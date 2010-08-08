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Symbian: Günde 300 bin telefonla tüm rakiplerimizden daha fazla satıyoruz

Symbian Vakfı, günde 300 bin telefonla hem Android hem de Apple ve RIM'den daha fazla telefon sattıklarını açıkladı.
8 yıl
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91
Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Günde 200 binden fazla Android telefon satıldığını açıklayan Google, işletim sisteminin hızlı yükselişinden memnun olduğunu belirtirken, Canalys ve NPD gibi bağımsız araştırma kuruluşları, Android'in Amerika pazarında liderliğe oturduğunu belirtiyorlar. Kısa geçmişine rağmen açık kaynak yaklaşımıyla zirveye yerleşen Android platformu, Apple ve RIM gibi güçlü rakiplerini geride bırakırken, Nokia'nın kontrolündeki Symbian Vakfı yaptığı yeni bir açıklamayla adeta Android dünyasına meydan okudu! Kendi kontrolünde olmayan platformlara sıcak bakmadığı için Android'le ilgilenmediğini açıklayan Nokia, günde 300 bine yakın Symbian telefon satıyor. Rakip işletim sistemlerine karşı, geliştirme çalışmaları sık sık eleştrilere maruz kalan Symbian işletim sisteminin yeni sürümü, Nokia N8 ile birlikte pazara sürürülecek ancak gelecek hâlâ belirsiz.

Intel ile birlikte MeeGo (Moblin + Maemo) platformunu geliştiren ve ilk telefonunu yıl sona ermeden duyurmayı hedefleyen Nokia, kilometretaşı olarak değerlendirdiği bu ürünü büyük bir gizlilik içerisinde geliştirmeye devam ediyor. Gelecekte MeeGo ile yola devam edeceği ve Symbian ile yollarını ayıracağı iddia edilen Finlandiya kökenli üretici, son dönemde 5x00 serisi ve X6 gibi modellerin başarısıyla milyonlarca adet Symbian telefon satmayı başardı. Nokia ile birlikte Sony Ericsson ve Samsung gibi firmaların da Symbian tabanlı çözümleri olsa da, ilginin giderek azaldığını görüyoruz. Sony Ericsson'un Android işletim sistemine yönelik çalışmaları sürerken, Samsung ise bir yandan Android öte yandansa kendi geliştirdiği Bada platformuna yoğunlaşmış durumda. Üstelik Microsoft'un yeni mobil işletim sistemi Windows Phone 7 de Symbian'ın için önemli bir tehdit unsuru olacak gibi görünüyor.

Henüz emekleme aşamasında olan MeeGo platformunun tam anlamıyla rekabetçi olacak düzeye gelmesi vakit alacağı için Nokia bir süre daha Symbian ile devam edecek. Üstelik MeeGo platformunda orta ve uzun vadeli hedeflerden birisi, Intel'in Z6xx serisi donanım platformunu cep telefonlarına adapte etmek olduğu için geçiş sürecinin ne derece sancılı olacağı henüz bilinmiyor. Eylül ayında satışa sunulacak N8 modelini, orta-üst segmente konumlandıran Nokia, iyi tanımlanmış özellikler ve doğru fiyatlandırma ile N8'in ciddi başarı elde edeceğini belirtiyor. Pazar payı bir süredir düşme eğiliminde olan Nokia, bugün %35-37'lik pay ile liderliğini koruyor ve tüm rakiplerinden daha çok telefon satıyor. Ancak firmanın toplam satışlarında akıllı telefonların ikinci planda kaldığı, ağırlığın maliyet odaklı cihazlarda olduğu belirtiliyor.

2012 yılında 75 milyon Android telefon satılacağı tahmin edilirken, Symbian Vakfı tarafından altı çizilen güncel rakamlar da bir hayli dikkat çekici. Canalys araştırma şirketinin raporuna dayandırılarak yapılan açıklamaya göre, ikinci çeyrekte 27 milyon Symbian telefon satıldı. Günde 300 bin, dakikada 207 ve saniyede üç telefon anlamına gelen rakamlarla, Symbian platformunun dünyanın en popüler akıllı telefon işletim sistemi olmayı sürdürdüğü belirtilirken, vakıf yöneticisi Lee M. Williams, "bu rakamlar Symbian birliği için olumlu bir haber. Akıllı telefon pazarı hiç olmadığı kadar kalabalık ve biz rakiplerimizden daha fazla telefon satmayı sürdürüyoruz..." dedi. Symbian yıllık olağan Symbian Exchange and Exposition etkinliğinin bu seneki ayağını (SEE 2010), 9-10 Kasım tarihlerinde Amsterdam'da yapacak ve planlanan yenilikleri anlatacak.


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1 Avatar
galaxyg 9 ay
ah be doların 1.5 olduğu zamanlar
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GunslingeR085 9 ay
Yeni haber sandım ya
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Renault Sport 9 ay
Çok aradin mi kardeş bu konuyu?
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RedManetics 9 ay
Symbian tekrardan çıktı sandım.ahh şu hortçu tayfa
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sakulta8585 9 ay
Ulan bende diyorum, Symbian mi kaldi da, daha fazla satiyormus
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Angelica 9 ay
Nokia ci tayfa suan samsung kullaniyor.
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a008mania 4 yıl
...çünkü ucuzuz! :))
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flowerhorn 4 yıl
Anne ve babalarimiz aliyor bunlari
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SpesifikBrush 4 yıl
Oturmuşum bide okuyorum yuh noluyo lan diyorum bi baktım hort...


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ero_52 4 yıl
Konu fena hortlamış.
Şaka maka zamzung un da sonu nokia gibi olmasın.
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carter 4 yıl
Her çıkışın bir inişi vardır diye boşuna demiyorlar. Nokia'nın şimdi gelmiş olduğu noktaya bakın. Symbian'da diretmeyip zamanında Android gibi bir platforma geçmiş olsalardı durum çok farklı olurdu.
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