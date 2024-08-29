Hyundai’nin çılgın N Vision 74 konsepti üretime giriyor: İşte detaylar

Aracın arkasında, 800 voltluk tamamen elektrikli bir güç aktarma sistemi bulunuyor. İki elektrik motoru araç için 671 beygir gücü üretiyor. Motorlar, 62.4 kilowatt saatlik bir batarya paketinden güç alıyor; bu batarya azaldığında, aracı normal bir elektrikli otomobil gibi şarj etmek mümkün oluyor.
Ancak şimdilik bu bilgiler konsept araca ait. Bazı Kore kaynakları aracın 775 beygire yakın olacağını söylüyor. Dolayısıyla Hyundai, üretim modelinde muhtemelen bunları değiştirecektir. Ayrıca önceki raporlar bu araçtan sadece 100 tane üretileceğini ortaya koymuştu.
Hidrojen yakıt hücre sistemlerinin, uzun menzil ve benzin gibi kısa sürede dolum avantajları gibi belirgin faydaları bulunuyor. Ancak, sınırlı altyapı ve kısıtlı erişilebilirlik nedeniyle, batarya destekli araçlar kadar yaygınlaşmamış durumda. Son zamanlarda, hidrojen teknolojisi motorsporları ve ticari sektörde daha fazla umut vadederken, otomobil üreticileri bu teknolojiden henüz vazgeçmiş değil. Günümüzde hidrojen, binek otomobillerden ziyade daha büyük ve ticari araçlar için düşünülüyor.
Hyundai'nin bu radikal spor otomobilinin üretim versiyonunun ismi henüz açıklanmadı ve kesin lansman tarihi de henüz bilinmiyor. Ancak, bu modelin, Koreli otomobil üreticisinin 2030 yılına kadar piyasaya sürmeyi planladığı 21 yeni model arasında yer alacağını biliyoruz.
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.