Svalbard Küresel Tohum Deposu’nu sel bastı

“Kıyamet Tohum Ambarı” olarak da bilinen Svalbard Küresel Tohum Deposu, eriyen karların tetiklediği bir selin ortasında kaldı. Bilim insanları ve kuruluş yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre yılın büyük bir bölümünde donmuş olarak kalan toprak, küresel ısınmadan kaynaklanan yüksek sıcaklıklardan dolayı çözünmeye başladı ve selin oluşmasına katkı sağladı. Sel suları yalnızca deponun giriş bölümünü etkiledi, yani içeride bulunan 800 binden fazla tohum hala güvende.

2008 senesinde kurulan ve bu tarihten beri ilk defa böyle bir olaya dahil olan depo, Norveç’in Spitsbergen Adası’nda bulunuyor. Güncel ölçümler, adanın ortalama sıcaklığının 7 derece üstünde olduğunu gösteriyor. Kuzey Kutbu’ndan yalnızca 1300 km uzakta yer alan adanın bu kadar çok ve ani bir şekilde ısınması, küresel ısınmanın etkilerini net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Yetkililer, adada böyle bir olayın yaşanabileceğini düşünmedikleri için güvenlik önlemleri almadıklarını ancak bu noktadan sonra daha dikkatli olacaklarını açıkladılar. Sel sularının doldurduğu 100 metre uzunluğundaki depo girişi elektronik aygıtlar başta olmak üzere boşaltılmış ve tohumların bulunduğu depolara önlem amacıyla su pompaları yerleştirilmiş. Tohumların bulunduğu depolar, tsunaminin veya selin yaşanması durumunda güvende olması amacıyla girişten 5-7 kat yukarıda bulunuyor. Bu nedenle selin çok büyük boyutlara ulaşmadığı sürece deponun güvende olacağı düşünülüyor.

https://www.engadget.com/2017/05/19/melted-permafrost-floods-doomsday-seed-vault/