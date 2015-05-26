Telefon ve kameralar için hazırlanan ilginç tutacak: Gekkopod

Akıllı cep telefonu ya da ufak kamera modellerini olağan dışı noktalara tutturmak ve bu aparatı her zaman yanında taşımak isteyenler için hazırlanan Gekkopod, Kickstarter'de projesinde başarıya ulaştı.

Yukarıda yer alan görselden de görebildiğiniz üzere dünyaca ünlü Gorillapod'u andıran ancak çok daha esnek ve taşınabilir (45 gram ağırlık) bir alternatif ortaya koyan Gekkopod, üzerinde bağlanan bağlantı aparatlarıyla akıllı cep telefonları, GoPro aksiyon kameraları ve diğer küçük kompakt fotoğraf makinesi ile vido kameraları (625 grama kadar) bünyesinde taşıyabiliyor.

Esnek bacakları sayesinde bağlanılan cihazları hemen her noktada dengeli bir şekilde tutabilen ve ilginç olarak her türlü uzun objeyi özçekim çubuğu haline getirebilen ürün, farklı renk seçenekleriyle elde edilebiliyor ve birçok farklı kullanım alanı ortaya koyabiliyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Kickstarter'da konan 15,000$ hedefi daha bitimine 37 gün kala 27,318$ seviyesine getirmeyi başaran Gekkopod, yapılacak en az 16$ bağış ile 2015 Ekim ayında elde edilebiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/805142288/gekkopod-the-worlds-most-flexible-mount/