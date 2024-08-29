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    Hyundai’nin çılgın N Vision 74 konsepti üretime giriyor: İşte detaylar

    Spekülasyonlar ve söylentilerin ardından Hyundai, son derece popüler olan N Vision 74 konseptini üretime geçireceğini nihayet doğruladı. Hyundai N Vision 74, 2030’a kadar piyasaya girecek.
    Hyundai’nin çılgın N Vision 74 konsepti üretime giriyor Tam Boyutta Gör
    Hyundai Motor Group, tamamen elektrikli araçlar, hibrit modeller ve hidrojenle çalışan araçlarla geleceğini şekillendirmeye hazırlanıyor. Geleneksel otomobil üreticilerinin elektrifikasyona temkinli yaklaştığı bir dönemde, Hyundai'nin 2024 CEO and Investor Day sunumu tam tersine işaret ediyor. Hyundai, sadece daha fazla kitlesel pazar için elektrikli araçları piyasaya sürmeye hazırlanmakla kalmıyor, aynı zamanda çılgın N Vision 74 konseptini de üretime sokacağını belirtiyor.

    N Vision 74: Geçmişten Geleceğe

    Hyundai’nin çılgın N Vision 74 konsepti üretime giriyor Tam Boyutta Gör
    N Vision 74'ün tasarımı, efsanevi İtalyan otomobil tasarımcısı Giorgetto Giugiaro tarafından 1974'te tasarlanan Hyundai Pony Coupe'ye saygı duruşunda bulunuyor. Ancak Pony'den farklı olarak Vision 74, keskin hatları, devasa arka kanadı ve Ioniq 5 benzeri dijital farları ve stop lambaları ile retro-modern bir görünüme sahip. Ancak aracın alameti farikası bu değil.
    Hyundai’nin çılgın N Vision 74 konsepti üretime giriyor Tam Boyutta Gör
    N Vision 74'ü asıl ilginç kılan ise kaputun altında yatan teknoloji. Bu model, "hidrojen hibrit" olarak adlandırılıyor, yani hem hidrojen yakıt hücre sistemi hem de bataryalı elektrikli bir güç aktarma organına sahip. Dolayısıyla bugünlerde ve gelecekte göreceğimiz benzin+elektrikli hibrit araçlardan farklı.

    Aracın arkasında, 800 voltluk tamamen elektrikli bir güç aktarma sistemi bulunuyor. İki elektrik motoru araç için 671 beygir gücü üretiyor. Motorlar, 62.4 kilowatt saatlik bir batarya paketinden güç alıyor; bu batarya azaldığında, aracı normal bir elektrikli otomobil gibi şarj etmek mümkün oluyor.

    Hyundai’nin çılgın N Vision 74 konsepti üretime giriyor Tam Boyutta Gör
    Ön kısımda ise 85 kW'lık bir hidrojen yakıt hücre paketi bulunuyor. Bu yığın, arka kısma monte edilmiş iki adet hidrojen tankından besleniyor. Tanklar sadece beş dakikada doldurulabiliyor ve bu da yaklaşık 600 km’lik bir menzil sunuyor. Maksimum hız yaklaşık 250 km ve 0-100 km/s hızlanması dört saniye sürüyor. Hyundai, her yakıt hücre yığını, batarya ve elektrikli güç aktarma sistemi için ayrı soğutma sistemleri kullanıyor.

    Ancak şimdilik bu bilgiler konsept araca ait. Bazı Kore kaynakları aracın 775 beygire yakın olacağını söylüyor. Dolayısıyla Hyundai, üretim modelinde muhtemelen bunları değiştirecektir. Ayrıca önceki raporlar bu araçtan sadece 100 tane üretileceğini ortaya koymuştu.

    Hidrojen yakıt hücre sistemlerinin, uzun menzil ve benzin gibi kısa sürede dolum avantajları gibi belirgin faydaları bulunuyor. Ancak, sınırlı altyapı ve kısıtlı erişilebilirlik nedeniyle, batarya destekli araçlar kadar yaygınlaşmamış durumda. Son zamanlarda, hidrojen teknolojisi motorsporları ve ticari sektörde daha fazla umut vadederken, otomobil üreticileri bu teknolojiden henüz vazgeçmiş değil. Günümüzde hidrojen, binek otomobillerden ziyade daha büyük ve ticari araçlar için düşünülüyor.

    Hyundai'nin bu radikal spor otomobilinin üretim versiyonunun ismi henüz açıklanmadı ve kesin lansman tarihi de henüz bilinmiyor. Ancak, bu modelin, Koreli otomobil üreticisinin 2030 yılına kadar piyasaya sürmeyi planladığı 21 yeni model arasında yer alacağını biliyoruz.

    Kaynakça https://www.motor1.com/news/731650/hyundai-n-vision-74-production-confirmed/ https://insideevs.com/news/731625/hyundai-n-vision-74-hydrogen-hybrid-sports-car/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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