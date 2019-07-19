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Telefon kayıt harcına büyük zam: 1500 TL oldu

Yurtdışından telefon almak isteyenlere bir üzücü haber daha geldi. 618 TL olan pasaport kayıt harcı tam 1500 TL'ye çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.
6 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Telefon kayıt harcına büyük bir zam geldi. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bundan sonra yurtdışından getirilen telefonlar tam 1500 TL karşılığında kayıt edilebilecek. Zam öncesinde bildiğiniz gibi bu rakam 618 TL'ydi. Yani yaklaşık %150'lik dev bir zam gelmiş oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar' kapsamında yeni ücretler bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Kayıt ücreti en son geçtiğimiz yıl 170 TL'den 500 TL'ye çıkarılmıştı.

Kayıt ücretlerinin zamlanmasıyla birlikte yurtdışından satın alınan telefonların ülke içerisine vergisiz yollarla sokulmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre ayrıca şu anda bir vatandaş üç yılda yalnızca bir kez pasaportuna kayıt hakkına sahip. Son olarak sim kartın sahibinin pasaportun sahibiyle aynı kişi olma zorunluluğu da var. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190719-16.pdf Yorum Yaz
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maho2306 6 sa. en beğenilen
Biz nasıl bir günah işledikte 14 milyar yıllık dünyada akp dönemine denk geldik
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gorkem2626 6 sa.
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2 Yanıt Yanıtla +144
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Önder Çatalkaya 6 sa.
“ yurtdışından ucuz ücretlerle satın alınan telefonların”
Bu nasıl bir ifade? Neye kime göre ucuz? Gayet bedeli neyse verip alıyor insanlar. x2 devlete de almayınca ucuz mu oluyor?
Basının kararı aklamasına ihtiyaç yok. O yüzden şöyle ifadelerden vazgeçin.
“ yurtdışından ucuz ücretlerle satın alınan telefonların”Bu nasıl bir ifade? Neye kime göre ucuz? Gayet bedeli neyse verip alıyor insanlar. x2 devlete de a...
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12 Angry Men 1 dk.
Bunlar daha iyi gunlerımız, abartı gelebılır ama öyle. Bugun 1500 yaptılar, yarın 2000 tl, diğer gun 2500 boyle artarak gıdecek. En sonunda komple yasaklayacaklar yurt dışından telefon getırmeyı.
Artık devlet vergı toplayamıyor, kımse alışveriş yapamıyor. O yuzden artık buralardan vergı almaya basladılar.
Kımse korkudan ses cıkaramıyor, cıkaranları ise halkı kin ve nefrete teşvik etmekten yargılıyorlar.
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beyazsoy 9 dk.
Ak parti gençlerden oy alamıyor diye kimse sizlanmasin artık damadin müthiş planları nefret boyutuna ulaştı. iPhone koy 1500'ü aple öpüyor devlet de öpsün ama Android amiral gemisi telefonlar 3bin lira ve telefona yarısı kadar vergi Yapılması gereken telefonun fiyatına göre adil verilendirme 100 dolarlık telefona 300 dolar vergi olmaz
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Malvolorne 12 dk.
Telefon ticareti ile tefecilikle son 20 yilda gunde 10 bin kazananlar vardi.pasta bitince herkes birbirine girdi devlette mecbur kaldi yoksa idare ediyordu.artik taksit bitmeden de satis yok simdi anlasildi herkesin ustundeki 4 hat,offf turkiye cok şenlikli bir yer olacak,pasta bitti,siz zirlamaya devam edin herkes 3 kagitci devlet cikarip masaya vurdu.otomotivde olacaklari izleyin siz.
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Redeemertr 23 dk.
Ankete katılalım arkadaşlar yeni zamları belirliyoruz :
forum.donanimhaber.com/...
Gözünüz zam görsün :
Yurtdışından şahsi kullanım için getirilen cep telefonlarında yıllar itibariyle harç tutarları;
2015 yılı 131.50₺
2016 yılı 138.80₺
2017 yılı 149.20₺
2018 yılı 170,70₺
2018 kasım 500₺
2019 yılı 618,60₺
2019 Temmuz 1.500₺
Sadece son 5 yıldaki artış oranı %1140
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lazer__ 28 dk.
hoşunuza gidiyor mu lan doğru söyleyin ama
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cıngıllı 30 dk.
Arkadaşlar bugün 2 tane mi 8 işlettim, interaktif vergi dairesinde hala 618 görünüyor, 120 gün içinde giriş çıkış yapmış pasaport için şu anda e-devlet şifresi olmasa bile para yatırabiliyorsunuz, birkaç güne de e-devlet şifresi alıp kaydı tamamlayabilirsiniz. haziran öncesi giriş yapmış pasaport bulursanız cihaz pasaport-simkart sahibi eşleşmesinden de yırtar. Yani 19.03.2019-31.05.2019 tarihleri arasında yurda giriş yapmış ve kayıt hakkını kullanmamış bir pasaport bulursanız fiyat yükselmeden parayı yatırın, en kolayı da interaktif vergi dairesi. Sonra e-devletten kaydı tamamlamak kolay
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erco35coast 38 dk.
eski köşede duran telefon vardı dur onun imeisini satam bari. hiç bir yerde kullanmamış İMEİ satılıktır. 300tl


imei çakanlar ortaya çıkar şimdi. bit pazarına nur yağcak.
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iquique 28 dk. erco35coast
benim de sadece sabahları kalkmak için alarmını kullandığım Nokia 1110 var. Acaba onun İMEi si de işe yarar mı?

not: 150 liraya imei numarasını verebilirim

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AnotherPlanet 38 dk.
Danimarka`da aldigim telefondan daha pahali lan kayit ucreti.



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LacWer 42 dk.
Reis cumhur benim yurtdışına kaçmam için elinden geleni yapıyor. Çünkü o dünya lideri
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Fx_57,5 51 dk.
bu kardeşinize oy verin evet oyu verin dolarla enflasyonla mücadele nasıl olur görün
böyle zam haberleri geldikçe mutlu oluyorum , müstehak bizlere
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