TG: "Hacker'ların karanlık dünyası" TTNET Bizi izliyor mu? Türkiye Siber Savaşa hazır mı? Tamer Şahin'in anlatımıyla ekranlarınızda! video şov

Genel Yayın Yönetmeni
Türkiye'nin ilk Hacker'larından Tamer Şahin ile güncel tehlikeleri ve kitabı Hacker'ın Aklı'nı konuştuk. Bu özel videoda TTNET bizi izliyor mu? OdaTV davasındaki bilinmeyenler, cep telefonları dinlenebiliyor mu? Türkiye siber saldırılara hazır mı? Hacker'ların amacı ne? gibi bir çok soruya samimi cevaplar bulacaksınız.
Tamer Şahin'in Hacker'ın Aklı isimli kitabı için çekilişe katılmak istiyor musunuz? (3 adet kitap dağıtılacak) Oy Ver 778 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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bu beyfendi ya isi biliyor ya cok iyi rol yapiyor ya da eksi sozlukte adama KURUSIKI sallamislar.
beta.eksisozluk.com/...
+1 lamer
tşk
Hükümet yalakası olduğunuz cebinize giren parayı kaybetme korkusu yaşadığınız belli yazıklar olsun