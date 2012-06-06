Team, USB 3.0 arabirimli belleği C123'ü duyurdu

USB 3.0 arabirimini kullanan USB bellekler hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Team Group, yeni USB belleği C123'ü duyurarak Color serisini genişletti.



54.8 mm x 18 mm x 8.4 mm ebatlarında ve sadece 7 gram ağırlığında dizayn edilen C123, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. 8 GB, 16 GB ve 32 GB kapasite seçenekleriyle gelen USB belleklerin okuma ve yazma hızlarına dair bilgi verilmemiş.



http://www.teamgroup.com.tw/catalog/detail/data/en/29/634/pkshJp.html

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Team Group'un, fiyat / performans oranı konusunda başarılı olacağını belirttiği USB bellekler ömür boyu garanti kapsamında satılacak.