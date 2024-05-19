BİM marketler haftaya şişme bot satacak

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Tam Boyutta Gör Yaz gelmesi ile birlikte perakende gıda marketlerinde kampçılık ve dış mekân hobilerine yönelik farklı ürünler satışa çıkıyor. Bugüne kadar pek görmeye alışık olmadığımız şişme bot çeşitleri BİM market raflarına çıkıyor.

24 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri

24 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Intex markasına ait şişme botlar yer alıyor. Pompa ve küreklerin birlikte verildiği botlardan 5 kişilik 600Kg taşıma kapasitesine sahip olan model 6999TL iken 4 kişilik 480Kg taşıma kapasitesi olan bot ise 5499TL fiyat etiketine sahip.

17 Mayıs BİM aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Diğer taraftan 6.1 inçlik ekran, 128GB depolama, 12+12MP arka kamera, 12MP ön kamera, 2815mAh batarya gibi özellikleri olan iPhone 12 modeli 27999TL olarak satılacak.

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24 Mayıs BİM aktüel kataloğunda neler var?