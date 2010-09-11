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TG: XS ile taşınabilir depolama cihazları üzerine

8 yıl
44,7b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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HD video kaydeden cihazlar ve Internet hızınındaki artış büyük boyuttaki dosyaların taşınması ve depolanması beraberinde getiriyor. Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde XS (Extra Smart) ile dosya yedekleme ve transfer ihtiyaçları için en etkili çözüm olan harici USB diskler hakkında konuşuyoruz.


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gongwen598 6 yıl
doğru düzgün bir şikayet eden bile yok demekki adamlar yapıyor abi .
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DH Misafiri 7 yıl
Media Tank ürününü aldım...Yazılım desteği yok,ürün yeni olmasına rağmen üzerinde ki yazılım 2009`a ait,çok gürültülü çalışıyor,bende ki ürünün USB portlarından bir tanesi çalışmıyor :) Harici disk taktığınızda (USB üzerinden 2.5"`lik) filmi durdurup çay alırsanız,disk gücü kesmiş oluyor,açıp kapatmak zorunda kalıyorsunuz.Kullanım klavuzu çok basit,ürünle ilgili bir site yok,bomboş...Memnun kalmadım,isteyen olursa uygun fiyata bırakabilirim
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DH Misafiri 7 yıl
xs sitesin de media player var cihazı kullanan var mı
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DH Misafiri 8 yıl
abi adamların çıkardıkları ürünlere bakın
doğru düzgün bir şikayet eden bile yok demekki adamlar yapıyor abi
ve benim için olan made ın turkey;)
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drxx 8 yıl
Fiyat / Performans ürünü olarak bir yıl önce aldığım xs meğer neymiş şaşırıp kaldım sonuna kadar destekliyorum. Media tank alacaktım xs çıkmadan almam artık bir tane de nas düşünüyorum kesin xs alırım artık . Alkışlıyorum
herkes desteklemeli
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fuckulteli 8 yıl
Arşivci biri değilim ama bende şunun müjdesini vereyim, eğer harici bir hdd alırsam XS markasının ürününü tercih ederim.
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bLind 8 yıl
Bir bravoda benden harici hdd alırsam ilk bakıcağım marka XS olucak.
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DH Misafiri 8 yıl
taktir ettim ve ew de gorup bu ne ya diyip baska marka aldıgım için birazcıkta utandım. bu videoyu onceden izlemiş olsam direk harici harddisk ihtiyacım oldugumda XS alırdım. Arkadaşın anlattıkları beni gerçekten etkiledi, Demekki Türkler basketten sonra üretimde de uçuyor ... Türkler uçuyorr Türkler uçuyor :)))
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serranoyan 8 yıl

DH Misafiri

taktir ettim ve ew de gorup bu ne ya diyip baska marka aldıgım için birazcıkta utandım. bu videoyu onceden izlemiş olsam direk harici harddisk ihtiyacım oldugumda XS alırdım. Arkadaşın anlattıkları beni gerçekten etkiledi, Demekki Türkler basketten sonra üretimde de uçuyor ... Türkler uçuyorr Türkler uçuyor :)))



Zamanında EW de görüp almıştım bende, sonra sorun yaşadım ve çok kısa bir sürede çözüldü. Üstüne çok iyi marka(!) olan diskimde de benzer sorun yaşayınca yardımcı olup onuda çözdüler. O günden beride başka marka almadımda aldırmadımda. Üniversitem için logolu olanları bile yaptırttım. Miss gibi de çalışıyor.


Türkler uçuyor uçuyor da kazara birilerinin üzerine düşüyorlar herhalde, kıyametde ondan kopuyor.
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izmirbay 8 yıl
İyi bir firma... Aldığım bir harici hdd nin boardı bozuktu ve firmaya mesaj yazdığımda hemen telefonla geri dönüp ilgilenerek yeni board yollamışlardı.
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aspirin_00 8 yıl
bu arada usb 3 ile birlikte yanında usb 2 girişide olacak mı ?
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hapocod 8 yıl
çok iyi video olmuş %100 türk malı derken montajı tr de yapılıyor
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aspirin_00 8 yıl
ürünü tasarım satar xs tasarımı seagete yada wd gibi olsa hemen alırım ki 2 yıl içinde bozulmama durumuna güvenmeleri ve veri kurtarmayıda ücretsiz olarak yapması çok harika
ilk defa duydum bu bilgileri bu ürünü harika bir tasarımla ve kutusunuda aynı şekilde yapsalar satış oranları %40 artar.
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TELESCOPE 8 yıl
güzel olmuş gerçekten, bravo doğrusu.
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