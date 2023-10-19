Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Telefon piyasasının bir dönem lideri Nokia’nın büyük umudu Lumia'ya ne oldu?

    Nokia markası özellikle tuşlu telefon dönemine damga vuran bir markaydı. Akıllı telefonlara geçişle beraber popülerliği elinde tutamayan marka kendine çıkış noktası aradı. Çıkış noktası da Lumia'ydı.

    Piyasanın eski lideri Nokia’nın büyük umudu Lumia'ya ne oldu? Tam Boyutta Gör

    Nokia markası özellikle tuşlu telefon dönemine damga vuran bir markaydı. Sonrasında akıllı telefonlara geçişle beraber aynı popülerliği elinde tutamayan marka kendine bir çıkış noktası aradı. O çıkış noktası da “Lumia”ydı.

    1865 yılıında Finlandiya’da bir kağıt hamuru fabrikası olarak kurulan Nokia sonrasında dünyanın 274. en büyük şirketi konumuna gelen bir teknoloji devi oldu. Özellikle akıllara kazınan 3310 modeliyle telefon dünyasında büyük yankı uyandıran Nokia, akıllı telefonlara geçişle beraber kendine yeni bir çıkış aradı.

    Nokia, 1998’den 2012’ye kadar telefon pazarının açık ara lideri olsa da yeni gelişmelerle Symbian işletim sistemi artık gözden çıkarılmış bir konumdaydı. Google’ın Android, Apple’ın ise IOS işletim sistemleriyle diğer markalar ciddi bir çıkış yakaladı. 2012 yılında telefon pazarında Nokia’yı Samsung’un geçmesi üzerine Finlandıyalı şirket yeni bir soluk aradı.

    Aradığı soluğu Microsoft ile anlaşmada bulan Nokia, Windows Phone işletim sistemli Lumia modelinde bir telefon çıkardı. Android ve IOS’un aksine farklı bir işletim sistemine geçilmesi Nokia’nın kendine ait duruşunu gösterdi. Windows ile entegre olan bu sistemin insanlar tarafından çokça tercih edilmesi bekleniyordu. Ancak öyle olmadı.

    İstenilen çıkışı bir türlü sağlayamayan Lumia’lar için çıkmasından 2 sene sonra tekrar yapılandırma yapıldı. Bu süre zarfında telefon satışları %56 düşen Nokia tam 7600 çalışanını işten çıkarmak zorunda kaldı.

    İşin içinden çıkamayan Microsoft Mobile, Nokia markalı telefon ticaretini Nokia’nın eski yöneticisinin de sahibi olduğu başka bir Finlandiya şirketine sattı.

    2017 Haziran ayında Nokia’nın Lumia modelinin üretimi ise tamamen durduruldu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    mert1907 +58 CWaRRioR +55 sendemail +49 12 Angry Men +34 Resurrectionn +33 Moueson +33 ugursimsek_03 +31 wolf silver +30 gun +29 Boldrex +27
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    44 Kişi Okuyor (0 Üye, 44 Misafir) 2 Masaüstü 42 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1166 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    nokia, lumia ve
    4 etiket daha Windows Phone symbian Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı335b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    karıma doğum günü hediyesi lisanssız uçak teknisyeni debriyaja basınca gelen ses kokusuz alkol torrent eşlere bağlanıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 23
    General Mobile GM 23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B12VFK-403TR
    MSI KATANA 17 B12VFK-403TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız