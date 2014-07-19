Taşınabilir aptX Destekli Vestel Desibel K500 Bu Videoda

Gün geçtikçe kablosuz ürünler daha az enerji tüketmeye ve daha fazla ses kalitesi sunmaya başladı. Bu hususta Bluetooth 4.0 ve aptX desteği bulunan K500, sizler için test masamızda.

Desibel K500 Özellikler





Tipi: Kafa Üstü

Sürücü: 40 mm Kullanım Şekli: Kablosuz Hassasiyet:85 db Frekans Aralığı: ---

Çekim Mesafesi: 8 metre Kablosuz Protokol: Bluetooth 4.0 Desteklediği Profiller: A2DP, AVRCP, APTX Dahili Pil: Li-ion Batarya Dayanıklılık: 10 Saate Kadar Kablosuz Kullanım

Aux Girişi: Var Kablo Uzunluğu: 1.2 m Aux ve 1.2 m Usb

Bağlantı Şekli: Aux, Bluetooth ve Micro Usb

Kolaylaştırıcı Özellikler:





-30 Gün Standby Süresi

-Eller Serbest Sesli Görüşme

-Standart Kontrol Ünitesi



