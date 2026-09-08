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    Liverpool 17 yıl sonra ana sponsorunu değiştiriyor: THY

    Dünya futbolunun önemli takımlarından Liverpool ile Türk Hava Yolları arasında son yılların en önemli sponsorluk anlaşmalarından birisine imza atıldı.           

    Liverpool Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda Barcelona’ya sponsor olarak ses getiren Türk Hava Yolları yine bir Dünya devinin formasına adını yazdırmak üzere. Türk Hava Yolları ve Liverpool kulübü arasında uzun yıllara dayalı bir sponsorluk anlaşması imzalandı.

    Liverpool ve THY

    17 yıldır forma göğüs sponsoru olarak Standart Chartered simgesini görmeye alıştığımız Liverpool gelecek sezondan itibaren ana sponsorunu değiştiriyor. Türk Hava Yolları 5 yıl boyunca Liverpool takımının ana sponsoru olacak.

    2027-2028 sezonundan itibaren geçerli olan sponsorluk anlaşmasının toplam 300 milyon Sterline mal olacağı belirtiliyor. Standart Chartered ise bundan sonra global ortak olarak devam edecek. Liverpool futbol kulübü bu anlaşmanın Premier Lig tarihindeki en kazançlı anlaşma olduğunu belirtiyor.

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