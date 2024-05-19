AMD Alveo V80 bellek gerektiren görevler için geliyor

AMD Alveo V80 özellikleri ve fiyatı
AMD iştiraki Xilinx tarafından geliştirilen AMD Alveo V80 işlem hızlandırıcı; yüksek performanslı bilgisayarlar, depolama sunucuları, kenar AI sunucu gibi alanlarda gerekli olan yüksek bellek yüklerini üstleniyor.
AMD’nin 7nm Versal XCV80 HBM adaptif yonga setini benimseyen hızlandırıcı, 10848 dijital sinyal işlemci modülü ve çift kanal 32GB HBM2e DRAM barındırıyor. Böylece 820GB/s bant genişliğine ulaşabiliyor.
Çift slotlu olan hızlandırıcıda 4x QSFP56 ağ slotu, PCIe Gen4 x16 veya PCIe Gen 5 x8 slot, 32GB’a kadar DDR4 slot yer alıyor. 190W enerji tüketimi olan hızlandırıcı 9495$ fiyat etiketine sahip. AMD biraz daha küçük ve orta ölçekli iş alanlarını hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.