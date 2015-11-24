TP-LINK TL-PB5200 inceleme videosu "2.4A çıkışlı taşınabilir şarj cihazı"

TP-LINK'in güç koruma devresi, %90 verimlilik ve göz hoş gelen tasarımsal çizgileri yanında 2.4A güçlü çıkışıyla fiyat / performans ürünü TL-PB5200 taşınabilir şarj cihazı test masamızda.

Genelde ağ ürünleri ile tanıdığımız TP-Link, taşınabilir şarj cihazları konusunda da fiyat / performans oranı yüksek ürünlere imza atıyor. TL-PB5200, firmanın tasarım odaklı şarj istasyonlarından biri.

Tasarımı mavi beyaz renklerle bezeli pilastik kasasının bir yüzeyi kristal benzeri şekillerle donatılarak görünüm güçlendirilmiş. Kasa üzerinde yan kısma yerleştirilen 4 adet led gösterge ile de güç butonuna basıldığında şarj cihazının ne kadar pili kaldığı görülebiliyor.

Üzerinde sadece 1 adet USB portu yer alan PB5000, firmanın belirttiği rakamlara göre %90 verimlilikle çalışabiliyor. Yani basit anlatımla 5200mAh bataryası ile yaklaşık 4680mAh’lik şarj gücü sunuyor. Çıkış katmanında yer alan devre aynı zamanda ısınmaya, kapasite üzerinde şarja, kısa devreye ve benzeri sorunlara karşı da koruma sunarak hem şarj aletinin hem de şarj edilen cihazın güvenliğini sağlıyor.

Daha önce incelemesine yer verdiğimiz TP-Link’in hızlı şarj destekli USB dağıtıcısı ile kullanıldığında 5200mAh’lik bataryası 2,5 kata kadar daha hızlı doldurulabilen şarj ünitesi aynı zamanda 2A ve üzeri güç sağlayabilen adaptörlerle de hızlı şarj edilebiliyor.

PB5000’in bir diğer güzel yanı ise çıkış portu üzerinden 2.4A’e kadar güç verebildiği için yine destekli telefonların hızlı şarj edilmesinde veya tablet gibi büyük pilli cihazlarda da sorunsuz kullanılabiliyor.

PB5200 ile yaptığımız testlerde; 3000mAh bataryaya sahip Samsung Galaxy Edge+ cep telefonununu 1,5 kereye yakın şarj edebilirken iPhone 6s’i 2,5 kere sıfırdan yüze şarj edebildik.

TP-LINK TL-PB5200, 2.4A çıkış verebiliyor olması, hızlı şarj edilebilmesi, güç koruma özellikleri ve tasarımıyla sınıfında fiyat / performans oranı yüksek bir şarj cihazı olmuş. Kutusundan şarj adaptörünün çıkmaması ise tek eksik noktası olarak gösterilebilir.