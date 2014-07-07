TP-Link'in yeni Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Zeynep Öcal oldu

Ağ ürünleri alanında dünyanın en büyük üreticilerinden olan TP-Link, ülkemizdeki büyümesini sürdürüyor. 2010 yılında Türkiye Ofisi'ni açan ve o günden bu yana kadrosunu sürekli genişleten şirket, yaptığı açıklama ile yeni Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü olarak Zeynep Öcal'ın atandığını duyurdu. TP-Link ailesine Nisan ayında pazarlama sorumlusu olarak katılan Öcal, yeni pozisyonu itibariyle şirketin ülkemizdeki tüm pazarlama ve iletişim çalışmalarından sorumlu olacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan TP-Link Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer; "Aramıza birkaç ay önce katılan, ancak Bilgi teknolojileri (BT) sektöründe deneyimli arkadaşımız Zeynep Öcal, bundan böyle Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü olarak şirketimize katkılarını sürdürecek..." dedi. Zeynep Öcal ise yeni göreviyle ilgili şunları söyledi; "TP-LINK tüketici dostu ve alanında öncü bir firma. Pazarın daha sağlıklı büyümesi yönünde aydınlatıcı pazarlama çalışmalarına devam edeceğiz. Yapıcı, agresif olmayan bir pazarlama politikası ile şirketimize, sektörümüze ve tüketicilerimize kazandıran firma olacağız..."

İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Zeynep Öcal, iş hayatına Unifi Communication’da Ticari Pazarlama Uzmanı olarak başladı. Daha sonra Zorlu Gayrimenkul ve sonrasında uzun yıllar Lenovo’da pazarlama uzmanı olarak görev yaptı ve farklı dallarda ödül alan projelere imza attı.



