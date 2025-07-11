Türk Telekom, KKTC'yi fiber internetle donatacak!

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Tam Boyutta Gör Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs’ta halka fiber internet altyapısı sunulması için anlaşma sağlandı. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükûmeti arasında, KKTC’nin fiber optik altyapısının geliştirilmesi ve fiber internet hizmetlerinin hanelere ve işletmelere ulaştırılması amacıyla önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. KKTC Fiber Dönüşüm Protokolü kapsamında KKTC’nin fiber altyapısı Türk Telekom tarafından kurulacak.

KKTC ile Türkiye arasında denizaltı fiber optik kablolarla veri akışı sağlanıyor ancak evlere ve işletmelere fiber internet sunulmuyor. KKTC'deki mevcut internet altyapısı dünya standartlarının epey gerisinde. KKTC’deki internet sorununun çözülmesi ve fiber altyapı kurulması için iki hükümet ve Türk Telekom kolları sıvıyor.

Bir yılda 150 bin haneye fiber ulaşacak

Türk Telekom tarafından KKTC genelinde binlerce kilometrelik fiber optik altyapı kurulması hedefleniyor. 1 yılda KKTC’deki 150 bin haneye yüksek hızlı fiber optik kablo ulaşacak. Sadece şehir merkezleri değil kırsal bölgelere de yüksek hızlı internet hizmeti sunulması planlanıyor. Kamu kurumları, işletmeler ve evlere fiber internet verilecek.

Türk Telekom, KKTC'de şirket kuracak 2 sa. önce eklendi

100 milyon dolarlık yatırım yapılacak

Türk Telekom’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre KKTC’de şirket kuracak. Fiber altyapı yatırımlarına odaklanacak bu şirketin başlangıç sermayesi 50 bin Euro olacak. Şirketin internet kurulum faaliyetleri için 100 milyon dolar tutarında yatırım yapması planlanıyor.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dijital omurgasının güçlenmesine, İşletmelere ve hanelere kadar fiber internet götürülmesine yönelik dönüşümü gerçekleştireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan ve hayata geçireceğimiz bu proje, altyapı yatırımının yanında KKTC’nin eğitimden ekonomiye, sağlıktan kamu hizmetlerine kadar birçok alanda dijitalleşmesini destekleyecek bir fiberleşme seferberliğidir. Türk Telekom olarak teknolojimizi, bilgi birikimimizi ve güçlü altyapı tecrübemizi KKTC’nin dijital dönüşümüne sunmaktan mutluyuz” dedi.

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