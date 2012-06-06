Team, USB 3.0 arabirimli belleği C123'ü duyurdu

Haber Editörü
USB 3.0 arabirimini kullanan USB bellekler hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Team Group, yeni USB belleği C123'ü duyurarak Color serisini genişletti.
54.8 mm x 18 mm x 8.4 mm ebatlarında ve sadece 7 gram ağırlığında dizayn edilen C123, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. 8 GB, 16 GB ve 32 GB kapasite seçenekleriyle gelen USB belleklerin okuma ve yazma hızlarına dair bilgi verilmemiş.Team Group'un, fiyat / performans oranı konusunda başarılı olacağını belirttiği USB bellekler ömür boyu garanti kapsamında satılacak.
http://www.teamgroup.com.tw/catalog/detail/data/en/29/634/pkshJp.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yoo. 32 Gb şu an 65 TL. Okuma yazma hızları da 54 / 30. USB2.0 da da 25 okuyup 25 yazıyor..
Hocam emin misin 60-100 TL.USB 2.0 olanların 32 GB ları 60 TL den yüksek USB 3.0 daha yüksek sanırım.
32gb usb 3.0 bellekler 60-100tl arasında degişiyor.