Norveç’in Spitsbergen Adası’nda bulunuyor. Güncel ölçümler, adanın ortalama sıcaklığının 7 derece üstünde olduğunu gösteriyor. Kuzey Kutbu’ndan yalnızca 1300 km uzakta yer alan adanın bu kadar çok ve ani bir şekilde ısınması, küresel ısınmanın etkilerini net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Yetkililer, adada böyle bir olayın yaşanabileceğini düşünmedikleri için güvenlik önlemleri almadıklarını ancak bu noktadan sonra daha dikkatli olacaklarını açıkladılar. Sel sularının doldurduğu 100 metre uzunluğundaki depo girişi elektronik aygıtlar başta olmak üzere boşaltılmış ve tohumların bulunduğu depolara önlem amacıyla su pompaları yerleştirilmiş. Tohumların bulunduğu depolar, tsunaminin veya selin yaşanması durumunda güvende olması amacıyla girişten 5-7 kat yukarıda bulunuyor. Bu nedenle selin çok büyük boyutlara ulaşmadığı sürece deponun güvende olacağı düşünülüyor.


https://www.engadget.com/2017/05/19/melted-permafrost-floods-doomsday-seed-vault/ Yorum Yaz
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ÖzdalDoğru 2 yıl en beğenilen
Bizde bu tarzda bir ambar var mıdır acaba? Özellikle el değmemiş, labaratuvar ortamında genleri ile oynanmamış saf Anadolu tohumları.
2 Yanıt Yanıtla +22
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manyakurt 2 yıl
sel suyuna kapılan kıyamet günü deposu. Yılan.
1 Yanıt Yanıtla +12
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CoreXXX 2 yıl MustafaC53
MustafaC53
hahah ahahah hahaha hahha.

bunun neresi komik acaba?
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DH Misafiri 2 yıl
Ne oldu her detayi dusunen ve boyle buyuk bir projede ustelik kuresel isinma gundemken bu konuyu atlayan isvicreli bilim adamlari nerde ?
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DH Misafiri 2 yıl
Ne oldu her detayi dusunen ve boyle buyuk bir projede ustelik kuresel isinma gundemken bu konuyu atlayan isvicreli bilim adamlari nerde ?
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DH Misafiri 2 yıl
Kıyamete hazırlar ama ; sele hazır değiller. Güldürmesinler beni kıyamet ambarıymış....
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brshr 2 yıl
Aynısı bizim memlekette olsa haberi bile okumadan başlıktan direk gömerler ama yabancılarda olunca hemen korumaya geçerler. Girişinde olmuş da tohumlar zaten yukardaymış da. Hey gidin hey!
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alemburda34 2 yıl
Gunumuzde pazarda satilan domateslerimizin son hali
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Valla domates almaya korkar oldum bunu coluguna cocuguna insan nasil yedirir? Afedersiniz ama bizim bazi cifcilerimizde tam bir seref yoksunu

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ÖzdalDoğru 2 yıl alemburda34
alemburda34
Gunumuzde pazarda satilan domateslerimizin son hali
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Valla domates almaya korkar oldum bunu coluguna cocuguna insan nasil yedirir? Afedersiniz ama bizim bazi cifcilerimizde tam bir seref yoksunu



Aynı kanaatteyim hocam, maalesef yerden göğe kadar haklısınız. Balkona saksı alıp kendimiz yetiştirsek daha iyi.

Kayınvalidem bostanında kendisi yetiştiriyor ve çok lezzetli, pazardan marketten aldıklarımızın domatesle alakası yok.
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tufanumur12 2 yıl
:) su geçirmez olan bir kıyamet deposu. Hadi gelde bu projeninde bir fiyasko olduğunu düşünme.Büyük bir servet harca mühendislik harikası yap ama su geçirmezlik koyma.
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hanox 2 yıl
Bizde de var eski tohumlarımız çoğaltılıp hem piyasa da satılıyor hem orjinal'leri özel depo da saklanıyor ,yerli belgeselde izledim.
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MustafaC53 2 yıl
hahah ahahah hahaha hahha.
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CoreXXX 2 yıl MustafaC53
MustafaC53
hahah ahahah hahaha hahha.

bunun neresi komik acaba?
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manyakurt 2 yıl
sel suyuna kapılan kıyamet günü deposu. Yılan.
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dragonborn95 2 yıl manyakurt
manyakurt
sel suyuna kapılan kıyamet günü deposu. Yılan.

O tohumların olduğu kısım bayağı yüksekte ve daha iç kısımlarda . Bu depo yapılırken sel , deprem , nükleer savaş gibi felaketlerden korunma amaçlı yapıldı bundan ders çıkarır girişi daha sağlam hale getirirler .
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ÖzdalDoğru 2 yıl en beğenilen
Bizde bu tarzda bir ambar var mıdır acaba? Özellikle el değmemiş, labaratuvar ortamında genleri ile oynanmamış saf Anadolu tohumları.
2 Yanıt Yanıtla +22
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orientem 2 yıl ÖzdalDoğru
ÖzdalDoğru

Bizde bu tarzda bir ambar var mıdır acaba? Özellikle el değmemiş, labaratuvar ortamında genleri ile oynanmamış saf Anadolu tohumları.

goo.gl/...

Dünya'nın en büyük 3. gen bankası deniyordu ama aradan geçen zamanda son durum nedir bilmiyorum.
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LambayaFunfDe 2 yıl ÖzdalDoğru
ÖzdalDoğru

Bizde bu tarzda bir ambar var mıdır acaba? Özellikle el değmemiş, labaratuvar ortamında genleri ile oynanmamış saf Anadolu tohumları.

reyizin deposundadır onlar rağat olun
belki de boğazın altında borların altına filen gömmüşüktür
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