TP-Link C5 Max akıllı telefon incelemesi "Neffos Serisinin Abisi"

Bu videoda TP-Link'in Neffos serisi C5 Max akıllı telefonunu tasarımsal açıdan ele alıyor, ekranını değerlendiriyor, güç veren donanımları test ediyor ve detaylarına iniyoruz.

Neffos C5 Max aslında daha önce incelediğimiz C5’in abisi niteliğinde bir telefon, görünüm ve tasarım anlamında birbiriyle aynı ama donanım anlamında ciddi ayrışan telefonlar, detaylarına teker teker değineceğiz.



Mor-beyaz renkli kutunun içerisinden ürünün kendisi, kullanma kılavuzu ve garanti belgesinin yanında ekstra olarak bir ekran jelatini çıkıyor. Kutu içerisinden ortalama bir ses kalitesine sahip, iş görür bir kulaklık da dahil edilmiş, üzerindeki mikrofon telefon görüşmeleri için yeterli, kulakiçi bir kulaklık daha iyi olabilirdi. C5 Max hafif sert kablosu ve 2 amper hızlı şarj aletiyle daha kutusundan kardeşiyle ayrışmaya başlıyor, detaylarına ineriz.



C5 Max 5.5 inç boyutunda ekrana sahip büyükçe bir telefon, 15.2cm boy 7.6cm en ve 8.95mm kalınlığındaki telefon 161 gramlık bir ağırlığa sahip, segmentindeki rakipleriyle benzer kalınlık ve ağırlıkta, ekran kasa oranı ise %72, alt barın üstündeki siyah band haricinde sırıtan bir görüntü yok aslında.



İnci beyazı ve koyu gri renk seçeneğiyle gelen telefonun tamamı plastik, telefonun verdiği hissiyat açıkçası fena değil, diri bir hissiyatı var, esneme çıtlama yok. Arka kapağının malzemesinde değişikliğe gidilmemesine rağmen içerinin tasarımıyla esnemeyen, haliyle daha tok hissettiren bir hissiyata kavuşmuş, ağırlığı da aslında bu hissiyattaki etkenlerden.



Kapak hafif bombeli bir yapıda, önyüze geçişte keskin çizgiler var, çizgilerden biri de parlak metalimsi çerçeveler, kolay kolay soyulacak cinsten değiller.



Önyüze gelelim, bu tarafta yuvarlatılmış kenarlar ve segmentinde görmeye alışık olduğumuz kalınlıkta çerçeveler var. Işık altında hafif simli görünen gri alt barda ve arka kapakta ufak logo yerleştirilmiş, sırıtmayan boyuttalar.

3.5mm jack girişi yukarıda, micro USB girişi ise aşağıda, tüm butonlar sağ üstte konumlandırılmış, telefonun boyutu itibariyle ses butonları biraz aşağıda olabilirmiş.



5.5 inçlik büyük ekran Full HD IPS bir ekran, 403ppi piksel yoğunluğu yakalanmış, kağıt gibi net bir ekran. Gün içerisinde, yolda izde veya evde bol bol video içerik tükettim, ekran doğru renklerden yana ekranda beyazlar IPS panelde olması gerektiği gibi tam beyaz, siyahlar derin değiller, sahneden sahneye hissediyorsunuz ama telefonunda bol bol dizi-film tüketen biri izleme deneyimini baltalamadığını söyleyebilirim, 16 5.5 inçlik büyük ekran Full HD IPS bir ekran, 403ppi piksel yoğunluğu yakalanmış, kağıt gibi net bir ekran. Gün içerisinde, yolda izde veya evde bol bol video içerik tükettim, ekran doğru renklerden yana ekranda beyazlar IPS panelde olması gerektiği gibi tam beyaz, siyahlar derin değiller, sahneden sahneye hissediyorsunuz ama telefonunda bol bol dizi-film tüketen biri izleme deneyimini baltalamadığını söyleyebilirim, 16 00:1 kontrast değerine sahip ekranda başarılı ton ayrımı genel deneyimi yukarıya taşıyor zaten.



Ekranın bakış açıları hayli iyi, ekstrem açılardan dahi renklerdeki sapma sıfır. Maksimum ekran ışığı hayli yüksek, normal ışıklı bir ortamda dahi gözlerinizi acıtacak kadar hem de, güneş altındaki görünürlük de başarılı, yansımaya meyilli değil. C5’in ekranı normalden biraz fazla parmak izi tutuyordu, C5 Max’da ise normal seviyede.



