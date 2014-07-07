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TP-Link'in yeni Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Zeynep Öcal oldu

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TP-Link'in yeni Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Zeynep Öcal oldu
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Ağ ürünleri alanında dünyanın en büyük üreticilerinden olan TP-Link, ülkemizdeki büyümesini sürdürüyor. 2010 yılında Türkiye Ofisi'ni açan ve o günden bu yana kadrosunu sürekli genişleten şirket, yaptığı açıklama ile yeni Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü olarak Zeynep Öcal'ın atandığını duyurdu. TP-Link ailesine Nisan ayında pazarlama sorumlusu olarak katılan Öcal, yeni pozisyonu itibariyle şirketin ülkemizdeki tüm pazarlama ve iletişim çalışmalarından sorumlu olacak. 
Konuyla ilgili açıklamada bulunan TP-Link Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer; "Aramıza birkaç ay önce katılan, ancak Bilgi teknolojileri (BT) sektöründe deneyimli arkadaşımız Zeynep Öcal, bundan böyle Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü olarak şirketimize katkılarını sürdürecek..." dedi. Zeynep Öcal ise yeni göreviyle ilgili şunları söyledi; "TP-LINK tüketici dostu ve alanında öncü bir firma. Pazarın daha sağlıklı büyümesi yönünde aydınlatıcı pazarlama çalışmalarına devam edeceğiz. Yapıcı, agresif olmayan bir pazarlama politikası ile şirketimize, sektörümüze ve tüketicilerimize kazandıran firma olacağız..."
İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Zeynep Öcal, iş hayatına Unifi Communication’da Ticari Pazarlama Uzmanı olarak başladı. Daha sonra Zorlu Gayrimenkul ve sonrasında uzun yıllar Lenovo’da pazarlama uzmanı olarak görev yaptı ve farklı dallarda ödül alan projelere imza attı.


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Recharged 4 yıl en beğenilen
Herkese nasip olmaz eşinin haberini yapmak.
1 Yanıt Yanıtla +51
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teknoforum-bs 4 yıl
TP-Link'in yeni Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Zeynep Öcal oldu
Bir yanlışlık mı var Zeynep Özüağ Olması gerekmiyormuydu ? Bu arada hayırlısı olsun :)
TP-Link'in yeni Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Zeynep Öcal olduBir yanlışlık mı var Zeynep Özüağ Olması gerekmiyormuydu ? Bu arada hayırlısı olsun :)...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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teknoforum-bs 4 yıl Gece772
Gece772
Bu kadın bekar mı bana bakar mı
Hastasıyız dede

Yanlış yaptın dostum Erdi Bey den süresiz banlanmayı hak ettin


Gece772Bu kadın bekar mı bana bakar mıHastasıyız dedeYanlış yaptın dostum Erdi Bey den süresiz banlanmayı hak ettin
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1 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 4 yıl
her başarılı kadının arkasında iyi bir editor vardır
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kpln04 4 yıl
tplinkten memnun değilim
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mementopolis 4 yıl
Hayirli Ugurlu olsun
Basarilarinin devamini diliyoruz..
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Guest-323E4D72D 4 yıl
Hll Erdi başgan spr dvm.
Artık röportaj falan yaparsın çok hoş olur.
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crossmatch 4 yıl
Yengemiz mevkilerin insanı. Başarılar.
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X-FI 4 yıl
tp-link mi?
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Furkan Ka 4 yıl
Hayırlısı olsun :)
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Mihrali Bey 4 yıl
Yengemizi ve değerli eşini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. :)
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yusi_42 4 yıl
zeynep yengeyi tebrik ediyoruz
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meego 4 yıl
ne güzel bir duygudur, eşinin haberini yapmak.
Yeni işiniz de başarılar dilerim Zeynep hanım.
Erdi bey artık dh kullanıcılarına extra indirimleri istersiniz herhalde.
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