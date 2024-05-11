Çin kendi uydu internet teknolojisini test etmeye başladı

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Tam Boyutta Gör Çin, 9 Mayıs'ta Smart Skynet adlı geniş bant internet erişimi sağlayacak uydu takımyıldızının ilk uydusunu fırlattı. Bu fırlatma, Çin'in uzay tabanlı internet altyapısını geliştirme çabalarında önemli bir kilometre taşı.

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Uzay iletişimi alanında yeni bir sayfa açan Smart SkyNet uydu takımyıldızının ilk üyesi Smart SkyNet-1 01, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Sichang Kozmodromu'ndan Long March-3B roketiyle başarıyla fırlatıldı. Uydu, ABD'li rakibi Starlink'ten farklı olarak daha yüksek bir yörüngeye yerleştirildi

16 ila 32 uyduya kadar genişletilecek

Çin'in Smart SkyNet uydu takımyıldızı, nihai aşamada 16 veya 32 uyduya kadar genişletilecek ve tüm dünyaya internet erişimi sağlayabilecek kapasiteye ulaşacak. Bu, internet erişimi sınırlı veya hiç olmayan bölgelerde yaşayan insanlar için büyük bir fırsat sunacak.

Tam Boyutta Gör Çin Uzay Bilimi ve Teknolojisi Kurumu (CASC) sözcüsü, fırlatmanın ardından yaptığı açıklamada uydunun yörüngeye yerleştirildiğini ve test aşamasına geçtiğini belirterek: "Tamamlandığında, ağ dünya çapında kör noktalar olmaksızın kişiselleştirilmiş geniş bant hizmetleri sağlayacak." dedi.

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