Ekrana güç veren donanımlara gelelim, 28nm HPM üretim mimarili 64-bit MediaTek MT6753 yongasında tasarruf odaklı 8 Cortex A-53 çekirdeği 1.3GHz’e kadar çıkabiliyor, hepsi tam yükteyken 1.14GHz’de çalışıyorlar. Grafik tarafı ise Mali T-720 MP3 grafik yongasına emanet edilmiş. Günlük internet ve sosyal medya uygulamalarındaki performansı gayet yeterli, Android 5.1 sürümü üzerine kurulu arayüzü de çekirdek yazılımı da pişmiş, hem işlemciyi yormuyor hem de yeterince seri ve akıcı çalışıyor, çoklu görev menüsüne girerken veya uygulamalar durdurulurken tuhaf bir yavaşlık var o kadar, güncellemeyle çözülür gibi.



Cat 4 modemle gelen telefon 150mbit indirme ve 50mbit yükleme hızlarına sahip, 4.5G’nin kağıt üstündeki hızına erişemiyor belki ama herhangi bir sıkıntı da çıkarmıyor, hücresel veri üzerinden yüksek çözünürlüklü videolar izleyebiliyorsunuz.

Günlük kullanım için yeterli performans gösteriyor olabilir ama oyunlarda durum ne? MT6753 ve Mali T-720MP3 grafik yongasının marketin belli başlı AAA oyunlarından Real Racing 3’te gösterdiği performans oynanabilirlik seviyesinde, kare/saniye değeri çok yüksek değil ama atlamalarla pek karşılaşmıyorsunuz.

Kardeşi C5’e kıyasla hem işlemci hem de grafik tarafında donanımsal olarak daha güçlü belki ama Full HD ekranı kotaracak kadar güçlendirilmiş C5 Max. Modern Combat 5’teki performansı daha iyi, kare/saniye oranı ideale daha yakın, en yoğun sahnelerde bile kare/saniye rahatsız edecek seviyelere düşmüyor. Bunlar tepe model diyebileceğimiz oyunlar, eğlence odaklı günlük oyunlarda olması gerektiği kadar akıcı. Genel anlamda segmentinde görmeye alıştığımız çizgide bir oyun performansı var.



Tasarruf odaklı çekirdeklerinin doğasıyla bağdaşır şekilde tam yükte 50 derece civarında seyretti MT6753, 8 çekirdek aktif 1.14GHz hızda 20 dakikalık stress testinde de CPU ve GPU hızlarında herhangi bir düşüş gözlemlemedim, test sırasında kamera bölgesi hafif ılıyor, rahatsız edici değil.



2GB RAM ve 16GB dahili depolamayla gelen telefon 32GB’a kadar Micro SD kart destekli, uygulamaları hafıza kartına yükleyebiliyorsunuz. Hem kardeşleri hem de rakipleri arasında sıyrılabilmek adına en azından depolamada değişiklik görmek isterdim, 32GB depolama hiç fena olmazdı, zira 2GB RAM yeterli.



Sıra kamera paketinde, arkada 13MP çözünürlüğünde f2.0 diyafram açıklığına sahip çift beyaz flaşlı, oto fokuslu bir kamera var, Sıra kamera paketinde, arkada 13MP çözünürlüğünde f2.0 diyafram açıklığına sahip çift beyaz flaşlı, oto fokuslu bir kamera var, 4:3 fotoğraflar çekebiliyor ve videoda 1080P 30 kare/saniye destekli. Önde ise 5MP çözünürlüğünde 85 derece açılı bir özçekim kamerası bulunuyor, kol mesafesinden kendiniz hariç 2-3 kişiyi sığdırabildiğiniz bir açı, bu kameranın video çekim kabiliyeti ise 480P ile sınırlı.



C5 Max’ın arka kamerası segmentinin ötesinde fotoğraflar çekebiliyor, evet bu segmentte iyi ışıkla iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz belki ama zaman zaman C5 Max öyle fotoğraflar çekiyor ki 2000-3000 lira aralığındaki bir amiral gemisiyle çekildi deseler kesinlikle sırıtmaz, ciddi manada net fotoğraflar. Dinamik aralığı yeterli seviyede, renkleri abartmaktan yana değil, arka plandaki keskinlik ayarı abartılı değil. Oto fokus hatırlatmanıza gerek kalmadan kendi işini yapıyor, ortam ışığı biraz aklını karıştırabiliyor gerçi. F2.0 diyaframın karanlık ortam ve gece çekimi de iyi, noise meraklısı değil, tek derdi hareketli sahnelere pek gelememesi ama o da bu segmentte normal karşılanacak bir şey.



Sade arayüzündeki en önemli çekim modu HDR, verdiği sonuç genelde HDR’sız çekimden daha iyi oluyor. Video çekimi için yakın mesafe veya uzak olsun günü kurtarır, sosyal paylaşım için yeterli sonuçlar aldığımı söyleyebilirim, segmentiyle kıyaslayınca dinamik aralığı kurtarıcı oluyor C5 Max için, odaklamayı hatırlatmanız gerekiyor yakın detay çekimlerde, geniş çekim sahnelerde ışık farkı oluşursa eğer tekrar odaklama ihtiyacı hissedebiliyor.



