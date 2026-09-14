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    Ugreen HiTune T8 güçlü gürültü engellemeyi uygun fiyata sunuyor

    Ugreen HiTune T8 tam kablosuz kulaklık modeli güçlü gürültü engelleme özelliğinin yanı sıra uzun kullanım süreleri ve hızlı şarj özelliğiyle de dikkat çekiyor.  

    Ugreen HiTune T8 Tam Boyutta Gör
    Son dönemde uygun fiyata aktif gürültü engelleme sunan kulaklıkların sayısı her geçen gün artıyor. Ugreen markası yeni kulaklığı ile hem uzun kullanım süreleri hem de güçlü gürültü engelleme sunuyor.

    Ugreen HiTune T8 özellikleri ve fiyatı

    12.4mm titanyum kaplama dinamik sürücüler barındıran Ugreen HiTune T8 kablosuz kulaklık modeli SBS, AAC ve LDAC kodeklerine destek sunuyor. Hi-Res Wireless Audio sertifikası ile kablosuz yüksek çözünürlükte ses aktarımı sağlanırken uygulama üzerinden ekolayzır ayarları da yapılabiliyor.

    Toplam 6 mikrofonlu dizilim 4000Hz frekansa ve 55 desibele kadar aktif gürültü engelleme yapabilirken hem dış hem de kulak kanalındaki sesleri izleyerek farklı modlar arasında otomatik geçiş yapabiliyor. Görüşme esnasında da sesinizi arka plandan izole edebiliyor.

    Bluetooth 6.0 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen kulaklık yapay zekâ ile canlı tercüme, toplantı özetleri, metin oluşturma, konuşmayı metne dökme gibi farklı fonksiyonlar yerine getirebiliyor.

    Tek şarj ile 11 saate kadar kullanılabilen kulaklık kutusu ile bunu 50 saate kadar çıkarabiliyor. ANC ve ses kalitesi yükseldiğinde bu rakamlar aşağı çekiliyor. 10 dakikalık hızlı şarj ile 4 saatlik kullanım süresi elde edilebiliyor. Ugreen HiTune T8 tam kablosuz kulaklık modeli 26$ fiyat etiketi ile satılacak.

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