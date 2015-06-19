TP-LINK Fotoğraf Yarışması Başladı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı

TP-LINK, sosyal medya üzerinden yeni bir yarışma başlattı. ‘Tatil keyfi TP-LINK ile yaşanır’ sloganıyla yapılan fotoğraf yarışmasında en iyi tatil fotoğrafı ya da selfie’sini çekip gönderen üç kişi sürpriz ödüller kazanacak.Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-LINK, sosyal medya üzerinden fotoğraf yarışması başlattı. En iyi tatil fotoğrafını ya da selfie’sini çekip paylaşan üç kişi sürpriz ödüller kazanacak. ‘Tatil keyfi TP-LINK ile yaşanır’ sloganıyla Facebook üzerinden başlatılan yarışmaya #tplinkiletatilkeyfi etiketiyle Twittter ve Instagram’dan da katılmak mümkün.TP-LINK Facebook sayfasından yürütülen yarışmada en çok beğeni alan yirmi özgün fotoğraf jüri elemesine girecek. Yarışmanın jüri koltuğunda ise Fotoğraf Dergisi Yayın Yönetmeni Ömer Serkan Bakır ve TP-LINK Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Zeynep Öcal Özüağ yer alıyor.1 Haziran – 19 Temmuz tarihleri arasında yapılan yarışmaya bir kişi birden fazla fotoğraf ile katılabilecek. Ama tüm fotoğrafların özgün ve kişiye ait olması gerekiyor; başkasına ait fotoğraf ile katılanlar yarışma dışı kalacak. Yarışmanın sonucu 27 Temmuz 2015 tarihinde TP-LINK Facebook sayfasından duyurulacak. Birinci kişi tatil sloganıyla bağlantılı sürpriz bir ödül kazanacak.Yarışmaya katılım ve ayrıntılı bilgi için:www.tplinkiletatil.com/rgsn92