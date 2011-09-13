TTNET Televizyon Yayıncılığında Gücüne Güç Katıyor

TTNET TİVİBU PLATFORMUNDA ÜÇ BÜYÜK ATILIM YAPIYOR

Türkiye’nin iletişim ve eğlence şirketi TTNET, yeni nesil televizyon yayıncılığı yaptığı Tivibu platformunda büyük atılım yapıyor. 4 ekranda aynı anda kesintisiz TV keyfi sunan Tivibu’ya özel ilk spor kanalı olan SPORTİVİ’nin yayına girmesinin ardından, Tivibu Ev’de de interaktif anket dönemi başlıyor. Tivibu Cep ise iPhone ve iPad’lerden sonra Android işletim sistemi kullanan cihazlarda ve Motorola Xoom tabletlerde de yayına giriyor.Konuyla ilgili açıklama yapan TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, “Türk TV izleyicilerini kontrol ve özgürlük hissiyle tanıştıran Tivibu platformu sürekli yenilik yapma olanağı sunuyor. Kesintisiz TV keyfi sağlayan Tivibu platformunu 4 ekranda da farklı ürün ve servislerle güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.



Tivibu hizmetiyle televizyon seyircisine özgürlük ve kontrol hissini aynı anda yaşatan TTNET, yeni dönemde TV yayıncılığında çok önemli yeniliklere imza atmaya devam edecek. Tivibu’ya özel ilk spor kanalı SPORTİVİ’yi Tivibu Web ve Tivibu Cep’te yayına alan TTNET, öte yandan Tivibu Cep uygulamasını dünyanın en yaygın mobil işletim sistemlerinden biri olan Android işletim sistemi kullanan cep telefonları ve Motorola Xoom tabletlerde yayına alıyor.



Ipsos KMG araştırma firmasıyla bir anlaşma imzalayan TTNET, Tivibu Ev platformunda da anket uygulamasını hayata geçirecek.



Sporun Uzman İsimleri SPORTİVİ’de

Tivibu platformu kaliteli TV yayınının yanı sıra pek çok özel içerik de sunuyor. Bu içeriklerden biri de Tivibu’ya özel ilk kanal olan SPORTİVİ. Tivibu Cep ve Tivibu Web’ten yayına giren SPORTİVİ, futbol odaklı fakat sporun her dalına yer veren anlayışıyla Türkiye’de spor yayıncılığına yeni bir soluk getiriyor.

Spor dünyası ve taraftarların buluşma noktası olma hedefiyle yola çıkan, 24 saat yayın yapan ve gün içerisinde saat başlarında spor haberlerine yer veren, gündemi tüm detayları ile anlık olarak takip eden bir spor haber kanalı olan SPORTİVİ, Tivibu Ev'de 77. kanalda SD yayında ve 377. kanalda ise HD yayında izleyicilere ulaşmaya başladı.



Tivibu’ya özel bir kanal olan SPORTİVİ, bünyesinde sporun uzman isimlerini barındırıyor. Dolu dolu içerikle ve tarafsız bakış açısıyla izleyicilerin karşısına çıkan SPORTİVİ’nin Genel Yayın Yönetmenliğini Gökhan Telkenar yapıyor. Gürcan Bilgiç, Ümit Aktan, Ali Ece, Alper Üstündağ, İlhami Şarkan, Murat Türker, Pascal Nouma, Yeliz Bozkurt, Fuat Çimen, Yusuf Kenan Çalık, Orhun Gencer, Zeynep Özdemir, Zeynep Uğurli, İlker Duralı, Ilgaz Çınar, Orkun Hınçer, Yelena Shabovta, İnesta Korkmaz ve Zadik Gökoğlu gibi isimler, farklı yayınlarla SPORTİVİ’de izleyici karşısına çıkıyor.



Android Cep’lerde ve Motorola Xoom tabletlerde Tivibu Keyfi

iPhone ve iPad platformlarında kullanıcıların hizmetine sunulan Tivibu Cep şimdi de Android işletim sistemini kullanan cihazlar ve Motorola Xoom’dan ulaşılabilir hale geliyor.

Bu gelişmeyle birlikte son dönemde büyük yükseliş gösteren Android işletim sistemini kullanan telefon ve tabletler ile Motorola Xoom’dan Tivibu Cep uygulamasını indirmek ve bu cihazlardan TV keyfi yaşamak mümkün olacak. HTC, Samsung, LG, Sony Ericsson gibi markaların kullandığı Android işletim sistemi dünyada ve Türkiye’de en yaygın kullanılan mobil işletim sistemlerinin başında geliyor.

42 kanala ulaşmaya olanak veren Tivibu Cep, sadece iPhone ve iPad platformlarında yaklaşık 100 bin kez indirildi. TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, Android işletim sistemli cep telefonları, tabletler ve Motorola Xoom’dan sonra, Symbian ve Wap Push işletim sistemlerini destekleyen mobil cihazlarda Tivibu Cep’i kademeli olarak kullanıma alacaklarını söyledi. Yılmaz, ayrıca Tivibu Cep’i Blackberry, Bada ve Windows Mobile 7 için de devreye almayı planladıklarını duyurdu.

Tivibu Ev ile Araştırma Sektöründe Yeni Bir Dönem Başlıyor

IPTV teknolojisinin sunduğu olanaklarla yepyeni bir TV yayın anlayışı başlatan Tivibu Ev’de ise interaktif anket dönemi başlıyor. TTNET, Ipsos KMG ile yaptığı işbirliği kapsamında Tivibu Ev üzerinden anket yapma olanağı sunuyor. Yakında pilot uygulaması başlayacak olan proje sayesinde TV üzerinden pek çok ürün ve hizmet hakkında araştırma yapılabilecek ve kullanıcıların görüş, düşünce ve önerileri kolayca alınabilecek.

Tivibu Ev ile araştırma sektöründe yeni bir dönem başlattıklarını ifade eden Yılmaz, TTNET’in yeni hizmeti hakkında şunları söyledi: “Araştırma dünyası açısından Tivibu Ev hem hızlı sonuç alınabilen hem de aynı anda birçok kişiye ulaşabilen bir anket platformu potansiyeline sahip. Bu yöntemle yapılan anket çalışmaları, yüz yüze, telefon üzerinden ve online gibi alternatif kanallara nazaran maliyet açısından da oldukça avantajlı. Ipsos KMG ile yaptığımız bu işbirliği sayesinde, Türk tüketicileri farklı ürün ve hizmetlerle ilgili görüşlerini kolay bir şekilde aktarabilecekleri bir kanala sahip olacak. Araştırma yapmak isteyen firmalar ise hedef kitlelerinin bilgi ve görüşlerine hızlı ve düşük maliyetle ulaşabilecekler” dedi.

Tivibu Ev üzerinden yapılacak anketlerin içeriğinin ve elde edilen sonuçların derlenmesi Ipsos KMG’nın sorumluluğunda olacak. TTNET ise teknik geliştirme ve uygulamalarla ilgili çalışmalar yaparak, anketlerin en kolay ve en sağlıklı şekilde yapılması için gereken servisleri sağlayacak.

Emin adımlarla büyüyen ve gelişen Tivibu platformunda mevcut durumda 27 bin Tivibu Ev, 1.1 milyon Tivibu Web abonesi bulunuyor. Tivibu Cep uygulaması ise 100 bin indirme rakamını aşmış durumda.

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