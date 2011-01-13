TTNET'le "Fırsatı Yakala"yan, İnternetin Keyfini Çıkaracak

TTNET, 2011 yılında da avantajlı kampanyalarıyla tüm Türkiye’yi internetle tanıştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen “Fırsatı Yakala” kampanyası ile farklı ihtiyaçlara yönelik internet paketleri, ayda 9,99TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

TTNET yeni yılın ilk sürprizi, “Fırsatı Yakala” kampanyası ile farklı ADSL paketlerini özel tekliflerle sunuyor. Yeni ve mevcut TTNET ADSL aboneleri, kampanya kapsamındaki internet paketlerine, 24 ay taahhütle ilk 3 ay boyunca avantajlı fiyatlarla sahip olabiliyor.

Kampanya kapsamında, 8 Mbps'ye kadar hızlı ve 6 GB kotalı internete sahip olmak isteyen müşteriler, NET6 Paketi’ne ilk 3 ay, ayda sadece 9,99 TL’ye kavuşuyor. İnternette dilediğince gezinmek, sınırsız film izlemek, müzik dinlemek ve sosyal ağlarda vakit geçirmek isteyen kullanıcılar ise NETLİMİTSİZ Paketi’ne ilk 3 ay, ayda 24,99 TL’ye sahip olabiliyor. Üstelik tüm limitsiz paketlerde TTNET Güvenlik McAfee Antivirus Plus hediye ediliyor.

Bu paketlerin yanı sıra, TTNET’in portföyüne yeni eklediği; NETLİMİTSİZ PLUS, 16 Mbps’ye kadar 5 GB ve 16 Mbps’ye kadar Limitsiz paketleri ileNET4 ve 8LİMİTSİZ paketleri de kampanyalı fiyatlarıyla abonelere büyük avantajlar sağlıyor.

Tüm TTNET satış kanallarından kolayca abone olunabilen kampanya kapsamında, kablolu ve kablosuz modemler de çok uygun fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor. 30 Haziran 2011’e kadar geçerli olacak kampanyalı internet paketlerine abone olan müşteriler, bağlantı ücretini de taksitle ödeyebiliyor.

Ayrıntılı bilgiye www.ttnet.com.tr ve 444 0 375 numaralı TTNET Müşteri Hizmetleri’nden ulaşılabiliyor.

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