5MP’lik ön kamerasının suyuna gitmek gerekiyor biraz, yeterli ışık olsa bile otomatik ayarlarından dolayı fazla ışık verebiliyor kimi zaman, karanlık ve ışıksız ortamlardaki performansı ise durumu kurtarıyor, segmenti rakiplerinde de çok değişik bir tablo yok gerçi. 480P çözünürlükteki video çekiminde dinamik aralığı fena değil ama 480P çözünürlüğü günümüz standartlarını pek karşılamıyor, segmentindeki cihazlarda çok farklı bir manzara yok belki ama rekabetçi olmak adına daha iyi bir performans gösterebilirdi C5 Max.



Android 5.1 üzerine kurulu arayüz dediğim gibi seri ve akıcı çalışan, nispeten pişmiş bir arayüz. Uygulamaların ana ekranda toplandığı, uygulama menüsüz arayüzde tema, canlı duvar kağıdı ve kilit ekranı için farklı seçenekler var. Klasörlemede de ayrı bir arayüz gibi sağa sola kaydırarak klasörler arasında geçebiliyorsunuz, simgeler en yukarıdan sıralandığı için tek elle erişmek zorlaşabiliyor.

Dosya yöneticisi, müzik ve video oynatıcı gibi temel uygulamalar daha renkli ve bazı özelleştirmeler içeriyorlar, el feneri, ayna, not defteri gibi ek uygulamalar da elden geçirilmiş. Arayüz genel olarak sıkıntısız diyebileceğim bir arayüz, seri çalışıyor ama en önemlisi güncelleme, kısa sürede Android 5.1’den 6.0’a yapılacak bir güncelleme telefonun rekabet gücünü ciddi arttırabilir.



Duyulara hitap eden sese gelelim, telefonun mono hoparlörü arka yüzde sola konumlandırılmış, iki elle yatay tutarken hoparlörü tıkamıyorsunuz. Ses yüksekliği ortalamanın biraz altında, mesela öteki odadan telefonu duymak güçleşebiliyor, detay ayrımı fena değil ama tok seslere tepkisiz kalabiliyor, segmentinde görmeye alışık olduğumuz bir manzara var burada. Kulalık çıkışından alınan ses detaylı bir ses, varsayılan profilinde mid’lere öncelik verilmiş, baslar çok ön planda değil. Kulaklığa verdiği güç giriş-orta seviye kulaklıklarınıza yeterli gelecektir, günlük seyahatlerde müzik dinleyenleri üzmüyor genel olarak bakıldığında.



3045mAh çıkarılamayan bataryanın yanında hafıza kartı ve çift sim yuvası var, çift sim aktif olarak çalışabiliyor, peki ne raddede bir güç sağlıyor telefona bu batarya? Günün çoğunda hücresel veri, bir kısmında Wi-fi ile internet bağlantısı sağladım, çevrimiçi ve çevrimdışı 1 saat kadar Spotify’den müzik tükettim, sosyal medya ve mail takibi yaptım gün boyunca, birkaç fotoğraf ve birkaç dakika video çektim, yarım saat kadar da telefon görüşmesi yaptım, ekran ışığı otomatikte, ki çoğunlukla %50 ve üstündeki yoğun bir kullanım sonunda C5 Max 3.5-4 saat aralığında bir ekran süresi veriyor, telefonunu yoğun kullanan biri için günü çıkarmaya yetiyor açıkçası. 2 amper hızlı şarj adaptörüyle telefon açık halde 1 saat 45 dakika civarında şarj oluyor, 3045mAh batarya için hızlı şarjda normal bir süre.



802.11n standardındaki Wi-Fi modülü 2.4GHz kanallarına bağlanabiliyor, Bluetooth 4.0 destekli, GPS’e de 3-4 saniye içerisinde bağlanıyor, verimli sonuç almaya başlıyorsunuz.



TP-Link Neffos C5 Max, diri bir telefon hissiyatı veren, alt barın üzerindeki şerit haricinde, metal görünümlü çerçevesiyle önyüzü yakışıklı bir telefon olmuş, hafif bombeli içerideki yapı sayesinde diri arka kapak elde tutuşu kolaylaştırmış ama iki elle kullanılmayı istiyor telefon. İşlemci, RAM ve depolama tarafında segmentiyle benzer bir çizgide, arka kamerası ise segmentinin kesinlikle birkaç gömlek ötesinde. Android 5.1 tabanlı arayüz seri ve akıcı çalışmasına çalışıyor ancak güncelleme desteği şart, en azından 6.0 ile rakiplerine karşı daha fazla rekabet gücüne kimse hayır demez.

En nihayetinde fiyat segmentinde yakışıklı, 5.5 inç Full HD ekranda izleme deneyimi ve açıları iyi, arka kamerası anlamında rakiplerinden sıyrılan, hızlı şarj destekli, yazılımsal anlamda pişmiş arayüzüyle üzmeyen, değerlendirilmesi gereken bir seçenek C5 Max.



Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.