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TG: Sony ile Aksiyon ve yeni 4k el kameralarını konuştuk
4 yıl
25,1b
1
Mobil Teknolojiler
67
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Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mesut Çevik ile Teknoloji Gündemi'nin konuğu Sony Türkiye Actioncam ve Handycam Ürün Müdürü Aylin Alpay.
Aylin Hanım ile hem Sony'nin yeni aksiyon kameralarını konuştuk hem de 4K el kameralarının bugünü ve geleceği hakkında bilgi aldık.
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DH Misafiri
4 yıl
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Video açılışında gelen reklam gerçekten çok can sıkıyor.
Video açılışına değilde sayfanın başka bir kısmına koysanız sitenizin kalitesini arttırır nitelikte olacağını düşünüyorum.
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DH Misafiri
4 yıl
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Önceki GoPro kameram darbe sonucu arızalandı ve tamiri yüksek tuttuğu için ne alayım diye araştırırken btsony mağazasında sony AS100V kamera test ettim ve çok çok beğendiğim içinde bunu aldım, GoPro ile arasındaki fark ciddi oranda iyi bence. bisikletle cross yaparken sarsıntıyı daha çok önlüyor renkleride daha güzel.
AS30 modeli var aralarında normalde çok çok fark yok ama burada artı bir indirimde yapmışlar bedavaya geliyor diğer yerlere göre
btsony.com/...
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Virtual Reality
4 yıl
editörün seçimi
Aylin hanım, Sony Türkiye'nin kamera müdürü olsa da, ona şunu sormak istiyorum. Türkiye de Playstation 4 oyun fiyatları nereye gidiyor. TR Playstation Store da ki oyun fiyatları, Türkiye de ki oyuncuları Playstation platformundan soğutmaya başladı. Daha iki sene önce, en pahalı oyun 150TL altına satılırken, ne oldu da 150TL nin ü üzerine çıktı, hatta 200TL yi geçti.
Kendisinden şunu rica ediyorum, bu işin aslı astarı nedir, Sony Türkiye Playstation müdürü Mustafa ya bir zahmet sorsun. Sony Türkiye'nin aşırı kar güden, yanlış fiyat politikası, playstation aldığımıza pişman etti.
Yıllık PSN Plus üyeliği, niye durup dururken 150TL oldu?
Oyun fiyatları 150TL altındayken neden 150TL yi geçti?
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N0YAN
4 yıl
editörün seçimi
teşekkürler
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MyMagicLife
4 yıl
editörün seçimi
güzel video çok yararlı oldu.
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BirkanBilen
4 yıl
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MESUT BEY SONY NİN APARATLARI HAKKINDA KONUŞURKEN BENCE CEP TELEFONLARI İÇİN SONY NİN 3 AXIS GIMBAL ÜRETMESİ GEREKLİ.BÖYLELİKLE CEP TELEFONLARINDAKİ OPTİK SABİTLEME SORUNU ÇÖZÜLMÜŞ OLUR.ŞUAN FARKLI FİRMALARIN 3 AXIS GIMBALLARI MEVCUT FAKAT ÇOK PAHALI SAMSUNG,SONY VE DİĞER TELEFON ÜRETİCELERİN BU SABİTLEME SORUNUNA ÇÖZÜM BULMALARI ŞART.NOTE 4 ,LG G3 VEYA LUMIA'LARDAKİ OIS YETERLİ DEĞİL.
SAYGILAR,
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ObjektifPoint.Net
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Aylin Hanım sony'nin ceo'su olsa iyi olur :) Teknoloji gündemi için teşekkürler mesut abi.
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editortr
4 yıl
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Bence bu cihazlarda en büyük sorun şuan sarj süreleri...
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peters
4 yıl
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Eski açılışı koymanız güzel olmuş emeğinize sağlık.
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koçari
4 yıl
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Panasonic lx100 var veya fz1000 var. Fiyatları uyun ve 4k çekiyor.
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citykhan
4 yıl
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Handycam artık pekte alınası bir ürün değil. O paraya çok daha iş gören hibrit cihazlar daha iş görür. Bir compact fotoğraf makinesi ile herşeyi çözüyoruz. 2004 yılında o zaman dünya para verip bir kasetli kamera almıştım. Çok ta işimi gördü yıllarca ama koskoca çantası yedek pili şarj aleti derken kocaman çanta ile taşıması külfetti.
Şimdi sony bir fotoğraf makinem var h7 serisi süper iş görür cebime attığım gibi benimle heryerde.
Aksiyon kamera sektörü ise git gide pazarını çok çok büyütecek bir sektör olmuş. Sonynin, canon, fuji gibi markaların ürünleri rekabeti, kalite ile daha uygun fiyatlı ürünü kullanıcıya sunacak. Gopro bu pazarı şimdilik sirküle etse de pazar el değiştirmeye çok müsait.Hele bir de samsung ve lg bu sektöre girse...
Sony ürünlerini biraz daha rekabetçi fiyatlarda tutsa kesinlikle tercihleri kendine çekecektir. Kameranın iyisi sonydir. Bu insanların aklında yer etmiş bir imaj zaten.
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Video açılışına değilde sayfanın başka bir kısmına koysanız sitenizin kalitesini arttırır nitelikte olacağını düşünüyorum.
AS30 modeli var aralarında normalde çok çok fark yok ama burada artı bir indirimde yapmışlar bedavaya geliyor diğer yerlere göre btsony.com/...
Kendisinden şunu rica ediyorum, bu işin aslı astarı nedir, Sony Türkiye Playstation müdürü Mustafa ya bir zahmet sorsun. Sony Türkiye'nin aşırı kar güden, yanlış fiyat politikası, playstation aldığımıza pişman etti.
Yıllık PSN Plus üyeliği, niye durup dururken 150TL oldu?
Oyun fiyatları 150TL altındayken neden 150TL yi geçti?
SAYGILAR,
Şimdi sony bir fotoğraf makinem var h7 serisi süper iş görür cebime attığım gibi benimle heryerde.
Aksiyon kamera sektörü ise git gide pazarını çok çok büyütecek bir sektör olmuş. Sonynin, canon, fuji gibi markaların ürünleri rekabeti, kalite ile daha uygun fiyatlı ürünü kullanıcıya sunacak. Gopro bu pazarı şimdilik sirküle etse de pazar el değiştirmeye çok müsait.Hele bir de samsung ve lg bu sektöre girse...
Sony ürünlerini biraz daha rekabetçi fiyatlarda tutsa kesinlikle tercihleri kendine çekecektir. Kameranın iyisi sonydir. Bu insanların aklında yer etmiş bir imaj zaten.