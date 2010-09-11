TG: XS ile taşınabilir depolama cihazları üzerine

Genel Yayın Yönetmeni
HD video kaydeden cihazlar ve Internet hızınındaki artış büyük boyuttaki dosyaların taşınması ve depolanması beraberinde getiriyor. Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde XS (Extra Smart) ile dosya yedekleme ve transfer ihtiyaçları için en etkili çözüm olan harici USB diskler hakkında konuşuyoruz.
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doğru düzgün bir şikayet eden bile yok demekki adamlar yapıyor abi
ve benim için olan made ın turkey;)
herkes desteklemeli
Zamanında EW de görüp almıştım bende, sonra sorun yaşadım ve çok kısa bir sürede çözüldü. Üstüne çok iyi marka(!) olan diskimde de benzer sorun yaşayınca yardımcı olup onuda çözdüler. O günden beride başka marka almadımda aldırmadımda. Üniversitem için logolu olanları bile yaptırttım. Miss gibi de çalışıyor.
Türkler uçuyor uçuyor da kazara birilerinin üzerine düşüyorlar herhalde, kıyametde ondan kopuyor.
ilk defa duydum bu bilgileri bu ürünü harika bir tasarımla ve kutusunuda aynı şekilde yapsalar satış oranları %40 artar.