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TG: "Hacker'ların karanlık dünyası" TTNET Bizi izliyor mu? Türkiye Siber Savaşa hazır mı? Tamer Şahin'in anlatımıyla ekranlarınızda! video şov

6 yıl
27,1b
1
Güvenlik
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Türkiye'nin ilk Hacker'larından Tamer Şahin ile güncel tehlikeleri ve kitabı Hacker'ın Aklı'nı konuştuk. Bu özel videoda TTNET bizi izliyor mu? OdaTV davasındaki bilinmeyenler, cep telefonları dinlenebiliyor mu? Türkiye siber saldırılara hazır mı? Hacker'ların amacı ne? gibi bir çok soruya samimi cevaplar bulacaksınız.
Tamer Şahin'in Hacker'ın Aklı isimli kitabı için çekilişe katılmak istiyor musunuz? (3 adet kitap dağıtılacak) Oy Ver 778 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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dogan_95 6 yıl en beğenilen
Tamer bey RedHack için siyasi yön gösterici diyor ve hackerların bunu yapmaması gerektiğini anlatıyor. Fakat anlattığı kadarıyla cebini doldurmak için devletin doğrumu yanlışmı yaptığına bakmadan, devlet için çalışmış, bu sayede kimse ona dokunmaz tabiki, kitabında da bu siyasi eğilimini destekleyici içeriği MIT ile birlikte yazmıştır. Madem RedHack siyasi yön gösteriyor ve bunu yapmaması gerekiyor diyorsunuz, siz de aynı şeyi yapmayın. Her gün "Zaman,Takvim,Sözcü,Aydınlık" gazetelerini okuyun kimin ne yaptığına kendiniz karar verin. Göz korkutmak için suçlayacak kanıtı bile olmadan içeri tıktıkları ve aylar sonra serbest bıraktıkları öğrencilerin haklarını nasıl ödeyecekler merak ediyorum.
Tamer bey RedHack için siyasi yön gösterici diyor ve hackerların bunu yapmaması gerektiğini anlatıyor. Fakat anlattığı kadarıyla cebini doldurmak için devletin ...
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jakops. 6 yıl
Tuvalete priz yaptırcam. Tel i orda şarj etcem sürekli. Yiyosa dinlesinler :)
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Apple Specialist 4 yıl
Hacker okan..
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kule_genclik 4 yıl
hortlayinca tekrar izledim sonra eksi sozlukte ki yazilari okudum.
bu beyfendi ya isi biliyor ya cok iyi rol yapiyor ya da eksi sozlukte adama KURUSIKI sallamislar.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
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buena 6 yıl
Buyrun sizin hackerınız.

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ozan_ronal 6 yıl buena
buena

Buyrun sizin hackerınız.

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+1 lamer
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yilmazkubi 6 yıl
güzel bir paylaşım olmuş
tşk
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Dmitri Karamazov 6 yıl
Bu herif de hacker oldu ya, ne diyelim
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rauforbay 6 yıl
Tamer bey Şu an itibarı ile AKP hükümetini arkasına almış anladığım kadarı ile ama zerre kadar saygı duyulacak bir yönün yok Hükümetin bi tarafını yalayan sanatçılardan farkınız yok .
Hükümet yalakası olduğunuz cebinize giren parayı kaybetme korkusu yaşadığınız belli yazıklar olsun
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ahmetay74 6 yıl
la bu bizim Lamer Şahin ya !!

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hakanh45 6 yıl
bende kendimi ifşa ediyorum evet beyler bende hackerim
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kcemil 6 yıl
Bu adamı devlet buraya çıkarmış. Çok taraflı konuşuyor. Aslında bu adam para için herşeyi yapıyor
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DH Misafiri 6 yıl
Güzel röportaj. Teşekkürler Mesut abi.
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usta^alp_ 6 yıl
Nerde o eski hackerlar.
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