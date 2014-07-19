Taşınabilir aptX Destekli Vestel Desibel K500 Bu Videoda

Haber Editörü
Gün geçtikçe kablosuz ürünler daha az enerji tüketmeye ve daha fazla ses kalitesi sunmaya başladı. Bu hususta Bluetooth 4.0 ve aptX desteği bulunan K500, sizler için test masamızda.
Desibel K500 Özellikler
Tipi: Kafa Üstü
Sürücü: 40 mm
Kullanım Şekli: Kablosuz
Hassasiyet:85 db
Frekans Aralığı: ---
Çekim Mesafesi: 8 metre
Çekim Mesafesi: 8 metre
Kablosuz Protokol: Bluetooth 4.0
Desteklediği Profiller: A2DP, AVRCP, APTX
Dahili Pil: Li-ion Batarya
Dayanıklılık: 10 Saate Kadar Kablosuz Kullanım
Aux Girişi: Var
Aux Girişi: Var
Kablo Uzunluğu: 1.2 m Aux ve 1.2 m Usb
Bağlantı Şekli: Aux, Bluetooth ve Micro Usb
Kolaylaştırıcı Özellikler:
-30 Gün Standby Süresi
-Eller Serbest Sesli Görüşme
-Eller Serbest Sesli Görüşme
-Standart Kontrol Ünitesi
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Yaptiginiz yorum asagilayici. Kusura bakmayin ama bu konudaki saygisizlik gostergesi arkadasin dis gorunusu degil, sizin kafanizdaki kuflenmis ve kaliplanmis "dogru" insan kalibidir.
Kapaga gore kitap almayi birakirsiniz umarim.