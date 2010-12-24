Tchibo’dan Erkeklere Özel Teknoloji Harikaları

Tchibo’nun “Şık Beylere Hediyeler” temasındaki yeni teknoloji ürünleri yaşamdan zevk alan erkeklere hitap ediyor.

Tchibo’nun erkeklere özel şık kıyafet ve aksesuar seçenekleri ile eğlenceli teknoloji ürünlerini bir arada sunduğu yeni teması “Şık Beylere Hediyeler”, 20 Aralık Pazartesi’den itibaren tchibo.com.tr internet mağazasında, 22 Aralık Çarşamba’dan itibaren ise tüm Tchibo’larda satışa sunuluyor.

Erkeklerin gündelik yaşamının her dakikasını özel kılacak ürünleri bir arada sunan yeni Tchibo temasında, nostaljik şarkılar için USB bağlantılı pikap, üst düzey müzik keyfi için soundtower, hareket sensorlu gitar, el tarayıcısı, dijital mikroskop ve uzakta kumandalı helikopter gibi birbirinden eğlenceli ve tasarım harikası ürünler de meraklılarını bekliyor. Kaliteli ve bol ürün çeşidiyle erkeklerin ihtiyaç duyabileceklerinden fazlasını bulabilecekleri “Şık Beylere Hediyeler” temasında fiyatlar, 14,95 TL.’den başlıyor.

“Şık Beylere Hediyeler” temasından bazı ürünler



Tam Boyutta Gör El Tarayıcısı: Her şeyin kolayı var! Ürün, DIN A4 formatındaki metin ve resimlerin hızlı taranmasını sağlıyor. 2 GB micro SD bellek kartla sunuluyor. JPG formatında kaydeden tarayıcı, 180 renkli ve 200 siyah-beyaz tarama için bellek kapasitesine sahip. 300x300 dpi veya 600x600 dpi’lik yüksek tarama hızı ve kalitesi sunuyor. Azami tarama genişliği DIN A4 boyutunda… Azami tarama uzunluğu 300 dpi'da yaklaşık 127 santimetre, 600 dpi'da yaklaşık 63,5 santimetre. Tarama işleminin doğru uygulanması için göstergeye sahip. Otomatik renk balansı yapıyor. Almanca ve İngilizce için metin tanıma yazılımına sahip olan tarayıcı, LCD ekran ile tarama ayarlarını ve bellek durumunu gösteriyor. USB kablo üzerinden bağlantı kuruyor. Ürün paketine koruyucu kılıf, bellek kartı adaptörü, yazılım CD-ROM Abbyy Screenshot Reader, iki adet AA pil ve USB kablo (yaklaşık 120 santimetre) dahil.

Fiyatı: 169,95 TL.

Dijital Mikroskop:

Teknolojisi detayında saklı! Mikroskop, 200 kata kadar büyüterek objelerin fotoğrafını Tam Boyutta Gör çekip filme alabiliyor. Entegre 1,3 mega piksel kamera üzerinden detaylı resim oluşturulmasını sağlıyor. PC veya notebook üzerine doğrudan aktarım kolaylığı sunan mikroskop, ayarlanabilir sekiz adet LED ile optimum aydınlatma yaratıyor. 2.896 dpi ile 10 milimetre’den sonsuza kadar manuel ayarlanabilir odaklanma sağlıyor. USB kablo üzerinden akım beslemesi yapıyor. İsteğe göre ayarlama için iki ayaklı sabitleme, USB kablosu ve yazılım dahil. Siyah renkte mikroskobun, sistem gereksinimleri: USB 2.0, Windows XP, Windows Vista veya Windows 7. Yaklaşık ebatları, 11x3 santimetre.

Fiyatı: 119,95 TL.



Soundtower: Üst düzey müzik keyfi iPod bağlantı istasyonu ile birlikte sunuluyor. 30 vatlık subwoofer ve 2 adet 15 vatlık stereo hoparlör, güçlü ses çıkışı sağlıyor. MP3 çalar için AUX bağlantısı olan soundtower, yüksek kaliteli LED ekranı ve kolay kullanımlı tuşları ile şık bir görünüm sunuyor. 60 farklı kaydedilebilir vericili FM radyosu, iPod şarj fonksiyonu, RCA tipi giriş, USB bağlantısı ve SD/MMC kart girişi bulunan ürün, azami 120 dakikaya kadar uyku modu ile dikkat çekiyor. iPod 5G (30GB), iPod mini (4GB, 6GB), iPod photo (40GB, 60GB), renk ekranlı iPod (60GB), iPod nano (2GB, 4GB) için 4 dock adaptöre sahip siyah ve beyaz renklerdeki soundtower’ın ebatları, 31 x92x31 santimetre. Sadece tchibo.com.tr’de…

Fiyatı: 299,95 TL.



