TG: "Hacker'ların karanlık dünyası" TTNET Bizi izliyor mu? Türkiye Siber Savaşa hazır mı? Tamer Şahin'in anlatımıyla ekranlarınızda! video şov

Türkiye'nin ilk Hacker'larından Tamer Şahin ile güncel tehlikeleri ve kitabı Hacker'ın Aklı'nı konuştuk. Bu özel videoda TTNET bizi izliyor mu? OdaTV davasındaki bilinmeyenler, cep telefonları dinlenebiliyor mu? Türkiye siber saldırılara hazır mı? Hacker'ların amacı ne? gibi bir çok soruya samimi cevaplar bulacaksınız.

Tamer Şahin'in Hacker'ın Aklı isimli kitabı için çekilişe katılmak istiyor musunuz? (3 adet kitap dağıtılacak) Evet, çekilişe katılmak istiyorum. Oy Ver 778 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Tamer Şahin'in Hacker'ın Aklı isimli kitabı için çekilişe katılmak istiyor musunuz? (3 adet kitap dağıtılacak) Evet, çekilişe katılmak istiyorum. Anket Sonlandı 778 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Tamer Şahin'in Hacker'ın Aklı isimli kitabı için çekilişe katılmak istiyor musunuz? (3 adet kitap dağıtılacak) 100% Evet, çekilişe katılmak istiyorum. 778 oy 778 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön