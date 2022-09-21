Yurtdışı telefon IMEI kaydı nasıl yapılır? Güncel 2022 IMEI kayıt ücreti

Telefon fiyatlarının artmasıyla, yurtdışından telefon getirmek cazip hale geldi. IMEI kaydı olarak da geçen, yurtdışı telefon kayıt nasıl yapılır? 2022 IMEI kayıt ücreti ve tüm merak edilenler burada.

Yurtdışı telefon kayıt nasıl yapılır? 2022 Eylül ayı itibarıyla geçici IMEI uzatma hizmetinin sonlandırılmasıyla birlikte tekrar sorulmaya başladı. Yurtdışından en çok getirilen telefon olduğundan iPhone üzerinden konuşalım. iPhone 14 Türkiye fiyatı 31.000 TL’ye başlıyor. Amerika, Japonya, Bulgaristan, Gürcistan, Almanya, İtalya, iPhone 14’ü Türkiye dışında hangi ülkeden alırsanız alın çok daha ucuza denk geliyor. Yurtdışından iPhone getirmek daha ucuza olsa da “yurtdışı telefon kayıt harcı” adı altında bir bedeli var; IMEI kayıt ücreti. Peki, yurtdışı telefon getirmek istediniz, kayıt için hangi adımları izlemeniz gerekiyor? Bu rehber yazıda IMEI kaydı, pasaporta telefon işletme nasıl yapılır başta olmak üzere merak edilen soruları yanıtlıyoruz.

iPhone 14 yurtdışı fiyatları: iPhone en ucuz hangi ülkede? 1 hf. önce eklendi

Yurt dışından gelen telefon kaydı nasıl yapılır 📱 Tam Boyutta Gör BTK IMEI kayıt hakkı sorgulama sitesine girerek, yurtdışı telefon kayıt hakkınız olup olmadığını öğrenin. Bankalar, vergi daireleri veya sisteme entegre ödeme kuruluşlarına harç ücretini yatırın. (T.C. kimlik numaranız ve cihazın IMEI numarası yazmalı) e-Devlet üzerinden “BTK IMEI kayıt” sayfasına girip gerekli bilgileri doldurarak (IMEI no, yurda giriş yapılan belge türü, yurda giriş tarihi gibi) IMEI kayıt işlemini gerçekleştirin. IMEI sorgulama sayfasında “Yolcu beraberinde kaydedilen cihaz” yazıyorsa, IMEI kayıt işlemi gerçekleştirilmiştir. Pasaportsuz IMEI kaydı nasıl yapılır 🛂 Tam Boyutta Gör Pasaportsuz IMEI kaydı yapılır mı? sorusu da çok soruluyor. Yurtdışından getirilen telefonlar yalnızca pasaporta kaydedilebilir bilgisi yanlış demeyelim de eksik bilgi diyelim. e-Devlet Kapısı üzerinden pasaportsuz imei kayıt mümkün ancak bir şartı var; Eğer, Kıbrıs gibi pasaport olmadan, T.C. kimlik kartıyla giriş - çıkış yapılabilen bir yerden telefonu aldıysanız, IMEI kaydı için pasaporta ihtiyacınız yok. Kimlik kartınızla da IMEI kayıt işleminigerçekleştirebilirsiniz. IMEI kayıt hakkınız varsa, pasaportsuz kimlik ile IMEI kaydı için aşağıdaki adımları takip edin: Harç bedelini yatırın. (T.C. kimlik numaranız ve kayıt edilecek cihaza ait IMEI numarasını belirtmelisiniz.) BTK IMEI kayıt sayfasına gidin. Bilgilendirme sayfasındaki notları okuyup “Devam et”e tıklayın. Bilgilendirme ekranında yurda giriş yapılan belge türünü “Nüfus cüzdanı veya ID kart” olarak seçerek ilerleyin.

Yurtdışı telefon geçici kayıt nedir, nasıl yapılır ❓ Tam Boyutta Gör iPhone geçici kayıt nasıl yapılır? sorusu da çok geliyor. Geçici IMEI kaydı yaptırmak ne anlama geliyor ondan bahsedelim. Geçici kayıt, ülkelere giriş çıkışın zor olduğu pandemi döneminde getirilen, yurt dışı cihazların sorunsuz kullanımını sağlayan bir işlem. Ülkeye giriş yapan bir kişi, geçici IMEI kayıt işlemiyle, BTK tarafından tanınan 120 günlük süreyi 2 daha daha uzatabiliyordu. 12 Eylül itibarıyla, e-Devlet üzerinden IMEI uzatma bitti. BTK geçici kayıt sayfası artık açılmıyor. Bu nedenle, yurtdışı telefon geçici kayıt yapılır, geci kayıt uzatma yapılır diyen sitelere, kişilere itibar etmeyiniz.

Geçici IMEI uzatma hizmeti sonlandırıldı 5 gün önce eklendi

IMEI kayıt şartları ℹ️ Tam Boyutta Gör IMEI kaydı için size ait yurda giriş yapılan belgenin son 3 yıl içinde herhangi bir cihaz kayıt işleminde kullanılmamış olması Türkiye’ye giriş yaptığınız tarih üzerinden 365 günlük hak düşürücü sürenin geçmemiş olması Yurt dışı telefon kayıt şartları bunlar. IMEI kaydı hakkında bilinmesi gereken diğer hususlar: Kayıt hakkınızın olması gerekir. Daha önce kayıt yaptırdıysanız, kayıt yaptırdığınız yıl ve takiben 2 yıl yeni kayıt hakkınız bulunmaz . Sonraki yılın girmesiyle (1 Ocak itibariyle) kayıt hakkınız doğar.

. Sonraki yılın girmesiyle (1 Ocak itibariyle) kayıt hakkınız doğar. Yurtdışından getirdiğiniz telefonu kayıt ettirmeden (kayıtsız olarak) en fazla 120 gün kullanabilirsiniz. Bu süre sonunda hala kayıtlı değilse cihaz, iletişime kapatılır.

kullanabilirsiniz. Bu süre sonunda hala kayıtlı değilse cihaz, iletişime kapatılır. Kayıt aşamasında, IMEI numarasını (*#06# tuşlarına basarak öğrenebilirsiniz) yanlış girerseniz, sonradan düzeltemezsiniz .

. IMEI kaydı için kişiye ait giriş yapılan belgenin son 3 yıl içinde herhangi bir cihaz kayıt işleminde kullanılmamış olması gerekir.

herhangi bir cihaz kayıt işleminde kullanılmamış olması gerekir. e-Devlet’e giremiyorsanız/e-Devlet şifreniz yoksa, operatörlerin abone kayıt merkezlerine başvurabilirsiniz.

başvurabilirsiniz. Dekont üzerinde kayıt yapılmak istenen cihazın 15 haneli IMEI numarasının , yurda giriş yapan belge sahibinin adı ve soyadı ile TC. kimlik numarasının yazması gerekir.

üzerinde kayıt yapılmak istenen cihazın 15 haneli , yurda giriş yapan belge sahibinin adı ve soyadı ile TC. kimlik numarasının yazması gerekir. Harç parasını yatırdıktan sonra, e-Devlette kayıt işlemini son aşamasına kadar tamamlamanız gerekir. Kayıt işlemi onaylandıktan sonra 8 basamaklı başvuru takip numarası bir yere kaydedilmelidir.

yatırdıktan sonra, e-Devlette kayıt işlemini son aşamasına kadar tamamlamanız gerekir. Kayıt işlemi onaylandıktan sonra 8 basamaklı başvuru takip numarası bir yere kaydedilmelidir. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ödemesi, kredi kartı ve EFT ile yapılabiliyor.

yapılabiliyor. Yurtdışından getirteceğiniz telefonu başkasının pasaportuna kayıt ettiremezsiniz . Ayrıca kaydı yapılan cihaz, yalnızca kayıt yaptıran pasaport sahibinin T.C. kimlik numarasına kayıtlı telefon numarasıyla kullanılabilir.

. Ayrıca kaydı yapılan cihaz, yalnızca kayıt yaptıran pasaport sahibinin T.C. kimlik numarasına kayıtlı telefon numarasıyla kullanılabilir. Ticaret Bakanlığı, kargo ile gelen veya internet üzerinden satılan cihazların kayıt altına alınmasına izin vermiyor .

. Yurtdışından gelirken iki adet cihaz getiremezsiniz. Yalnızca 1 adet getirme ve kaydetme hakkınız vardır.

vardır. Türkiye’de kısa süreli kalacaksanız, cihazı 120 gün boyunca kayıtsız kullanabilirsiniz. Bu süre içinde kayıt edilmezse iletişime kapatılır.

kullanabilirsiniz. Bu süre içinde kayıt edilmezse iletişime kapatılır. Pasaportunuza kayıtlı görünen cihazların kayıt işlemlerini BTK IMEI kaydı iptal sayfasından iptal edebilirsiniz.

Türkiye’den aldığınız telefon kayıt dışı çıktıysa, bu, ayıplı maldır ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirtilen haklardan faydalanabilirsiniz.

IMEI kayıt ücreti ne kadar 🏷 Tam Boyutta Gör IMEI kaydı kaç TL? merak edenler için, yurtdışı telefon kayıt harcı başka bir deyişle IMEI kayıt ücreti 2022 Eylül ayı itibarıyla 2732 TL. Yeri gelmişken, son 10 yılda yurtdışı telefon kayıt ücreti ne kadar arttı? ona da değinelim. IMEI kayıt ücreti 2012 - 100 TL

IMEI kayıt ücreti 2013 - 115 TL

IMEI kayıt ücreti 2014 - 119.5 TL

IMEI kayıt ücreti 2015 - 131.5 TL

IMEI kayıt ücreti 2016 - 138.5 TL

IMEI kayıt ücreti 2017 - 149.2 TL

IMEI kayıt ücreti 2018 - 500 TL

IMEI kayıt ücreti 2019 - 1500 TL

IMEI kayıt ücreti 2020 - 1838.7 TL

IMEI kayıt ücreti 2021 - 2006 TL

IMEI kayıt ücreti 2022 - 2732 TL

Kayıt dışı olduğu tespit edilen IMEI ne demek ❓ Tam Boyutta Gör Yurt içinden satın aldığınız iPhone’un IMEI numarasını sorgulattığınızda, “Kayıt dışı olduğu tespit edilen cihaz” uyarısı mı aldınız? Yasal yollarla ithal edilen cihaz bilgilerinin Mobil Cihaz Kayıt Sisteminde yer alması için ithalatçı firmanın BTK’ya bildiriminde bulunması gerekiyor. İthal edilen cihazların bildirimi ve kaydı yapılmadan satışı yasak, tespit edilmesi durumunda iletişime kapatılıyor. IMEI bilgisinin değiştirilmiş olduğu (klon) gerekçesiyle yasal uyarı mesajı aldıysanız, endişelenmeyin. Cihazın gerçek sahibi olduğunu belgelediğiniz taktirde, tek hatla eşleştirmek suretiyle kullanıma açtırabilirsiniz.

Yurt dışı telefon kayıt süresi ne kadar ⌛️ Tam Boyutta Gör IMEI kayıt ücretini ödemeden yurtdışı telefon kaç ay kullanılır? diye merak ediyor olabilirsiniz. Yurt dışından gelen telefon ne kadar açık kalır? başka bir deyişle telefonun kapanmaması için pasaport telefon kaydı kaç gün içinde yapılmalı? sorusunun yanıtı çok net; 120 gün. Yurtdışından satın aldığınız iPhone veya başka bir telefonu kayıt yaptırmadan 120 gün boyunca kullanabilirsiniz. Yani IMEI kayıt ücretinin hemen ödenmesi gerekiyor. Bu noktada aklınıza şu soru gelebilir: Yurt dışından gelen telefon kaydı yapılmazsa ne olur? 120 gün içinde IMEI kaydı yaptırmazsanız, telefon kayıt dışı olması nedeniyle iletişime kapatılır.

IMEI sorgulama nasıl yapılır ❓ Tam Boyutta Gör e-Devlet üzerinden BTK IMEI sorgulama sayfasına gidin. IMEI numarasını kutucuğa girin. (telefonun numara çevirme ekranında *#06# tuşlayarak öğrenebilirsiniz.) Sorgula butonuna tıklayın. Telefonunuzun IMEI kaydı yapılmışsa, “İthalat yoluyla kaydedilen IMEI” yazar. Yurt dışından gelen telefon kaydı ya da daha kısa şekliyle IMEI kaydı nasıl yapılır? anlattık. Yurtdışından gelen telefon kaç günde kapanır, kayıt süresi ne kadardır, pasaportsuz telefon kaydı mümkün mü? gibi yurtdışından telefon getirmek isteyenlerin kafasına takılan çoğu soruyu yanıtlamaya çalıştık. Bu arada, kaçak imei kaydı, geçici imei kaydı veya imei kayıt uzatma yaptığını iddia eden kişilere lütfen paranızı kaptırmayın.

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