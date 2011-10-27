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Tablet kullanımı gün bazında ortalama 90 dakika oldu

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın ilk iPad modelinin tanıtımı öncesi ve tanıtımının ertesinde tablet cihazlarının PC ve telefonlar kadar popüler olamayacağı pek çok otorite tarafından dile getiriliyordu. 

Ancak bugün gelinen noktada tabletlerin PC'lerin pabucunu dama atıp atamayacağı tartışılır oldu. ABD'de yapılan bir araştırma tablet cihazlarının hayatımızda öncekinden daha fazla yer edineye başladığını gösteriyor.

Analiz firmaları Pew Research Center ve The Economist Group tarafından yapılan araştırmaya göre tabletlerini günlük kullanan kişilerin yüzde 77'si ortalama 90 dakika vakit geçiriyor.

Tablet sahiplerinin yüzde 11'i yetişkinlerden oluşuyor. Tablet cihazları ile en çok yapılan işlemler yüzde 54 ile epostaları kontrol etmek, yüzde 53 ile haber okumak, yüzde 30 ile oyun oynamak, yüzde 25 ile sosyal ağlara erişmek, yüzde 17 ile kitap okumak, yüzde 13 ile video izlemek.

Pew ile BBC tarafından yapılan diğer bir araştırmaya göre ise tablet cihazları kullanıcılarını daha çok haber okuma konusunda teşvik ediyor. Kullanıcıların yüzde 30'u yeni haber kaynaklarına yöneldiklerini belirtirken, yüzde 42'si daha uzun süre haber okuduklarını belirtiyor. 

Tablet sahiplerinin yüzde 14'ü ücretli dijital gazete okurken, yüzde 23'ü dijital abonelik hediyesi olan basılı gazete aboneliğini tercih ediyor. Yüzde 30'u ise farklı şekillerde dijital yayıncılığa abone oluyor.

Tablet üzerinde haber okuyanların yüzde 40'ı bunu internet tarayıcısı üzerinden gerçekleştirirken yüzde 21'i farklı uygulamalarla haber okumayı tercih ediyor. Bu da yayıncıların daha çekici uygulamalara yönelmesi gerektiğini gösteriyor.

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jvcjvc 7 yıl
Tabletin nesi sacma arkadas? Bana da bilgisayar sacma gelmeye basladi. Bilgisayari genellikle internet icin kullaniyorum, sosyal medya ve internet haberleri icin kullaniyorum.

Bunu hafif dergi kadar bir aletle ve istedigim her hangi bir oturma ya da yatma pozisyonu ile yapmayi tercih ederim. Genel anlamda bilgisayarda yaptigim her seyi cep telefonumdan yapabiliyorum. Su an 3 metre otemde bilgisayar olsa da cep telefonu kullanmayi tercih ediyorum mesela. Tablet almak benim orta vadeli planlarimdan birini olusturuyor.
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haymatloshan 7 yıl
Olması gerek bu,insanları bir yerlere bağımlı kılmayacak,kolay taşınabilecek.Otobüs,metro,tramvay gibi ulaşım araçlarında ayakta tek elle kitap,gazete okumak gayet alınabilir aletler yapıyor tabletleri.Netbookları ilk çıktıklarında da benimseyememiştim,etrafımda da 1-2 kişi de gördüm zaten.Gelecek tablet,akıllı telefon ve akıllı telefon tablet arası cihazlarda olacak.
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Centauri 7 yıl
Benim de kullanimim daha cok haber ve kitap okuma seklinde...
New York TImes , Wall Street Journal, Wired, National Geographic, Popular Science a uyeyim iPad uzerinden. Bunun disinda Flipboard, Pulse, Instapaper gibi uygulamalardan ve web browserdan da haber okuyorum elbette...
Browser daki reader ozelligini pek kimse bilmiyor sanirim, ama okumak icin mukemmel bir ozellik.

Bu sebepten dolayi da iPad de tek istedigim sey retina display, cunku hakikaten retina display okumak icin mukemmel.
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Pesidelphia 7 yıl
Ne Saçma Şeylerle Uğraşıyolar.
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Guest-F8946C419 7 yıl
Saçma dediğin şey şirketlerin ilerde yönelecekleri ve ağırlık vermeyi düşündüğü sektörü belirliyor.

Bir yerde netbook'a ilgi azalırsa ve tablete artarsa, bir üretici bu araştırmalar sonucu tablet pc ye yönelecektir.


Ezbere konuşmayalım.

@Centauri sence retina display İPad 3'te olur mu ?
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