TG: Sony ile Aksiyon ve yeni 4k el kameralarını konuştuk

Aylin Hanım ile hem Sony'nin yeni aksiyon kameralarını konuştuk hem de 4K el kameralarının bugünü ve geleceği hakkında bilgi aldık.

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Mesut Çevik ile Teknoloji Gündemi'nin konuğu Sony Türkiye Actioncam ve Handycam Ürün Müdürü Aylin Alpay.