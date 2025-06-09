Samsung büyük kamera yeniliklerini Galaxy S28'e erteleyebilir

Şirketin bu tercihinin temelinde, daha ince ve hafif cihaz tasarımı hedefi bulunuyor. Daha büyük ve gelişmiş sensörlerin cihaz kalınlığını artıracağı ve tasarım stratejisiyle çelişeceği belirtiliyor. Ayrıca, Samsung'un mobil biriminin maliyetlerini azaltarak kâr marjını artırma ihtiyacı duyduğu, çip bölümlerinin zorluk yaşadığı bir dönemde bu kararın stratejik olduğu ifade ediliyor.
Yazılım ve yapay zekaya odaklanılacak
Donanım iyileştirmeleri geciktirilirken, Samsung'un yazılım ve yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojilerine odaklanacağı belirtiliyor. Galaxy AI özelliğindeki ProVisual Engine gibi sistemlerle, kamera kalitesini sensör yükseltmesi olmadan artırmayı hedefliyor. Bunun, Galaxy S26 ve S27 modellerinde kullanıcıları donanım artışı beklemek yerine yazılım yenilikleriyle cezbetme stratejisinin bir parçası olduğu vurgulanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.