Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türk Telekom, KKTC'yi fiber internetle donatacak!

    KKTC'de fiber dönüşüm için Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasında protokol imzalandı. Türk Telekom, evlere ve işletmelere fiber internet ulaştıracak.

    Türk Telekom, KKTC'yi fiber internetle donatacak! Tam Boyutta Gör
    Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs’ta halka fiber internet altyapısı sunulması için anlaşma sağlandı. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükûmeti arasında, KKTC’nin fiber optik altyapısının geliştirilmesi ve fiber internet hizmetlerinin hanelere ve işletmelere ulaştırılması amacıyla önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. KKTC Fiber Dönüşüm Protokolü kapsamında KKTC’nin fiber altyapısı Türk Telekom tarafından kurulacak.

    KKTC ile Türkiye arasında denizaltı fiber optik kablolarla veri akışı sağlanıyor ancak evlere ve işletmelere fiber internet sunulmuyor. KKTC'deki mevcut internet altyapısı dünya standartlarının epey gerisinde. KKTC’deki internet sorununun çözülmesi ve fiber altyapı kurulması için iki hükümet ve Türk Telekom kolları sıvıyor.

    Bir yılda 150 bin haneye fiber ulaşacak

    Türk Telekom tarafından KKTC genelinde binlerce kilometrelik fiber optik altyapı kurulması hedefleniyor. 1 yılda KKTC’deki 150 bin haneye yüksek hızlı fiber optik kablo ulaşacak. Sadece şehir merkezleri değil kırsal bölgelere de yüksek hızlı internet hizmeti sunulması planlanıyor. Kamu kurumları, işletmeler ve evlere fiber internet verilecek.

    100 milyon dolarlık yatırım yapılacak

    Türk Telekom’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre KKTC’de şirket kuracak. Fiber altyapı yatırımlarına odaklanacak bu şirketin başlangıç sermayesi 50 bin Euro olacak. Şirketin internet kurulum faaliyetleri için 100 milyon dolar tutarında yatırım yapması planlanıyor.

    Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dijital omurgasının güçlenmesine, İşletmelere ve hanelere kadar fiber internet götürülmesine yönelik dönüşümü gerçekleştireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan ve hayata geçireceğimiz bu proje, altyapı yatırımının yanında KKTC’nin eğitimden ekonomiye, sağlıktan kamu hizmetlerine kadar birçok alanda dijitalleşmesini destekleyecek bir fiberleşme seferberliğidir. Türk Telekom olarak teknolojimizi, bilgi birikimimizi ve güçlü altyapı tecrübemizi KKTC’nin dijital dönüşümüne sunmaktan mutluyuz” dedi. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    Profil resmi
    turkelvis 15 saat önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 21 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 2 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kara merhem kullananların yorumları migros minyatür içki aracın perte çıkması iyi midir t roc hangi segment çamaşır makinesi pompa pervanesi nasıl takilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS Vivobook S 14
    ASUS Vivobook S 14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum