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Taşınabilir aptX Destekli Vestel Desibel K500 Bu Videoda

5 yıl
67,1b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Gün geçtikçe kablosuz ürünler daha az enerji tüketmeye ve daha fazla ses kalitesi sunmaya başladı. Bu hususta Bluetooth 4.0 ve aptX desteği bulunan K500, sizler için test masamızda.

Desibel K500 Özellikler

Tipi: Kafa Üstü
Sürücü: 40 mm
Kullanım Şekli: Kablosuz
Hassasiyet:85 db
Frekans Aralığı: ---
Çekim Mesafesi: 8 metre
Kablosuz Protokol: Bluetooth 4.0
Desteklediği Profiller: A2DP, AVRCP, APTX
Dahili Pil: Li-ion Batarya
Dayanıklılık: 10 Saate Kadar Kablosuz Kullanım
Aux Girişi: Var
Kablo Uzunluğu:  1.2 m Aux ve 1.2 m Usb
Bağlantı Şekli: Aux, Bluetooth ve Micro Usb

Kolaylaştırıcı Özellikler:

-30 Gün Standby Süresi
-Eller Serbest Sesli Görüşme
-Standart Kontrol Ünitesi


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Lion 5 yıl en beğenilen
Bu adam Mesut Cevik ve Erdi Ozuag'dan daha iyi. İnsanı sıkmıyor. Erdi ve Mesut bey artık kendi klasiklesmis kaliplari disina cikmiyor. Eskiden samimi ve daha detayli incelemeler varken artik olay baska seylere cevirildi. (İnceleme videosuda ayda 2-3 kere geliyor)
Bu adam Mesut Cevik ve Erdi Ozuag'dan daha iyi. İnsanı sıkmıyor. Erdi ve Mesut bey artık kendi klasiklesmis kaliplari disina cikmiyor. Eskiden samimi ve daha de...
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lagalugadh 5 yıl soneday
soneday
6 sene önce 10 TL'ye kulaklk almştm Vestel
Büyük bişidi, hala kullanıyorum vestelin bu tarz ürünleri kullanşlı ve uzun ömürlü oluyor yerli malı olduğundanda fiyatları uygun oluyor.
---

ek olrak::
Video ve İnceleme kalitesini dh'ye yakıştıramadım çok amatörce, özellikle kimse alnmasn Sezer arkadaşımız pek editör yapısında bir arkadaş değil gibi. Özellikle saç baş dövmeler freestyla tişört vs. Yakıştıramadm
ayrıca
1:13-:1:16 dk/sn aralarına bakarsanız samimiyetten çok uzak

Yaptiginiz yorum asagilayici. Kusura bakmayin ama bu konudaki saygisizlik gostergesi arkadasin dis gorunusu degil, sizin kafanizdaki kuflenmis ve kaliplanmis "dogru" insan kalibidir.
Kapaga gore kitap almayi birakirsiniz umarim.
soneday6 sene önce 10 TL'ye kulaklk almştm VestelBüyük bişidi, hala kullanıyorum vestelin bu tarz ürünleri kullanşlı ve uzun ömürlü olu...
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DH Sezer 5 yıl cottet
Güzel bi süprizim var sizler için az kaldı : ) Sennheiser'dan ve bir çok markadan yeni kulaklıklar geldi.
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DH Misafiri 4 yıl
yerli malı yurdun malı kimse onu kullanmamalı, vurun anasını satim
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DH Misafiri 4 yıl
Vestel, Casper, Exper, Pranha, enjoy, General Mobile ( belkiayrı tutulabilir ) gibi yerli markalar biliyorum sonuçta ticari kuruluşlar para kazanmaları gekiyor. Ama kalite ve fiyat oranını hiçbir zaman son kullanıcnın istediği gibi ayarlayamadılar tamam ölü fiyatına satın demiyorum ama en azından doğru F/p oranını yakalasınlar. örnek bu kulaklık 199 tl değilde 119 tl gibi bir fiyata satılsa eminim burdaki olumsuz yorumların yarısı olumluya dönebilirdi. casper V8 cep telefonu duyurdu MTK 8 çekirdek / 2gb /32gb / 13 mp / 5 inç gbi özeliklere 1299 tl demiş ne bilim 999 tl olamaz mı mesela emin olun eğer kar istiyorlarsa fıyat konusunda gerçek bir yeniliğe gitmeleri gerekiyor.
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OCY77 4 yıl
Vestel k500 almış bulunmaktayım.her ne kadar vestele antipatim olsa da ilk defa bir ürününü aldım.gayet memnunum.bas tatmin edici.mid biraz düşük.tizler fena değil.katlanıyor olması çok iyi.kulağı hiç rahatsız etmiyor.yalnız şu sarj olayını sadece pc ye bağlıyarak mı yapmalıyım?telefon adaptörüyle sarj mümkün mü bilen varsa yardımcı olursa memnun olurum.
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ilkercom 5 yıl
ürün adı desibel fakat sensivty 85 db :D facepalm :D ayrıca apt-x sitesinde ismi yok. muhtemelen başka bir markaya fason ürettirdiler.
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meego 5 yıl
Yorumlara bak ya. Size ne adamın saçından dövmesinden. İncelemeye bakın.
yıl olmuş 2014 hala insanların dış görünüşü ile ilgili yorum yapılıyor.
Ayıp ayıp...
Kardeşim eline sağlık.
Vestel sevmem ama incelemeyi izledim.
imkanın varsa Bence ses desibel ve frekans aralıkları gibi değerleri profesyonel cihazlar ile test etmen daha güzel, detaylı bir incelemeyi sunacak.
Birde ses testlerinde bence önceden belirlediğin 10 tane farklı türdeki şarkıları dene.
Yani tüm testlerde aynı şarkıları deneki izleyicilerde (iyi bir kulaklık kullnıyorsa tabi) farkı görebilir.
Örnegin: caz, pop, r&b, rock, tsm, tekno, akustik, reggie ,country ,soul vs vs vs çeşit çok ama bunların için 10 tane seç ve hep onlarla ilgili testler yap.
Hatta bu testleri flac olarak (demo) videonun altında da paylaşabilirsin.
Maksat alın sizde deneyin tarzın da.Bunları öneri tabi...
En yakın zamanda
Sennheiser, Bose ,Shure, Koss, Grado ,Westone, Ultrasone gibi markalarıda beklemekteyiz.
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erci501 5 yıl
inceleme çok iyi olmuş. özellikle artılar eksiler bölümü çok yerinde olmuş.Tüm incelemelerde olmalı. yeni incelemelerinizi görmek dileğiyle başarılar.
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DH Sezer 5 yıl erci501
yarın yeni incelemem geliyor bayadır ona uğraşıyorum gerçekten harika olacağa benziyor teşekkürler.
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cellat_erdem 5 yıl
arkadaşlar bluetooth da wireless gibi radyasyon yayan ya da olumsuz etkileri olan dalgalar yayan bir teknoloji mi?
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1ses1 5 yıl
Kulaklığa mikrofon dayayarak test etmek uzay olmuş...
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DH Sezer 5 yıl 1ses1
azda olsa bir fikir vermesi adına yaptım. yoksa bir kulak değil tabi : D Fena!
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Elefue 5 yıl
190 TL çok yüksek bir fiyat. En fazla 100 TL verilir de alınır. Biraz daha alt seviye yapsalarmış keşke.
Vestel in Bluetooth lu TV si mi varmışki de Bluetooth Kulaklık yapmış.Madem kulaklığını yapmış Wireless bile olmayan TV lerine Bluetooth koysunda kulaklık bir işe yarasın bari
Ben Vesteli araç içi ses görüntü uydu navigasyon sistemlerinde görmek isterdim.
Avrupada ilk defa TABLET tasarımı yaptık deselerde pek başarılı olamadılar. TEGRA4 gibi çok göz önünde olmayan güçlü işlemcilerle daha fazla kişiye ulaşabilirlerdi.
Bir reklam vardı 2050 de Vestel diye Samsung bunu 2010 larda yaptı.
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Weekender 5 yıl
Tam da merak ediyordum nasılmış acaba ses kalitesi vs diye. Indie alternative britpop gibi soundlarda iyi olmayacağı hissine kapıldım videoyu izledikten sonra. Onun dışında electronica chillwave gibi türlerde sıkıntı yaşatmaz gibi. (kendi adıma konuştum tabi) :) bu kulaklığı almak yerine üzerine birz daha ekleyip daha iyi bir şey alınabilir diye düşünmeme sebep oldu video.
Teşekkürler test için.
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DH Sezer 5 yıl Weekender
Çok teşekkürler, yardımcı olabildiysem ne mutlu. Her hangi bir kafanıza takılan soru olursa çekinmeden bana yöneltebilirsiniz pm atarak.
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