Tam Boyutta Gör USB Bağlantılı Pikap: Ne varsa eskilerde var! Pikap plakların kolayca dijital ortama, verilerin doğrudan hafıza kartına, USB bellek veya MP3 çalara aktarımını yapıyor. Rahatsız edici sesleri otomatik olarak düzelterek analog dijital dönüştürücü sayesinde iyileştirilmiş ses kalitesi sunuyor; elmas iğnesi sayesinde en sevdiğiniz plaklarınızın dijital ortamda keyfini çıkarmanızı sağlıyor. Bağlı olan belleğe aktarılan parçanın gösterilmesi için LCD ekrana, çıkarılabilir lastik plak ile birlikte alüminyum plak tablaya sahip! 33 ve 45 U/dakika olarak iki farklı hız kademesi bulunuyor. Stereo cihazlardaki AUX bağlantısı için ses gücü dengeleyicisi olan pikap, 32 GB'a kadar SD hafıza kartları için uygun. Siyah ve gümüş renkteki pikabın ebatları, 42x11x34 santimetre… Sadece tchibo.com.tr’de…

Fiyatı: 269,95 TL.

Dokunmatik Masa Saati: Zamanı iyi kullanmanız için! Bir dokunuşla aydınlatıyor ve uyku moduna giriyor. Uyandırma fonksiyonu, üstün kaliteli kromlu dış yüzey, oyuncak touch screen fonksiyonu, LC display ve pil göstergesine sahip saat, kullanışlı ebadı ile neredeyse her alana uyum sağlıyor.

Fiyatı: 39,95 TL.

DVD Müzik Seti: Gerçek bir müzik adamı! Siyah renkteki müzik seti, akustik ve optik müzik keyfi sunuyor. DVD video, MPEG4, CD-R, CD-RW, MP3, WMA ve JPEG formatlarına uyumlu olan ürün, 60 kanal hafızalı FM radyo ve PLL turner'lı… Ahşaptan iki hoparlör, yaklaşık 24 vat güç üretiyor. Kulaklık girişi mevcut olan setin boyutları 17x22x25, hoparlörü ise yaklaşık 14x22x19 santimetre.

Fiyatı: 239,95 TL.

Burun ve Kulak Tüyü Kesicisi: Favoriler, sakal ve ense saçları için ayrı başlığa sahip tüy kesici ile tüylere elveda! Aydınlatmalı kesici pille çalışıyor; başlıkları akan suyun altında rahatlıkla temizlenebiliyor. Saklama çantası, temizleme fırçası, koruma kapağı, pil ve kullanım kılavuzu ürüne dahil.

Fiyatı: 19,95 TL.

USB Bellek: Kaydet ve keyifle sür! 2 GB kapasiteye sahip olan bellekler, yazılım kurulumu gerekmiyor. Entegre LED lambalı farları bulunan ve tekerlekleri dönen arabaların metal muhafazası mevcut. USB bağlantı kablosu dahil, yaklaşık uzunluğu 65 santimetre. USB 1.1'den itibaren uyum gösteriyor. Meraklıları için VW polis arabası, Porsche 911 veya Mini Cooper seçenekleriyle sunuluyor.

Fiyatı: 42,95 TL.



Uzaktan Kumandalı Helikopter: Kalkışa hazır mısınız? Üç kanal, iki kumanda aparatı ve sağ-sol kumanda Tam Boyutta Gör düğmesi ile birlikte, kızılötesi frekanslı uzaktan kumandası olan helikopterin uçuş fonksiyonları; ileri-geri, sola-sağa, yukarı ve aşağı yönünde… Uçuş güzergahından sapmaları dengelemek için yön kumanda fonksiyonlu, 3,7 V lityum polimer akülü helikopterin şarj işlemi, kızılötesi uzaktan kumanda ile yapılıyor. Yaklaşık 7-10 dakika arasında uçuş süresi, 6-8 metre uçuş yüksekliği olan helikopterin şarj süresi ise 20-30 dakika. Dayanıklı plastik malzemeden üretilen siyah-kırmızı-beyaz renklerdeki helikopterin uzunluğu 19 santimetre, yüksekliği 10 santimetre, pervane çapı 18 santimetre, ağırlığı ise 33 gram…

Fiyatı: 69,95 TL.

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