TG: Canon ile baskı teknolojileri üzerine konuştuk

Teknoloji Gündemi'nde yazıcı dendiğinde ilk akla gelen firmalardan biri olan Canon ile baskı teknolojileri ve gelecek teknolojiler üzerine konuştuk.
Colossal Donanimhaber.com'dan daha çok video içeriği bekliyorum. Mesut bey önderliğinde bir donanimhaber TV açılsa internet üzerinden yayın yapan ne kadar güzel olurdu. Donanimhaber harici hiçbir sitenin video içeriğinden bu denli keyif almıyorum.
bir kağıda kalemle yazı yazdığınızı düşünün. elinizde dolma kalem olsa ne olur, pilot kalem olsa ne olur, kurşun kalem olsa ne olur, mürekkebi bitmiş tükenmez kalem olsa ne olur? sonuçta eliniz yazıyı yazmak için her kalem türünde de aynı hamleleri yapacaktır.
yani artık bıraksınlar tüketiciyi korkutma yöntemini.
+1
başka sitelerden bukadar keyif alamamamızın sebebi, donanımhaber ekibinin inceleme ve sunumları çok başarılı şekilde yapıyor olmalarıdır.Sitenin geçmişten bugüne kadar kat ettiği mesafeye bakınca sürekli gelişim ve değişim içinde olduklarını görüyoruz.Bunda site yönetiminin ve görev alan insanların payı yadsınamaz.
en başta Mesut Çevik ve diğer editör arkadaşlar, donanımhaber sitesinin gülen ve güven veren yüzü olarak aslında ciddi anlamda sorumluluk taşıyorlar. İnceleme ve söyleşilerde samimiyetlerini ve sıcaklıklarını herzaman yansıtıyorlar.Özellikle 1e1 ler çok güzel oluyor.
Diğer inceleme sitelerinde buradaki tadı bulamamızın ana sebebi onlarda bu unsurların olmayışı veya görünmüyor oluşudur.
O yüzden bu sitenin başarısının kesinlikle durduk yere veya tesadüfi olmadığına inanıyorum.
Lan senin arkadaşının işini s/b lazer yazıcı görebilir ona yeterli olabilir sen niye aynısını alıyorsun ki, ayda alacağın çıktı sayısı max. 70-80 anca olur.. Sen nerede nasıl bitireceksin şimdi bir işine yaramayan 2500 sayfalık s/b baskıyı.. Og ulan of, ben dedim ihtiyaca göre alınır yazıcı dedim, kapasitesi fazla lazer alınıp s/b'ye mahkum kalınmaz dedim. Dinletemiyorum arkadaş.. Sadece s/b baskı veren toneri 2500 sayfaya yakın dolu olan 130-150 liralık bir yazıcımız oldu..
Yahu o fiyata aile kullanıcısına yetecek, ayda renkli ve s/b karışık maksimum alacağımız baskı taş çatlasa 70-80 sayfa olurdu olurdu. Hemde tarayıcısı olurdu, fotokopisi olurdu.
Ekleme: Mesut abi söyleşi güzel olmuş sıkılmadan yeni bir ürün almayacak olsamda keyifle izledim konukta doyurucu güzel bilgiler verdi, teşekkürler kendisine.
Neyse, Canon'un fotoğraf kartuşu/kağıdı gibi de aksesuarları var mı?