Telefonlar için 10 çekirdekli işlemci; MediaTek Helio X20 analizi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|saka
|MediaTek GPU'da da yüksek oynamaya başlarsa qualcom'un üst segmentte rakibi olabilir. X20 başarılı gibi duruyor, asıl soru işareti thermal throttling.
Bu arada sakalsız halin çok daha iyi Erdi.
|Mediatek ne zaman adam gibi bi iş yaptı ki zaten.
|Ne çekirdekmiş be!!!!
|GEREK YOK 4 TANE YETERLİ
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sangokudbgt
|10 çekirdek yapacağına optimizasyona 10 gün daha ayır böyle değişik şekillere girme ey mühendis kardeşim..
|Bu işlemciye 10 çekirdek demek yanlış olur adamlar 4+4+2 yapmışlar. 10 çekirdek kullanan uygulama yok demek olmaz yani. Onu geçtik performans çekirdeği olan a72'ler 2 çekirdek. Buda bana sanki çekirdek bazında yüksek performans verecekmiş gibime geliyor. Artık çıkınca değerlendirmek daha mantıklı olacaktır.
|2 çekirdek yeterli.
|Multitasking benzeri görevler için, veya aynı uygulama bench dışında cpu 'yu sonuna kadar kullanmadığı durumlar için, yani cpu çokca yüklü değil ise, perf algısı yani telin tepkisi çok fazla kaybolmadan çekirdek frekanslarını aşağı çektiğinizde kernel-scheduler yeni görevi-threadi sonraki boş-uygun çekirdeğe atar. Çekirdeklerin frekanslarını aşağıda tutarsanız, ortalamada tüketilen güç de daha az olur.
Kuvvetli veya daha yüksek frekansa çıkabilen bi çekirdeğin, kendisine verilen görevi anlık olarak çabucak halledip hemen idle'a geçmesi tamam yerine göre istenilen bişey. Ama iş yükü yeterince yüksek değilse, mesela bench değil de bikaç web sayfası gibi yükler ise, güçlü çekirdeğin yüksek frekansa çıkıp işi çabuk halledip sonra idle'a gelmesi sırasında harcadığı ortalama enerji küçük ve düşük frekanslı çekirdeğin aynı işi yapması sırasında harcadığından daha fazladır. Burda önemmli olan işte o işin tamamlanma hızının kullanıcı üstünde yarattığı algı. 0.1sn vs. 0.3 vs 0.5sn arasındaki fark kullanıcı için yerine göre önemsiz olabilir. Eğer bunun gibi görece farklar kullanıcı için önemsiz ise, perf algısını kullanım deneyimini fazla etkilemeyen bi iş yükü için ise, bunu düşük frekans ve çok çekirdek kullanarak 2x enerji farkı gibi geri dönüşü olabilir.
Yani düşük frekanslı çok çekirdek, iş yükü bütün çekirdekleri tam yüklemediği boğmadığı sürece, iş single thread başarımı açısından çok çok önem taşımadığı sürece, işin tamamlanmasındaki olası gecikmeler kullanıcı deneyimine direk yansımıyorsa, tüketilen enerjide büyük düşüşler olarak geri gelir.
8 çekirdekli A7 için de durum böyle. Sorun şu ki single thread in önemli olduğu anlarda A7ler perf açısından kullanıcı deneyimini etkileyebilecek kadar geride kalabiliyor.
Mobil için de multitasking olayı her zaman 8 çekirdekten yeterince faydalanacak şekilde olamayabiliyor. Veya kernel-scheduler-governer altyapısının 8 A7 çekrdek gbi donanımdan yeterince faydalanabimesi için daha ince ayara sahip olması gerekiyor. 8 A7 çekirdeğini mesela 800mhz de tutup, iş yükü diğer çekirdeklere yayılabilecek türdeyse, enerji tüketimi açısından faydası çok daha fazla oluyor. Ama işyükü anlık olarak çok yüksek perf'e ihtiyaç duyduğunda A7 leri 2ghz e çıkartmaya çalışmak,, 800mhz deki duruma göre çok çok fazla tüketime yol açıyor (iş yükünün gerektirdiğini biliyoruz, başka çare yok).
