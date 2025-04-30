Samsung kârını bir miktar arttırdı, Samsung Galaxy S25 satışları sevindirdi

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Tam Boyutta Gör Yeni yılın ilk çeyrek dönemi geride kalırken Güney Koreli teknoloji devi Samsung merakla beklenen bilançolarını paylaştı. Firma toplam kârını geçen yıla göre bir miktar arttırırken Galaxy S25 satışları da yüz güldürdü.

Samsung ilk çeyreği mutlu kapattı

Yapılan açıklamaya göre firmanın 2025 yılı ilk çeyrek toplam geliri 57.36 milyar dolar olurken yıl bazında yüzde 10 civarında bir artış yaşandı. Firma tarihteki en yüksek çeyrek geliri elde ettiğini belirtiyor. Toplam kâr ise 4.89 milyar dolar ile yüzde 1 civarında bir artış gösterdi.

Samsung X8F Quantum Dot Mini LED 1 hf. önce eklendi

Firmanın mobil cihaz bölümü 25.5 milyar dolar yaklaşık gelir ve 2.99 milyar dolar net kâr ile son 4 yılın en iyi performansını sergiledi. Özellikle Samsung Galaxy S25 serisinin performansa önemli bir katkı yaptığı ifade ediliyor.

Samsung büyümeyi sürdürdüğünü ifade etse de yarı iletken bölümü 18 milyar dolar civarında gelir elde ederek yüzde 10 yükseldi ancak toplam kâr yüzde 42 civarında düşerek 500 milyon dolara kadar geriledi.

Samsung yeni dönemde yarı iletken cephesinde düşüşün önüne geçmeye çalışırken bir yandan da televizyon pazarında gelişmiş yapay zekâ özellikleri ile satışları arttırmanın yollarını arayacağını açıkladı.



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