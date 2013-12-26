Tayvanlı Altek de harici lens aksesuarı akımına katılıyor

Sony'nin 18MP ve 20MP çözünürlüklere sahip QX serisi iki harici lens aksesuarını satışa sunmasının ardından bu alanda yeni bir hamle de Tayvan'dan geldi.





Dijital kamera bileşenleri konusunda ülkenin önde gelen üreticilerinden olan Altek, Altek Cubic adını taşıyan harici kamera lensi aksesuarını resmen lanse etti.





1/2.3 inçlik 13MP çözünürlükte CMOS yığın sensöre sahip olan aksesuar yine WiFi üzerinden akıllı telefonlarla bağlantı kuruyor ve NFC ile eşleşme yapabiliyor. 3x optik zoom sunan ürün 52.5 x 45 x 26 mm boyutlarında ve 65gr ağırlığında. Ayrıca Full HD video kaydı imkanı da mevcut.





Altek Cubic, Sony aksesuarından farklı olarak akıllı telefonlara tutturulacak bir eklenti içermiyor. Bu bakımdan kullanıcının çekim esnasında yanında taşıması gerekiyor.





Altek yeni ürünü için 100$ satış fiyatı belirlemiş ve yaklaşık yüzde 10 kar marjı elde etmeyi planlıyor. Şimdilik Android 4.0 ve üzeri sürümleri destekleyen bir uygulaması mevcutken, iOS için de hazırlıkları sürüyor. Ürün kısa süre içerisinde satışa sunulacak.





Altek bu tür harici lens aksesuarlarının gelecek yılki gelirlerinin yüzde 50'sine denk geleceğini düşünüyor. Dijital kamera satışlarında ise yüzde 30 düşüş olacağı tahmin ediliyor. Firma Apple ve Samsung hariç pek çok büyük üretici için benzer çözümler hazırladığını belirtiyor.