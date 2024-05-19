Snapdragon X Elite işlemcili Asus Vivobook S 15 ortaya çıktı

Asus Vivobook S 15 neler sunuyor?
Asus Vivobook S 15 dizüstü modeli Snapdragon X Elite X1E 78 100 işlemcisini kullanıyor. 4.3GHz frekanslara ulaşabilen işlemci 42MB ön belleğe sahip. Yapay zekâ performansı 75 TOPS olarak gerçekleşirken grafik birimi ise 3.8 TFLOPS performansa ulaşıyor.
Dizüstünde M.2 NVMe PCIe 4.0 depolama ve 8533 MT/s seviyesine çıkan LDDR5x RAM bellek yer alıyor. 15.6 inçlik OLED ekran barındıran dizüstü 14.7mm kalınlığında ve 18 saate kadar kullanılabiliyor. Qualcomm’un mobil yongası biraz yüksek fiyattan piyasaya çıkacak zira Asus Vivobook S 15 dizüstü modeli 1250 Euro’dan başlayarak 2300 Euro’ya kadar çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.