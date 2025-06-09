Samsung büyük kamera yeniliklerini Galaxy S28'e erteleyebilir

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Tam Boyutta Gör Samsung'un, 2028 yılında tanıtılması beklenen Galaxy S28 serisine kadar büyük kamera donanım iyileştirmeleri yapmayacağı iddia edildi. İddialara göre, Galaxy S26 ve muhtemelen Galaxy S27 Ultra modelleri, mevcut S25 serisindeki kamera sistemini koruyacak.

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Şirketin bu tercihinin temelinde, daha ince ve hafif cihaz tasarımı hedefi bulunuyor. Daha büyük ve gelişmiş sensörlerin cihaz kalınlığını artıracağı ve tasarım stratejisiyle çelişeceği belirtiliyor. Ayrıca, Samsung'un mobil biriminin maliyetlerini azaltarak kâr marjını artırma ihtiyacı duyduğu, çip bölümlerinin zorluk yaşadığı bir dönemde bu kararın stratejik olduğu ifade ediliyor.

Yazılım ve yapay zekaya odaklanılacak

Donanım iyileştirmeleri geciktirilirken, Samsung'un yazılım ve yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojilerine odaklanacağı belirtiliyor. Galaxy AI özelliğindeki ProVisual Engine gibi sistemlerle, kamera kalitesini sensör yükseltmesi olmadan artırmayı hedefliyor. Bunun, Galaxy S26 ve S27 modellerinde kullanıcıları donanım artışı beklemek yerine yazılım yenilikleriyle cezbetme stratejisinin bir parçası olduğu vurgulanıyor.

Tam Boyutta Gör Sonuç olarak, Galaxy S26 ve S27 Ultra kullanıcıları büyük donanım atılımları yerine mevcut sensörlerle, ancak geliştirilmiş yazılım performansıyla karşılaşacak. Gerçek anlamda bir donanım devrimi isteyenler ise Galaxy S28'in tanıtılacağı 2028 yılına kadar beklemek zorunda kalabilir.

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