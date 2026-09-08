Liverpool 17 yıl sonra ana sponsorunu değiştiriyor: THY

Liverpool ve THY
17 yıldır forma göğüs sponsoru olarak Standart Chartered simgesini görmeye alıştığımız Liverpool gelecek sezondan itibaren ana sponsorunu değiştiriyor. Türk Hava Yolları 5 yıl boyunca Liverpool takımının ana sponsoru olacak.
2027-2028 sezonundan itibaren geçerli olan sponsorluk anlaşmasının toplam 300 milyon Sterline mal olacağı belirtiliyor. Standart Chartered ise bundan sonra global ortak olarak devam edecek. Liverpool futbol kulübü bu anlaşmanın Premier Lig tarihindeki en kazançlı anlaşma olduğunu belirtiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: