Yeni bir Google Earth tecrübesi geliyor

Genel olarak Google’ın Haritalar hizmeti yaygın olarak kullanılsa da daha detaylı görüntüler içeren Google Earth yazılımı da profesyoneller tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Google önümüzdeki hafta Google Earth için yeni bir özellik tanıtacak.

Yeni bir tecrübe

Tamamen yeni bir tecrübe olarak tanımlanan bu yeni özelliğin ne olduğu şimdilik bilinmiyor ancak Google’ın vurgularından önemli yeniliklerin geleceği anlaşılıyor. Geçen yıl Google, HTC Vive gözlüğü için sanal gerçeklik tabanlı bir versiyon yayınlamıştı. Tanıtımın Google Daydream standardına yönelik özel bir versiyonu görücüye çıkarabileceği tahmin ediliyor.

Google’ın geçen yıl resmiyet kazandırdığı Daydream standardı yeni nesil akıllı telefonlarda desteklenmeye başladı ancak içerik tarafında biraz daha güçlenmesi gerekiyor. Google Earth desteği bu anlamda önemli sayılabilir.

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Google’ın yılın bu zamanlarında daha çok yeni Android ve Chrome OS versiyonlarına ağırlık verdiği bilindiği için Google Earth tanıtımı biraz sürpriz oldu. Tanıtım 22 Nisan’daki Dünya Günü’ne denk gelmesi açısından da anlamlı bulunuyor.