TG: XS ile taşınabilir depolama cihazları üzerine

HD video kaydeden cihazlar ve Internet hızınındaki artış büyük boyuttaki dosyaların taşınması ve depolanması beraberinde getiriyor. Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde XS (Extra Smart) ile dosya yedekleme ve transfer ihtiyaçları için en etkili çözüm olan harici USB diskler hakkında konuşuyoruz.

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