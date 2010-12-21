Tayvanlı pop yıldızı iPad 2'yi gösterdi (?)

Tayvanlı pop yıldızı Jimmy Lin kişisel günlüğünde yayınladığı yeni bir fotoğraf ile teknoloji dünyasının gündemine bomba gibi düştü. Aynı zamanda otomobil yarışçısı olan ve başarılı bir teknoloji firmasını yöneten Lin, fotoğraftan ta anlaşılabileceği üzere 7-inç ekrana sahip olması beklenen ikinci jenerasyon iPad'e sahip olduğunu iddia ediyor.

Ocak ayında yapılacak Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'i takiben Apple'ın yeni iPad modeline ilişkin detayları açıklaması bekleniyor. Yüksek satış başarısı elde eden iPad'in devam modelinde, ekran boyutunun küçültüleceği ve Samsung Galaxy Tab'de olduğu gibi 7-inç boyutunda, IPS panelli ekrana yer verileceği iddiası bir süredir konuşulmakta.

Jimmy Lin'in iddiasıyla ilgili olarak Apple cephesinden yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor. Klon cihaz üretimiyle meşhur Çin'de bu tip cihazların üretebildiği, Jimmy Lin'in böyle bir cihazla sansasyon yaratmak isteyebileceği yönünde bir takım düşünceler de yok değil. Öte taraftan yeni iPad için hazırlıkların tamamlandığı ve üretimin başladığı da biliniyor.

Digitimes'ın bir süre önce verdiği habere göre Foxconn, 100 gün içerisinde 400-600 bin adet ikinci nesil iPad'i Apple'a teslim etmeyi planlıyor. Jimmy Lin açıklamasında "mini iPad" olarak nitelendirdiği cihazın yeni iPad'in prototipi olduğunu ve boyutları itibariyle 1 yaşındaki çocuğunun oynaması için de elverişli olduğunu söylüyor.

Bu arada bazı kaynaklar Jimmy Lin'in başarılı bir teknoloji şirketine sahip olduğunu dolayısıyla yeni iPad'in prototipine bir şekilde ulaşabileceğini belirtiyorlar.