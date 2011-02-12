TG: Projeksiyonlar hakkında merak ettiğiniz her şey [video rehber]

Teknoloji Gündemi'nin bu özel bölümünde Epson Türkiye Projeksiyon ve Video Ürün Müdürü Mustafa Akmaz, projeksiyonlar hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor. Video rehber tadındaki bu söyleşiyi projeksiyon alma planı yapan herkese öneriyoruz.
Bilgisiyle bizi aydınlattığı için kendisine teşşekürler .
ben formu işyerimde takip ediyorum malum sebeblerden dolayı pc'nin sesini açamıyorum videolara mecburen akşam eve gidip bakabiliyorum
saygılar.....
Yine yapacağını yapmış yoruma ne hacet :=)
''Schubule'' arkadaşımıza katılmıyorum bunun gibi yüzlerce video izledim hepside rakip teknolojileri karalıyor aynı bu videoda olduğu gibi burada da DLP teknolojisi LCD teknolojisini karalar nitelikte yada bunun tam tersi videolardan bolca var. Ve sadece kafa karıştırıyorlar.
Halbuki bakınız yukarıda ne kadar güzel bir söyleşi var iki teknolojiyi de övmeden ve yermeden. Her teknolojinin kişiye göre artı ve eksileri olabilir önemli olan kişinin tam olarak ne istediği ve ne beklediği. Bu beyefendide tam olarak bunu anlatıyor.
Tavsiyem sizlere bu video herşeye yeter.