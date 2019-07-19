Telefon kayıt harcına büyük zam: 1500 TL oldu

Telefon kayıt harcına büyük bir zam geldi. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bundan sonra yurtdışından getirilen telefonlar tam 1500 TL karşılığında kayıt edilebilecek. Zam öncesinde bildiğiniz gibi bu rakam 618 TL'ydi. Yani yaklaşık %150'lik dev bir zam gelmiş oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar' kapsamında yeni ücretler bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Kayıt ücreti en son geçtiğimiz yıl 170 TL'den 500 TL'ye çıkarılmıştı.
Kayıt ücretlerinin zamlanmasıyla birlikte yurtdışından satın alınan telefonların ülke içerisine vergisiz yollarla sokulmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.
Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre ayrıca şu anda bir vatandaş üç yılda yalnızca bir kez pasaportuna kayıt hakkına sahip. Son olarak sim kartın sahibinin pasaportun sahibiyle aynı kişi olma zorunluluğu da var.
Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar' kapsamında yeni ücretler bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Kayıt ücreti en son geçtiğimiz yıl 170 TL'den 500 TL'ye çıkarılmıştı.
Kayıt ücretlerinin zamlanmasıyla birlikte yurtdışından satın alınan telefonların ülke içerisine vergisiz yollarla sokulmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.
Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre ayrıca şu anda bir vatandaş üç yılda yalnızca bir kez pasaportuna kayıt hakkına sahip. Son olarak sim kartın sahibinin pasaportun sahibiyle aynı kişi olma zorunluluğu da var.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190719-16.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sağ kesim:
Bu nasıl bir ifade? Neye kime göre ucuz? Gayet bedeli neyse verip alıyor insanlar. x2 devlete de almayınca ucuz mu oluyor?
Basının kararı aklamasına ihtiyaç yok. O yüzden şöyle ifadelerden vazgeçin.