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Teknotel Blog yayında!

Türkiye’de Telekomünikasyon sektörünün öncü kuruluşlarından TEKNOTEL, BLOG sitesini açtı. Peki, TEKNOTEL BLOG’da neler olacak gelin hep birlikte göz atalım.
2 yıl
777
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Şirketin hizmetlerine yönelik yazılan tamamı özgün blog yazıları okuyucuyla buluşacak. Bununla birlikte haftalık blog paylaşımları ile ‘’Telekomünikasyon şirketleri ne işler yapar?’’ sorusu da bu vesileyle cevap bulacak.

Sektöre Dair Haberler

Telekomünikasyon ve Teknoloji dünyasına dair son haberler ve gelişmelerin bulunacağı, diğer haber sitelerinden farklı içerikler okuyucunun beğenisine sunulacak.

Teknotel Quiz

Ayda bir kez, sosyal medya hesaplarından sorulacak sorularla, TEKNOTEL logolu birçok ürün, bu sorulara doğru cevap veren TEKNOTEL takipçilerine ücretsiz hediye edilecek.

Nostaljik Paylaşımlar

Hepimizi geçmişe götüren nostaljik paylaşımlar sosyal medya hesaplarıyla eşzamanlı olarak Blog’dan da yayınlanacak ve biraz olsun bizleri tarihin tozlu sayfalarına bir gezintiye çıkaracak.

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