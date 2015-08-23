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Swatch farklı özelliklere sahip akıllı saatler planlıyor

3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Swatch farklı özelliklere sahip akıllı saatler planlıyor

Yıl başlarında Touch Zero One adında vuruş şiddetini ölçebilen plaj voleyboluna yönelik bir akıllı saat tanıtan İsviçreli saat markası Swatch, saatini yavaş yavaş piyasaya sürerken yeni modellerin de müjdesini verdi. 

Bir gazeteye konuşan firmanın patronu Nick Hayek, 5 Ağustos 2016 tarihinde başlayacak Brezilya Olimpiyat Oyunları öncesinde One Touch Zero Two akıllı saatini piyasaya süreceklerini duyurdu.

İlk neslin üzerine yenilikler koyması beklenen One Touch Zero Two sonrasında farklı akıllı saat modelleri de firmanın yol haritasında yer alıyor. Ancak Swatch doğrudan Apple ile rekabet etmek niyetinde değil. Hepsi-bir-ara akıllı saatler yerine her biri farklı bir özellik barındıran akıllı saatler piyasaya sürecek. 

İsviçreli saat markası sadece akıllı saatler konusunda yenilikler getirmek istemiyor. Firma mevcut saatlerinde de yenilikler yapacak. Bu yıl piyasaya çıkacak bazı saat modellerinde NFC teknolojisi ve buna bağlı bazı fonksiyonlara yer verilmesi planlanıyor. 

http://www.reuters.com/article/2015/08/22/swatch-ch-products-idUSL5N10X06W20150822 Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
bakalım merakla bekliyoruz :)....
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