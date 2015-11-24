Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

TP-LINK TL-PB5200 inceleme videosu "2.4A çıkışlı taşınabilir şarj cihazı"

3 yıl
23,5b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
TP-LINK'in güç koruma devresi, %90 verimlilik ve göz hoş gelen tasarımsal çizgileri yanında 2.4A güçlü çıkışıyla fiyat / performans ürünü TL-PB5200 taşınabilir şarj cihazı test masamızda.
 
Genelde ağ ürünleri ile tanıdığımız TP-Link, taşınabilir şarj cihazları konusunda da fiyat / performans oranı yüksek ürünlere imza atıyor. TL-PB5200, firmanın tasarım odaklı şarj istasyonlarından biri.
TP-LINK TL-PB5200 inceleme videosu
 

Tasarımı mavi beyaz renklerle bezeli pilastik kasasının bir yüzeyi kristal benzeri şekillerle donatılarak görünüm güçlendirilmiş. Kasa üzerinde yan kısma yerleştirilen 4 adet led gösterge ile de güç butonuna basıldığında şarj cihazının ne kadar pili kaldığı görülebiliyor.
TP-LINK TL-PB5200 inceleme videosu
 

Üzerinde sadece 1 adet USB portu yer alan PB5000, firmanın belirttiği rakamlara göre %90 verimlilikle çalışabiliyor. Yani basit anlatımla 5200mAh bataryası ile yaklaşık 4680mAh’lik şarj gücü sunuyor. Çıkış katmanında yer alan devre aynı zamanda ısınmaya, kapasite üzerinde şarja, kısa devreye ve benzeri sorunlara karşı da koruma sunarak hem şarj aletinin hem de şarj edilen cihazın güvenliğini sağlıyor.
TP-LINK TL-PB5200 inceleme videosu
 

Daha önce incelemesine yer verdiğimiz TP-Link’in hızlı şarj destekli USB dağıtıcısı ile kullanıldığında 5200mAh’lik bataryası 2,5 kata kadar daha hızlı doldurulabilen şarj ünitesi aynı zamanda 2A ve üzeri güç sağlayabilen adaptörlerle de hızlı şarj edilebiliyor.
 
TP-LINK TL-PB5200 inceleme videosu

PB5000’in bir diğer güzel yanı ise çıkış portu üzerinden 2.4A’e kadar güç verebildiği için yine destekli telefonların hızlı şarj edilmesinde veya tablet gibi büyük pilli cihazlarda da sorunsuz kullanılabiliyor.
 
TP-LINK TL-PB5200 inceleme videosu

PB5200 ile yaptığımız testlerde; 3000mAh bataryaya sahip Samsung Galaxy Edge+ cep telefonununu 1,5 kereye yakın şarj edebilirken iPhone 6s’i 2,5 kere sıfırdan yüze şarj edebildik.
TP-LINK TL-PB5200 inceleme videosu
 
TP-LINK TL-PB5200, 2.4A çıkış verebiliyor olması, hızlı şarj edilebilmesi, güç koruma özellikleri ve tasarımıyla sınıfında fiyat / performans oranı yüksek bir şarj cihazı olmuş. Kutusundan şarj adaptörünün çıkmaması ise tek eksik noktası olarak gösterilebilir. 









En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
59 lira fiyatı var. Asus'un, 11 güvenlik sertifikalı ve şarj ederken cepte bile olsa ısınmayan ve güvenli olan 10.000 lik 5.1v 2.4A olan Zenpoer'ını kullanıyorum. Onu da 59 liraya aldım. Ayrıca daha güvenli ve marka ve da 10.000 lik...
59 lira fiyatı var. Asus'un, 11 güvenlik sertifikalı ve şarj ederken cepte bile olsa ısınmayan ve güvenli olan 10.000 lik 5.1v 2.4A olan Zenpoer'ını kullanıyoru...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BRNSpawn 2 yıl
Aynı ürün bende de var.Sitesinde iPhone 6'yı 2kez tam doldurur diyor. Benim telefonda Desire 828(2800mAh) bataryası telefonumu , telefon kapalı iken 1.2 kez doldurdu. Testler şurasında nasıl s6 Ege 1.5 kez doldura biliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeKNoYDN 3 yıl
Fiyatı daha uygun olmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bluelizard17 3 yıl
ne kadar hızlı şarj ederse o kadar pile zararli oluyor gibi geliyor bana.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 3 yıl
LEd ışık ve çift usb yoksa çöptür.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
59 lira fiyatı var. Asus'un, 11 güvenlik sertifikalı ve şarj ederken cepte bile olsa ısınmayan ve güvenli olan 10.000 lik 5.1v 2.4A olan Zenpoer'ını kullanıyorum. Onu da 59 liraya aldım. Ayrıca daha güvenli ve marka ve da 10.000 lik...
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oray 3 yıl
amazon.com/...
bu ürün varken alınır mı bu bilemiyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bukalemun 3 yıl
LED IŞIK kesinlikle olmalıydı. Ayrıca bu tarz ürünlerde ADAPTÖR olmaz. Kullanıcı telefonunun şarj cihazı ile bu açığı kapatır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bukalemun 3 yıl
İlk modelini kullanıyorum. Üzerinde FENER IŞIĞI bulunmakta. Tombul ama en ucuz 10400' lük taşınabilir pil di çıktığı zamanda (59 TL kampanyalı) DH den HB garantili full kutulu ikinci el 45 TL ye almıştım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
2.4 amperle iyi hizli sarj edee guzel yapmislar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
06:16
Mi Sport Bluetooth kulaklık incelemesi
11,2b izlenme · 1 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
16b izlenme · 2 gün
03:05
Huawei Band 3 Pro OLED ekranlı aktivite takip bilekliği ön inceleme
8,5b izlenme · 7 ay
14:12
Sony WF-1000X alır mıydım? | Karar Günü inceleme videosu
10,3b izlenme · 1 yıl
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,2b izlenme · 1 gün
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
606 izlenme · 12 sa. yeni video
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
4,5b izlenme · 6 gün
18:20
Beats Studio 3 Wireless ön inceleme
7,4b izlenme · 1 ay
07:52
50M'de su geçirmez akıllı saat | Samsung Gear Sport ön inceleme
10,7b izlenme · 1 yıl
03:23
Airpods Katili "Sony WF-1000X" Bluetooth kulaklık ön inceleme
19,4b izlenme · 1 yıl
18:45
2si1 inceleme | Sennheiser Momentum True Wireless
6,8b izlenme · 1 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,6b izlenme · 3 gün
03:42
Samsung Galaxy Watch ön inceleme
20,7b izlenme · 9 ay
07:56
TP-Link M7650 LTE Mobil Wi-Fi incelemesi "Gittiğiniz her yere LTE götürün!"
7,9b izlenme · 1 yıl
14:25
Apple AirPods'a ciddi rakip "Sony WF-1000X" kutusundan çıkıyor
14,7b izlenme · 1 yıl
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,7b izlenme · 3 hf.
21:12
2si1 inceleme | Samsung Watch Active
5,2b izlenme · 3 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim