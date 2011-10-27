Tablet kullanımı gün bazında ortalama 90 dakika oldu

Apple'ın ilk iPad modelinin tanıtımı öncesi ve tanıtımının ertesinde tablet cihazlarının PC ve telefonlar kadar popüler olamayacağı pek çok otorite tarafından dile getiriliyordu.





Ancak bugün gelinen noktada tabletlerin PC'lerin pabucunu dama atıp atamayacağı tartışılır oldu. ABD'de yapılan bir araştırma tablet cihazlarının hayatımızda öncekinden daha fazla yer edineye başladığını gösteriyor.





Analiz firmaları Pew Research Center ve The Economist Group tarafından yapılan araştırmaya göre tabletlerini günlük kullanan kişilerin yüzde 77'si ortalama 90 dakika vakit geçiriyor.





Tablet sahiplerinin yüzde 11'i yetişkinlerden oluşuyor. Tablet cihazları ile en çok yapılan işlemler yüzde 54 ile epostaları kontrol etmek, yüzde 53 ile haber okumak, yüzde 30 ile oyun oynamak, yüzde 25 ile sosyal ağlara erişmek, yüzde 17 ile kitap okumak, yüzde 13 ile video izlemek.





Pew ile BBC tarafından yapılan diğer bir araştırmaya göre ise tablet cihazları kullanıcılarını daha çok haber okuma konusunda teşvik ediyor. Kullanıcıların yüzde 30'u yeni haber kaynaklarına yöneldiklerini belirtirken, yüzde 42'si daha uzun süre haber okuduklarını belirtiyor.





Tablet sahiplerinin yüzde 14'ü ücretli dijital gazete okurken, yüzde 23'ü dijital abonelik hediyesi olan basılı gazete aboneliğini tercih ediyor. Yüzde 30'u ise farklı şekillerde dijital yayıncılığa abone oluyor.





Tablet üzerinde haber okuyanların yüzde 40'ı bunu internet tarayıcısı üzerinden gerçekleştirirken yüzde 21'i farklı uygulamalarla haber okumayı tercih ediyor. Bu da yayıncıların daha çekici uygulamalara yönelmesi gerektiğini gösteriyor.