A15 a57 gibi büyük çekirdekler, a7'nin a53'ün boyunu aşan durumlarda devreye girse bile (big.little), eğer iş yükü a7 53'ün boyunu biraz aşmasına rağmen çok büyük bi ilave tüketime neden oluyor. Yani A7/a53 100 birim iş yapar olsun, 110 birim işe gereksinim duyulduğunda a15/a57'e geçilirse tüketim mesela 1.5x kart gibi artışlar gösterebiliyor.
Yani bunun iki arası bi deresi bi çözüm yok tam olarak. Yani ne 8 A7 çekirdeği çözüm, ne 8x A57 çözüm. 8x A7/53 düşük kullanım için yerine göre avantajlı. Ama kendi dezavantajları var. A57 'nin en düşük state'deki tükettiği enerji, A7/53'ün en yüksek state'de tükettiğinden yine fazla. Yani 8x A57 gibi tasarım da bizi kurtarmaz.
Adamların yaklaşımı bu yüzden gayet mantıklı. Farklı iş yükleri için farklı küme türleri kuruyorlar. Böylece düşük işyükü ile ortalama iş yükü arasında tüketimi olabildiğince aşağıda tutup kullanıcı deneyiminin etkilenmemesini amaçlıyorlar. 8x a7 de mesela 800mhz için kullanıcı deneyimi saç baş da yoldurur. İşyükünün farklı çekirdeklere dağıtılmaya çalışılması ilave tüketime de yol açar. İşyükünün doğası dağıtılmaya uygun değilse, single thread gibiyse, veya single + az miktarda multitask gerektirirse yine tek tip çok çekirdek iyi sonuç vermiyor.
Adamlar bu tarz küme yapısı ile her tür karışık iş yükünde hem iyi perf+kullanıcı deneyimi, hemde düşük tüketim peşindeler. Bunların hepsini bugün tekk başına tek bi mimaride yapamazsınız. O sanal ISA tarzı kaynak dağıtmının hedeflendiği VISC tarzı şeylerle mümkün olabilir, onun da tam olarak fiziki karşılığı yok daha.
Bu yüzden adamların yaklaşımı kabul edilebilir bi noktada.
|Galaxy s5 kullanıcısıyım
Çekirdek sayısı frekansı, ram miktarı hiç ilgimi çekmiyor artık teknik özellikmiş şuymuş buymuş tatavayı bırak bana sunduğu hız ve stabilite önemli isterse 200 çekirdek olsun ben rehbere tıkladığımda 3 sn sonra gelecekse canı cehenneme firmalar çiş yarıştırmayı bırakıp sistemi daha stabil hale getirmeye baksınlar İOS'u bu konuda takdir ediyorum adamların dokunmatiği stabilitesi yağ gibi akıyor resmen kamerası hakeza varsın 16mp olacağına 8mp olsunda cam gibi görüntü alayım satış politikaları sadece fanatikleri kandırır peki neden iphone tercih etmiyorsun derseniz Apple kadar bencil bir firma görmedim herşey kısıtlı sanki boynumda bir tasma ipide Applenin elinde gibi hissettiğim için yarın birgün İOS'larada kaçak uygulama vb özgürlükler gelirse gözümü kırpmadan iphoneye geçerim ayrıca iphonenin malzeme kalitesi diğer firmaların kullandığı malzemelerden kaliteli kendim telefon tamircisi olduğum için her telefonun içini biliyorum
PRİSON BREAK-
Sen korsan uygulama kullan sonra bekle o sistemin üzerine çalışsınlar öyle mi ? Daha çok beklersin. Senin parasını verip alman gereken şeyler onlar zaten.
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Standart ARM tasarımı olunca hiç fark olmuyor zaten değil mi ? Şu forum sadece Qualcomm fanı. Elinde eriyen telefonların fanı olmakta ayrı bir saflık ister.
Mediatek markalı telefon diyen zenginin hali de bi başka olsa gerek
Allah bizi cahillikten korusun, en kötü şey şu cehalet