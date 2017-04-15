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Taşınabilir şarj cihazı ancak priz çıkışı da var

Televizyonu bile çalıştıracak kadar güçlü bir taşınabilir şarj istasyonu arıyorsanız ChargeTech Plug kampanyası tam da ihtiyacınızı karşılayacak şekilde geliştirilmiş.
2 yıl
6,2b
1
12
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüzde taşınabilir şarj istasyonları oldukça popüler ve farklı ihtiyaçlara göre şekillenmiş durumda. Çok ince tasarımlar, çok çıkışlı tasarımlar veya dizüstü şarj edecek kapasitede güçlü olanlar gibi pek çok örnek mevcut. ChargeTech Plug ise konuyu biraz daha UPS tarafına götürmüş.

Her şeyi şarj ediyor

42000/54000mAh kapasiteye sahip olan ChargeTech Plug, toplam 14/18 adet 3000mAh kapasiteli Panasonic bataryalarından oluşuyor. Bu paket aynı şekilde Tesla elektrikli arabalarında da kullanılıyor. Gücüne rağmen cihazın boyutları ürkütücü değil. 20cm x 4cm x 14cm boyutlarında olan cihaz 900 gram ağırlığında.

İstasyon hem USB Tip-C üzerinden hem de 40W adaptörü üzerinden şarj edilebiliyor. Ayrıca 40W gücünde bir güneş enerji paneli de mevcut ve 8 saat içerisinde bataryaları doldurabiliyor. Yani dış ortam kullanımı için de ideal.

Ayrıca Bkz. "Yeni bir Google Earth tecrübesi geliyor"

İki adet yüksek hızlı USB Tip-A ve bir adet USB Tip-C çıkışı haricinde iki adet de 250W seviyesine kadar duvar tipi priz çıkışı yer alıyor. Tek birisi üzerinden 4 saate kadar televizyon veya 8 saate kadar mini buzdolabı çalıştırmak mümkün. Yani istasyonun çalıştıramayacağı elektronik alt yok gibi. Bu haliyle aslında taşınabilir bir UPS cihazı desek daha doğru olur.

Indiegogo üzerinde rekor bağış toplayan istasyon Haziran ayında dağıtıma başlayacak. 42000mAh kapasiteli versiyon 317$ iken 54000mAh kapasiteli versiyon da 330$ olarak ön siparişler devam ediyor. Güneş panelleri ise 200$ civarında. Ülkemizde önceki 27000mAh kapasiteli versiyonunu 1400TL civarında bulmak mümkün. 

 

https://www.indiegogo.com/projects/plug-the-world-s-most-powerful-battery-pack-powerbank-solar--2#/ Yorum Yaz
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JoeyBane 2 yıl
Bundan alıp yaylaya çıkacaksın. Gündüz güneşten şarj ede ede kullanacaksın. Bizim yaylada elektrik yok telefonları jenaratör veya araç şarjı ile şarj edebiliyoruz
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mementopolis 2 yıl
araba icin ideal gercekten uzun yolculuk yapanlara eslik edebilir.
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Ermeydan 2 yıl
jeneratör Al daha iyi benzin olduğu sürece sınırsız :))
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ssonerb 2 yıl
günümüz şartlarında gerekli seyyar gezen benim gibi kampcılar icin cok iyi olmus gereksiz diyen arkadaslara hitap etmiyor olabilir ama ormanda yada kamp alanlarında cok işe yarayacagı kesin
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zero fear 2 yıl
Elektrikli süpürge çalıştırır mı
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bluemersini 2 yıl
40W şarj hızı oha çüş yani? patlamasın sonra
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dede17 2 yıl
hobiciler taşır
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kayganz 2 yıl
Aracın varsa mantıklı yoksa çantada taşınmaz
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YesimCirakli 2 yıl
Benzer çözüm Anker Powerhouse da da var: anker.com/...
1 Yanıt Yanıtla +1
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sniper23 2 yıl YesimCirakli
YesimCirakli

Benzer çözüm Anker Powerhouse da da var:
anker.com/...

Anker 500 $ civarı olması lazım.
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