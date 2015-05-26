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Telefon ve kameralar için hazırlanan ilginç tutacak: Gekkopod

3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Telefon ve kameralar için hazırlanan ilginç tutacak: Gekkopod
 
Akıllı cep telefonu ya da ufak kamera modellerini olağan dışı noktalara tutturmak ve bu aparatı her zaman yanında taşımak isteyenler için hazırlanan Gekkopod, Kickstarter'de projesinde başarıya ulaştı.
Yukarıda yer alan görselden de görebildiğiniz üzere dünyaca ünlü Gorillapod'u andıran ancak çok daha esnek ve taşınabilir (45 gram ağırlık) bir alternatif ortaya koyan Gekkopod, üzerinde bağlanan bağlantı aparatlarıyla akıllı cep telefonları, GoPro aksiyon kameraları ve diğer küçük kompakt fotoğraf makinesi ile vido kameraları (625 grama kadar) bünyesinde taşıyabiliyor.
Esnek bacakları sayesinde bağlanılan cihazları hemen her noktada dengeli bir şekilde tutabilen ve ilginç olarak her türlü uzun objeyi özçekim çubuğu haline getirebilen ürün, farklı renk seçenekleriyle elde edilebiliyor ve birçok farklı kullanım alanı ortaya koyabiliyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Kickstarter'da konan 15,000$ hedefi daha bitimine 37 gün kala 27,318$ seviyesine getirmeyi başaran Gekkopod, yapılacak en az 16$ bağış ile 2015 Ekim ayında elde edilebiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Telefon ve kameralar için hazırlanan ilginç tutacak: Gekkopod
 

https://www.kickstarter.com/projects/805142288/gekkopod-the-worlds-most-flexible-mount/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
St Batuhan 3 yıl
Gorillapod'un level atlamışı ama yine de güzel tabii. Gorillapod'un yapısınd bazen sıkıntılı kısımlar da olabiliyor maalesef. Fiyatı da gayet uygun ama taşıma desteği biraz daha ilerletilebilirdi de.
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DubSteq 3 yıl
elastik plastik bir kılıfın içine 5 kollu bükülmesi kolay metal koyup 16$ fiyata satmak kadar güzel birşey olamaz. Seni seviyorum kapitalizm(.swh). Şu 3D yazıcılar ucuzlasın kendim yapıp 5 dolara satarım.
1 Yanıt Yanıtla
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minimalistKolomen 3 yıl DubSteq
DubSteq
elastik plastik bir kılıfın içine 5 kollu bükülmesi kolay metal koyup 16$ fiyata satmak kadar güzel birşey olamaz. Seni seviyorum kapitalizm(.swh). Şu 3D yazıcılar ucuzlasın kendim yapıp 5 dolara satarım.

Hocam bunu düşünmesi de var ama siz oturup biraz düşünmek yerine burda gelip bu kadar paraya bu satılır mı yazdığınız cihazın maliyetine oranla çok para verdiğinize eminim. Onun üzerinde fazla düşünülüp çalışıldı sadece iyi forumlar..
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Mr xXx 3 yıl
Selfie çubuğu gereksiz ama bu icat ondan daha gereksiz
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doctor_bey 3 yıl Mr xXx
Mr xXx
Selfie çubuğu gereksiz ama bu icat ondan daha gereksiz

Katılmıyorum, farklı ve garip açılardan çekim yapmak istediğimizde (özellikle video çalışacaksanız) gayette işinize yarar, ama selfie çubuğunun saçma olduğu konusunda hem fikiriz
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