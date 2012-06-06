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Team, USB 3.0 arabirimli belleği C123'ü duyurdu

6 yıl
5,1b
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7
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Team, USB 3.0 arabirimli belleği C123'ü duyurdu
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USB 3.0 arabirimini kullanan USB bellekler hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Team Group, yeni USB belleği C123'ü duyurarak Color serisini genişletti.
54.8 mm x 18 mm x 8.4 mm ebatlarında ve sadece 7 gram ağırlığında dizayn edilen C123, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. 8 GB, 16 GB ve 32 GB kapasite seçenekleriyle gelen USB belleklerin okuma ve yazma hızlarına dair bilgi verilmemiş.
Team Group'un, fiyat / performans oranı konusunda başarılı olacağını belirttiği USB bellekler ömür boyu garanti kapsamında satılacak.
Team, USB 3.0 arabirimli belleği C123'ü duyurdu
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http://www.teamgroup.com.tw/catalog/detail/data/en/29/634/pkshJp.html Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl
raptor2009
meegousb 3.0 bellekler çoğalmasına karşın fiyatlar alınabilecek seviyelere gelmiyor.32gb usb 3.0 bellekler 60-100tl arasında degişiyor.
Hocam emin misin 60-100 TL.USB 2.0 olanların 32 GB ları 60 TL den yüksek USB 3.0 daha yüksek sanırım.

Yoo. 32 Gb şu an 65 TL. Okuma yazma hızları da 54 / 30. USB2.0 da da 25 okuyup 25 yazıyor..
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ruyanfa0203 6 yıl
32gb usb 3.0 bellekler 60-100tl arasında degişiyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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marseltalon 6 yıl
64 gb olsaydı iyi olurdu...
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raptor2009 6 yıl
meego
usb 3.0 bellekler çoğalmasına karşın fiyatlar alınabilecek seviyelere gelmiyor.32gb usb 3.0 bellekler 60-100tl arasında degişiyor.

Hocam emin misin 60-100 TL.USB 2.0 olanların 32 GB ları 60 TL den yüksek USB 3.0 daha yüksek sanırım.
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meego 6 yıl
usb 3.0 bellekler çoğalmasına karşın fiyatlar alınabilecek seviyelere gelmiyor.
32gb usb 3.0 bellekler 60-100tl arasında degişiyor.
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jovanovic 6 yıl
Öyle uygun fiyatlar falan beklemeyelim bence hata olur bu...
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nysarac 6 yıl
inşallah fp olur
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