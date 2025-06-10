iPadOS 26 hangi iPad'lere gelecek? İşte güncellemeyi alacak modeller

iPadOS 26, “Liquid Glass” olarak adlandırılan yeni saydam tasarım, menü çubuğu, geliştirilmiş uygulama pencereleri ve daha fazlasını sunuyor. Apple, iPadOS 26 yeniliklerini erkenden deneyimlemek isteyenler için WWDC25 etkinliği sonrası iPadOS 26 developer betayı yayınladı. Eylül ayında da iOS 26 ile birlikte iPadOS 26 final sürümü yayınlanacak. Peki, iPadOS 26 hangi iPad modellerine gelecek? iPadOS 26 alacak cihazların tam listesi resmi olarak paylaşıldı.
iPadOS 26 alacak iPad modelleri
- iPad Pro (M4)
- 12.9 inç iPad Pro (3. nesil ve daha yeni modeller)
- 11 inç iPad Pro (1. nesil ve daha yeni modeller)
- iPad Air (M2 ve daha yeni modeller)
- iPad Air (3. nesil ve daha yeni modeller)
- iPad (A16)
- iPad (8. nesil ve daha yeni modeller)
- iPad mini (A17 Pro)
- iPad mini (5. nesil ve daha yeni modeller)
Telefon, FaceTime ve Mesajlar uygulamasında Çeviri (Live Translation), Genmoji, Image Playground, Yazma Araçları gibi Apple Intelligence destekli özellikler, iPad mini (A17 Pro) ve M1 ve daha yeni işlemcili iPad modellerinde kullanılabilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.