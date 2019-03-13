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Teknoloji harikası tır | Mercedes Actros 1863

2 ay
12,7b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mercedes son yıllarda sadece otomobil fuarları değil aynı zamanda teknoloji fuarlarının da düzenli katılımcıları arasında. Şirketin bayrak taşıyıcı çılgın tırını gördük, izlenimlerimi aktardık.
Son yıllarda teknoloji fuarlarının önemli katılımcılarından biri de Mercedes. Geliştirdiği yeni nesil teknolojileri vitrine çıkaran şirket, bu defa mobil teknolojilerin merkezindeydi ve yeni amiral gemisi tır modeli olan Actros 1863'ü de sahneledi. Yakından gördüğümüz araç ve izlenimlerimiz bu videoda. 

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Polestar191 2 ay en beğenilen
Mercedes ticaride iyi pazarlama tekniklerinin ekmeğini yedi yıllarca Man volvo scania daf işte bunlar gerçekten kaliteli ticari araçlar Mercedes ticaride premium Bi marka değil
Mercedes ticaride iyi pazarlama tekniklerinin ekmeğini yedi yıllarca Man volvo scania daf işte bunlar gerçekten kaliteli ticari araçlar Mercedes ticaride premi...
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stalker(1979) 2 ay
Arkadaşlar dorsesi yoksa tır değil çekici deniyor.
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Fuat.Kamis 2 ay
ETS2'ye ne zaman gelir?


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gbzlim 2 ay
Alman bmcsi diye boşuna demiyorlar. Tablet 200 liralık çin malı tabletler gibi duruyor.
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haberelectro 2 ay gbzlim
bunun gibi varmı başka bu sınıfta? Diğerleri nasıl ekran koyacak sence?
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| OMG! | 2 ay
ets 2'ye bekleriz
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_Dominic_Toretto_ 2 ay
Tablet göstergeyi çekiciye de getirmişler.
Berbat duruyor
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DoğanGörünümlüToros 2 ay
Mercedes şu çerceve isini bi beceremedi. Pirana tablet gibi hepsi
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redbul_540 2 ay

Daf, Scania varken lüzumsuz. Çekici şöförü olsam Daf XF Kullanmak isterdim.Şöyle 640 lık asfalt zangırtanından
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Öner 2 ay
Kablo tesisatini biz uretiyoruz.
Biz derken Turkiye anlaminda degil, Sakarya / Akyazi daki fabrikada uretiyoruz. Ben calisiyorum.


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bwhiteshark 2 ay

Mercedesin işi hiç olmadığı kadar zor. TESLA semi truck,Nikola one Optimus'a çok daha yakışır. Kamera çok büyük yenilik değil, 2 tane büyük kontrol ekranı var ve adaptif cruise control, lane assist vs. Yılların firmasından Motor ve şanzıman tarafı, veya yakıt ekonomisi konularında daha fazlası beklenir.
O değilde gece gece gözüme çekimde sürekli görünen MARS çikolata takıldı. Kim bıraktı arkadaş :-)
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lazloo 2 ay
Yalnız, arkadaşın dediği gibi TIR değil çekici denir.
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Fiat S.p.A. 2 ay
Egzoz kazanını boşaltacaksın aragaz yapa yapa süreceksin
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BlackGhost12 2 ay
Beğenmedim. Daha agresif ve modern dizayn olmalı. Yıl olmuş 2019.
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