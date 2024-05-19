AMD Alveo V80 bellek gerektiren görevler için geliyor

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Tam Boyutta Gör Üretken yapay zekâ teknolojilerinin son 2 yılda adeta patlama yapması yonga dünyasını alt üst etti. Bütün tasarımcılar yatırımlarını bu alana kanalize ederken elbette pastadan en büyük payı Nvidia alıyor. Nvidia doğrudan işlem gücüne yönelik grafik hızlandırıcılar hazırlarken AMD de bellek gücü tarafında pay arıyor.

AMD Alveo V80 özellikleri ve fiyatı

AMD iştiraki Xilinx tarafından geliştirilen AMD Alveo V80 işlem hızlandırıcı; yüksek performanslı bilgisayarlar, depolama sunucuları, kenar AI sunucu gibi alanlarda gerekli olan yüksek bellek yüklerini üstleniyor.

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AMD’nin 7nm Versal XCV80 HBM adaptif yonga setini benimseyen hızlandırıcı, 10848 dijital sinyal işlemci modülü ve çift kanal 32GB HBM2e DRAM barındırıyor. Böylece 820GB/s bant genişliğine ulaşabiliyor.

Çift slotlu olan hızlandırıcıda 4x QSFP56 ağ slotu, PCIe Gen4 x16 veya PCIe Gen 5 x8 slot, 32GB’a kadar DDR4 slot yer alıyor. 190W enerji tüketimi olan hızlandırıcı 9495$ fiyat etiketine sahip. AMD biraz daha küçük ve orta ölçekli iş alanlarını hedefliyor.

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AMD Alveo V80 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyat