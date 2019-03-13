Teknoloji harikası tır | Mercedes Actros 1863

Mercedes son yıllarda sadece otomobil fuarları değil aynı zamanda teknoloji fuarlarının da düzenli katılımcıları arasında. Şirketin bayrak taşıyıcı çılgın tırını gördük, izlenimlerimi aktardık.

Son yıllarda teknoloji fuarlarının önemli katılımcılarından biri de Mercedes. Geliştirdiği yeni nesil teknolojileri vitrine çıkaran şirket, bu defa mobil teknolojilerin merkezindeydi ve yeni amiral gemisi tır modeli olan Actros 1863'ü de sahneledi. Yakından gördüğümüz araç ve izlenimlerimiz bu videoda.