Google AI Modu’na uçuş fiyatı takibi ve otel rezervasyonu geldi

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Tam Boyutta Gör Google, yapay zeka destekli arama deneyimi AI Modu (AI Mode) için seyahat planlamasını kolaylaştıracak yeni özellikler duyurdu. Güncellemeyle birlikte kullanıcılar artık uçuş fiyatlarını takip edebilecek, otel bulup rezervasyon sürecini başlatabilecek ve uçuşlarla otellerin puan veya mil karşılıklarını görebilecek.

AI Modu uçuş fiyatlarını takip edebilecek

Yeni özellik sayesinde Google AI Modu ile kullanıcılar, nereye ve ne zaman uçmak istediklerini doğal bir şekilde yazarak 300'den fazla hava yolu ve seyahat sitesindeki güncel fiyatları karşılaştırabilecek.

Uygun bir uçuş bulunduğunda kullanıcılar seyahat programlarını doğrudan AI Modu üzerinden oluşturmaya başlayabilecek. Ancak hemen rezervasyon yapmak istemeyenler, yapay zekadan belirli uçuşların fiyatlarını takip etmesini isteyebilecek.

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Örneğin kullanıcı, belirlediği güzergah ve tarihler için uçuş fiyatlarının takip edilmesini talep edebilecek. Fiyatlarda değişiklik olduğunda Google kullanıcıya e-posta gönderecek. AI Modu üzerinden uçuş fiyatı takip özelliği artık Türkiye dahil 180'den fazla ülkede kullanılabiliyor.

Otel rezervasyonu da yapılabilecek

AI Modu ayrıca otel rezervasyon sürecinin de bir parçası haline getiriyor. Kullanıcılar yaklaşan seyahatlerini ve otel tercihlerini yapay zekaya anlatarak kendilerine uygun seçenekleri listeleyebilecek.

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AI Modu, otelleri sıralarken kullanıcı yorumlarını ve seçim sırasında önemli olabilecek temel bilgileri de gösterecek. Beğenilen bir otel bulunduğunda kullanıcı, yapay zekadan rezervasyon sürecinde yardımcı olmasını isteyebilecek.

Rezervasyona devam etmek için Google'ın entegre iş ortaklarının yanında gösterilecek "Google’da Devam Et" seçeneğinin kullanılması gerekiyor. Bu ortaklar arasında otel zincirleri ve seyahat platformları bulunuyor.

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Sonraki aşamada kullanıcı oda tipini seçebilecek, iptal politikası gibi rezervasyon ayrıntılarını inceleyebilecek ve ödemeyi Google Pay üzerinden tamamlayabilecek. Ancak rezervasyonun kendisi ve rezervasyon sonrasındaki müşteri hizmetleri ilgili otel veya rezervasyon platformu tarafından yürütülecek.

Otel rezervasyonu özellik ilk etapta ABD’de ve İngilizce dilinde kullanılmaya başlandı. Google, özelliğin önümüzdeki haftalarda daha geniş şekilde kullanıma açılacağını belirtiyor.

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Google AI Modu’na uçuş fiyatı takibi ve otel rezervasyonu geldi

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