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    AMD Alveo V80 bellek gerektiren görevler için geliyor

    AMD Alveo V80 adındaki yeni işlem hızlandırıcısı, yükselen yapay zekâ trendinde bellek ağırlıklı çalışan şirketlere hitap ederek Nvidia’dan pay kapmayı amaçlıyor. 
    AMD Alveo V80 Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zekâ teknolojilerinin son 2 yılda adeta patlama yapması yonga dünyasını alt üst etti. Bütün tasarımcılar yatırımlarını bu alana kanalize ederken elbette pastadan en büyük payı Nvidia alıyor. Nvidia doğrudan işlem gücüne yönelik grafik hızlandırıcılar hazırlarken AMD de bellek gücü tarafında pay arıyor.

    AMD Alveo V80 özellikleri ve fiyatı

    AMD iştiraki Xilinx tarafından geliştirilen AMD Alveo V80 işlem hızlandırıcı; yüksek performanslı bilgisayarlar, depolama sunucuları, kenar AI sunucu gibi alanlarda gerekli olan yüksek bellek yüklerini üstleniyor.

    AMD’nin 7nm Versal XCV80 HBM adaptif yonga setini benimseyen hızlandırıcı, 10848 dijital sinyal işlemci modülü ve çift kanal 32GB HBM2e DRAM barındırıyor. Böylece 820GB/s bant genişliğine ulaşabiliyor.

    Çift slotlu olan hızlandırıcıda 4x QSFP56 ağ slotu, PCIe Gen4 x16 veya PCIe Gen 5 x8 slot, 32GB’a kadar DDR4 slot yer alıyor. 190W enerji tüketimi olan hızlandırıcı 9495$ fiyat etiketine sahip. AMD biraz daha küçük ve orta ölçekli iş alanlarını hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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