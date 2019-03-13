Teknoloji harikası tır | Mercedes Actros 1863

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mercedes son yıllarda sadece otomobil fuarları değil aynı zamanda teknoloji fuarlarının da düzenli katılımcıları arasında. Şirketin bayrak taşıyıcı çılgın tırını gördük, izlenimlerimi aktardık.
Son yıllarda teknoloji fuarlarının önemli katılımcılarından biri de Mercedes. Geliştirdiği yeni nesil teknolojileri vitrine çıkaran şirket, bu defa mobil teknolojilerin merkezindeydi ve yeni amiral gemisi tır modeli olan Actros 1863'ü de sahneledi. Yakından gördüğümüz araç ve izlenimlerimiz bu videoda.
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Berbat duruyor
Daf, Scania varken lüzumsuz. Çekici şöförü olsam Daf XF Kullanmak isterdim.Şöyle 640 lık asfalt zangırtanından
Biz derken Turkiye anlaminda degil, Sakarya / Akyazi daki fabrikada uretiyoruz. Ben calisiyorum.
Mercedesin işi hiç olmadığı kadar zor. TESLA semi truck,Nikola one Optimus'a çok daha yakışır. Kamera çok büyük yenilik değil, 2 tane büyük kontrol ekranı var ve adaptif cruise control, lane assist vs. Yılların firmasından Motor ve şanzıman tarafı, veya yakıt ekonomisi konularında daha fazlası beklenir.
O değilde gece gece gözüme çekimde sürekli görünen MARS çikolata takıldı. Kim bıraktı arkadaş :-)