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Tayvanlı Altek de harici lens aksesuarı akımına katılıyor

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Tayvanlı Altek de harici lens aksesuarı akımına katılıyor

Sony'nin 18MP ve 20MP çözünürlüklere sahip QX serisi iki harici lens aksesuarını satışa sunmasının ardından bu alanda yeni bir hamle de Tayvan'dan geldi.

Dijital kamera bileşenleri konusunda ülkenin önde gelen üreticilerinden olan Altek, Altek Cubic adını taşıyan harici kamera lensi aksesuarını resmen lanse etti. 

1/2.3 inçlik 13MP çözünürlükte CMOS yığın sensöre sahip olan aksesuar yine WiFi üzerinden akıllı telefonlarla bağlantı kuruyor ve NFC ile eşleşme yapabiliyor. 3x optik zoom sunan ürün  52.5 x 45 x 26 mm boyutlarında ve 65gr ağırlığında. Ayrıca Full HD video kaydı imkanı da mevcut. 

Altek Cubic, Sony aksesuarından farklı olarak akıllı telefonlara tutturulacak bir eklenti içermiyor. Bu bakımdan kullanıcının çekim esnasında yanında taşıması gerekiyor. 

Altek yeni ürünü için 100$ satış fiyatı belirlemiş ve yaklaşık yüzde 10 kar marjı elde etmeyi planlıyor. Şimdilik Android 4.0 ve üzeri sürümleri destekleyen bir uygulaması mevcutken, iOS için de hazırlıkları sürüyor. Ürün kısa süre içerisinde satışa sunulacak.

Altek bu tür harici lens aksesuarlarının gelecek yılki gelirlerinin yüzde 50'sine denk geleceğini düşünüyor. Dijital kamera satışlarında ise yüzde 30 düşüş olacağı tahmin ediliyor. Firma Apple ve Samsung hariç pek çok büyük üretici için benzer çözümler hazırladığını belirtiyor. 


http://www.phonearena.com/news/Smartphone-attachable-camera-available-from-Altek_id50696 Yorum Yaz
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::Ashes:: 5 yıl
1.6 carpan crop sensor koymaları lazımki bir işe yarasın
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brhndrn 5 yıl
Kullanan var mıydı, bilemiyorum. Velakin, harici lens denildi mi benim aklıma gelen ilk cihaz aşağıda linkini koyduğum cihaz oluyor. İlk renkli ekranlı telefonum ve onun dönemi içinde efsane olan kamerası. Unutulmaz ikili :)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ObjektifPoint.Net 5 yıl
Benim için flaş önemli. Xenon Flaşın yanındaki beyaz led flaş ise tamamdır bu ürün flaşı sayesinde bir adım önde benim için...Türkiye pazarında çıksa bu ürünü incelemek isterdim.
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gorkem2626 5 yıl
Bi Kere Tipten Kaybediyor Be Arkadaş
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onizuka_sensei 5 yıl
Bu boyutlarda çıkarmak yerine keşke hiç çıkarmasalarmış. Yada arkaya bi ekran ekleyip fotoğraf makinesi diye lanse etselermiş. Tasarım rezalet.
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koagulant 5 yıl
Bunun boyutları zaten fotoğraf makinesi kadar olmuş.
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shadowmexo 5 yıl koagulant
koagulant

Bunun boyutları zaten fotoğraf makinesi kadar olmuş.

Elinle bir 5 cm ye 4 cm yap bi bak bakalım ne kadar ediyor. Cebine sığar bu kadar küçük bir cihaz yeterki iyi fotoğraflar çekebilsin. Telefon ile uyumlu olup anında aktarım yapabiliyor sonuçta. Alıcısı çok olur Çin gibi pazarlarda.
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