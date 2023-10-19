Telefon piyasasının bir dönem lideri Nokia’nın büyük umudu Lumia'ya ne oldu?

Tam Boyutta Gör

Nokia markası özellikle tuşlu telefon dönemine damga vuran bir markaydı. Sonrasında akıllı telefonlara geçişle beraber aynı popülerliği elinde tutamayan marka kendine bir çıkış noktası aradı. O çıkış noktası da “Lumia”ydı.

1865 yılıında Finlandiya’da bir kağıt hamuru fabrikası olarak kurulan Nokia sonrasında dünyanın 274. en büyük şirketi konumuna gelen bir teknoloji devi oldu. Özellikle akıllara kazınan 3310 modeliyle telefon dünyasında büyük yankı uyandıran Nokia, akıllı telefonlara geçişle beraber kendine yeni bir çıkış aradı.

Türk dizileri Avrupa'ya platform aracılığıyla tekrar açılacak 2 gün önce eklendi

Nokia, 1998’den 2012’ye kadar telefon pazarının açık ara lideri olsa da yeni gelişmelerle Symbian işletim sistemi artık gözden çıkarılmış bir konumdaydı. Google’ın Android, Apple’ın ise IOS işletim sistemleriyle diğer markalar ciddi bir çıkış yakaladı. 2012 yılında telefon pazarında Nokia’yı Samsung’un geçmesi üzerine Finlandıyalı şirket yeni bir soluk aradı.

Aradığı soluğu Microsoft ile anlaşmada bulan Nokia, Windows Phone işletim sistemli Lumia modelinde bir telefon çıkardı. Android ve IOS’un aksine farklı bir işletim sistemine geçilmesi Nokia’nın kendine ait duruşunu gösterdi. Windows ile entegre olan bu sistemin insanlar tarafından çokça tercih edilmesi bekleniyordu. Ancak öyle olmadı.

İstenilen çıkışı bir türlü sağlayamayan Lumia’lar için çıkmasından 2 sene sonra tekrar yapılandırma yapıldı. Bu süre zarfında telefon satışları %56 düşen Nokia tam 7600 çalışanını işten çıkarmak zorunda kaldı.

Minecraft kendi rekorunu egale etti 3 gün önce eklendi

İşin içinden çıkamayan Microsoft Mobile, Nokia markalı telefon ticaretini Nokia’nın eski yöneticisinin de sahibi olduğu başka bir Finlandiya şirketine sattı.

2017 Haziran ayında Nokia’nın Lumia modelinin üretimi ise tamamen durduruldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.