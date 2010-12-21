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Tayvanlı pop yıldızı iPad 2'yi gösterdi (?)

8 yıl
32,7b
1
74
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tayvanlı pop yıldızı Jimmy Lin kişisel günlüğünde yayınladığı yeni bir fotoğraf ile teknoloji dünyasının gündemine bomba gibi düştü. Aynı zamanda otomobil yarışçısı olan ve başarılı bir teknoloji firmasını yöneten Lin, fotoğraftan ta anlaşılabileceği üzere 7-inç ekrana sahip olması beklenen ikinci jenerasyon iPad'e sahip olduğunu iddia ediyor.

Ocak ayında yapılacak Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'i takiben Apple'ın yeni iPad modeline ilişkin detayları açıklaması bekleniyor. Yüksek satış başarısı elde eden iPad'in devam modelinde, ekran boyutunun küçültüleceği ve Samsung Galaxy Tab'de olduğu gibi 7-inç boyutunda, IPS panelli ekrana yer verileceği iddiası bir süredir konuşulmakta.

Jimmy Lin'in iddiasıyla ilgili olarak Apple cephesinden yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor. Klon cihaz üretimiyle meşhur Çin'de bu tip cihazların üretebildiği, Jimmy Lin'in böyle bir cihazla sansasyon yaratmak isteyebileceği yönünde bir takım düşünceler de yok değil. Öte taraftan yeni iPad için hazırlıkların tamamlandığı ve üretimin başladığı da biliniyor.

Digitimes'ın bir süre önce verdiği habere göre Foxconn, 100 gün içerisinde 400-600 bin adet ikinci nesil iPad'i Apple'a teslim etmeyi planlıyor. Jimmy Lin açıklamasında "mini iPad" olarak nitelendirdiği cihazın yeni iPad'in prototipi olduğunu ve boyutları itibariyle 1 yaşındaki çocuğunun oynaması için de elverişli olduğunu söylüyor.

Bu arada bazı kaynaklar Jimmy Lin'in başarılı bir teknoloji şirketine sahip olduğunu dolayısıyla yeni iPad'in prototipine bir şekilde ulaşabileceğini belirtiyorlar.


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K@r@K@L3M 8 yıl
görüntünün photoshop olduğu çok net
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Awesome 8 yıl

K@r@K@L3M

görüntünün photoshop olduğu çok net

iPad 2 tanıtıldı zaten, ekran büyüklüğünde bir fark yok. Fotoğraf her türlü fake. Halen niye tespit yapmaya çalışıyorsun?
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antonidas 8 yıl
neden ekran boyutu düşürülüyor ben onu anlamıyorum.ipad cep bilgisayarı değil ki ekran boyutu küçük olmamalı yoksa iphone dan ne farkı kalır ki
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ulwi 8 yıl
öyle birsey yaptiklari yok zaten , ipad2 cikmadan önce ne kadar reklam yaparlarsa o kadar iyi diye düsünüyorlar bazi siteler, amaclari dikkatleri üzerine cekmek. Steve Jobs kendisi söyledi 7" ipad olmayacak diye.
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Batuist 8 yıl
Mobilitesi artırılmış yeni bir ipad çok daha yüksek satış başarısı yakalayacaktır. Samsung Galaxy Tab'ın yanında ki en büyük eksikliği olan mobilite sorunu ortadan kalınca bence samsungun satış şansı daha da düşücek.. Çünkü galaxy Tab ekranı büyük bir galaxy S'ten başka birşey değil. Kendine özgü "özgün" bir yapısı yok. Bildiğin büyük ekranlı akıllı android telefon. Artı şu an aynı segmentte olupta apple kalitesinde başka bir ürüne rastlamadım. Apple satıyor çünkü yatırımı kaliteye yapıyor. Ve en büyük avantajı yazılım desteği.. Tek kelime ile muazzam!!
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O.Beverly 8 yıl
Albüm mü çıkaracak acaba,artık en iyi reklam Apple ürünleriyle olduğu için bu yolu tercih etmiş sanırım
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bayozi 8 yıl
photoshop ta manipüle.
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fotifoti 8 yıl
eleman iyiymiş ama, hem popçu, hem yarışçı hem bilişim şirketi var. neler neler daha o0o
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DarkPlayer00 8 yıl
7' bana yetmez yauv
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Rock_Rage 8 yıl
Ben ipad den cok adamın hangi meslegi yaptıgını anlayamadım Pop yıldızı Araba Yarıscısı Teknoloji firması sahibi biz bir tane zor buluyoz adam 3 tane is bulmus eger gercekten bole ise ipadi bulması zor olmamıstır
ü
SAYGILARLA
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Mürşit Efendi 8 yıl
iPad alacaktım ama yeni jenerasyon haberi çıkınca beklemeye karar verdim. Ofisteki herkeste var neredeyse. Toplantıya iPadsiz gelmiyorlar.
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UyGaR___ 8 yıl
Mevcut ipad in Ekran boyutunun ideal oldugunu soylemisti steve, ikinci nesilde ufalma beklemiyorum bu yuzden. Eger ufaltirlarsada almam arkadas, simdiki boyutlari sorf icin ideal.
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gun 8 yıl
Ewt ben videosunu görsem bile pek inanmam belki iOS'i başka bir tabletin içersinde çalıştırmayı başarmış olabilirler yada arkada video oynatıp el hareketlerini ezberleyip yapabilirler. Elede bir şekilde temas önleyici kullandın mı al sana sahte ipad videosu.
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Kuray 8 yıl
Tersi oldu :D
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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wox 8 yıl
bence çin malı bir cihaz bulmuştur onu gösteriyordur ipad yerine..ipad güzel bişey ama usb yok kamera yok.harddisk boyutu biraz daha fazla olmalı,ama harbiden iphone un büyüğü olarak düşünün gerçektende çok güzell..bu eksiklikleri giderse valla diğerlerini solda sıfır bırakır ama yapmıyor stiv emice.bide kalkmışlar samsung tab ı 2000 liradan satmaya çalışıyorlar...
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maliahmet1 8 yıl
küçük olacağı belliydi zaten taşınabilir olması daha iyi olur
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