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TG: Projeksiyonlar hakkında merak ettiğiniz her şey [video rehber]

8 yıl
69,8b
1
Projeksiyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Teknoloji Gündemi'nin bu özel bölümünde Epson Türkiye Projeksiyon ve Video Ürün Müdürü Mustafa Akmaz, projeksiyonlar hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor. Video rehber tadındaki bu söyleşiyi projeksiyon alma planı yapan herkese öneriyoruz.


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DH Misafiri 7 yıl
casio xj a240 model ki led ve 20.000 saat ömrü var bilen arkadaşlar bilgi verbilirmi acaba bu kadar saat ömrü olan bir projeksiyon olama ihtimali varmıdır teşekkürler.
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DH Misafiri 7 yıl
projeksiyon cihazı almak istiyorum. yardımcı olurmusunuz. 3 metreye 3 metre storlu perde yaptırdım. kullanacağım alan lokalde yaz ayında dışarıda ağaçların altında geniş bir alanım var.50 metre kadar oraya düşünüyorum.kış ayındada içiriye monte edip içeride kullanmayı düşünüyorum.içeriyede uygun bir perde yaptırıp tabi özellikle gece kullanmayı düşünüyorum.nasıl bir cihaz alayımda rezil olmadan 3 metreye 3 metre perdeyi dolduracak bir cihaz tavsiye edersiniz. limitim:1000 tl 1700 tl arası yardımlarınızı bekliyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
Gerçekten epson kullandım gayet memnunum mustafa beyinde söylediği gibi gayet iyi bir marka ve iyi bir ürün kendi teknolojilerini kendileri bulan bir firma .
Bilgisiyle bizi aydınlattığı için kendisine teşşekürler .
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barhonda 8 yıl
bir önerim olucak dikkate alınmaya değermi bilmem ama yaptığınız söyleşilerde videolara alt yazıda ekleseniz nasıl olur
ben formu işyerimde takip ediyorum malum sebeblerden dolayı pc'nin sesini açamıyorum videolara mecburen akşam eve gidip bakabiliyorum

saygılar.....
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DH Misafiri 8 yıl
Mustafa Bey'i tanırım çok süper bir insandır.
Yine yapacağını yapmış yoruma ne hacet :=)
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ujkdhtyfhed 8 yıl
Teşekkürler Mesut bey, arkadaşa da çok teşekkürler objektif yorumlarından dolayı
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DH Misafiri 8 yıl
Projeksiyon cihazları hakkında birçok şey öğrendim.Ayrıca EPSON yetkilisinin tarafsız sunumu takdiri hakeder cinsten..Bu aralar uygun fiyatlı projeksiyon cihazı bakıyordum.Marka belli oldu.Sıra modelde )))
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kunabe 8 yıl
Gerçekten çok yararlı oldu.Teşekkürler
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artenis 8 yıl
mütevazi insan :) ancak stil konusunda eksikleri var :)
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sirmehmet 8 yıl
Keşke herkes değerlendirme yaparken bu kadar objektif olabilse...
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YGA 8 yıl
Objektif bir söyleşi olmuş,teşekkürler.
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TELESCOPE 8 yıl
harika bir söyleşi olmuş gerçekten,iki kez izledim.
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DH Misafiri 8 yıl
Bu adam projeksiyon'u icat eden kişi olmalı :) Tarafsız tutumuyla, bütün kullanıcıları Epson'a hayran bırakıyor. Konuğa ve emeği geçen herkese teşekkürler..
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Volkanbaba 8 yıl
Güzel röportaj teşekkürler izliyorum
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DH Misafiri 8 yıl
Emeğinize sağlık. Gerçekten güzel ve bilgilendirici bir söyleşi olmuş.
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DH Misafiri 8 yıl
Sevgili arkadaşlar,
''Schubule'' arkadaşımıza katılmıyorum bunun gibi yüzlerce video izledim hepside rakip teknolojileri karalıyor aynı bu videoda olduğu gibi burada da DLP teknolojisi LCD teknolojisini karalar nitelikte yada bunun tam tersi videolardan bolca var. Ve sadece kafa karıştırıyorlar.
Halbuki bakınız yukarıda ne kadar güzel bir söyleşi var iki teknolojiyi de övmeden ve yermeden. Her teknolojinin kişiye göre artı ve eksileri olabilir önemli olan kişinin tam olarak ne istediği ve ne beklediği. Bu beyefendide tam olarak bunu anlatıyor.
Tavsiyem sizlere bu video herşeye yeter.
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