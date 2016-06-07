Televizyonda yeni dönem: Sony BRAVIA 4K HDR

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Televizyonun geleceğine ışık tutan Sony BRAVIA™ 4K HDR televizyonlar Türkiye’de satışa sunuldu. 7 Haziran Salı günü Marriott Şişli Hotel’de gerçekleşen basın toplantısında tanıtılan Sony BRAVIA™ 4K HDR televizyonların en büyük ayırt edici özellikleri, daha fazla kontrast ve daha geniş renk aralığı ile sunulan görüntü kalitesi, ince tasarım ve iyileştirilmiş kullanıcı deneyimi olarak öne çıkıyor.

Televizyonda yeni bir dönemi müjdeleyen HDR, Yüksek Dinamik Aralık anlamına geliyor ve bu teknoloji daha fazla parlaklık bilgisi taşıyan yeni bir video sinyal standardı ile gerçeğe çok daha yakın bir izleme keyfi sunuyor.

Üst düzey görüntü kalitesiyle göz ziyafeti sunan yenilikçi HDR özelliklerinin yanında, 3.840 x 2.160 4K Ultra HD çözünürlük sunan ekranlarıyla bu ürünler, aynı zamanda kırmızı, yeşil ve açık mavinin tonlarını doğru şekilde yeniden üretmek için TRILUMINOS™ Ekran teknolojisine sahip. Bu teknolojiyle renkler şimdiye kadar televizyonlarda sunulan en geniş renk aralığında hayat bulurken dinamik renk düzeltme işlemi de renklerin her seferinde mümkün olduğunca tutarlı ve doğru olmasını güvence altına alıyor. Sony BRAVIA™ 4K HDR televizyonların sunduğu yenilikçi teknolojilerden bir diğeri de “slim backlight drive” teknolojiyle elde edilen, ince tasarımlarda bölgesel olarak yapılabilen aydınlatma özelliği. Böylece, televizyonun inceliğinden ödün vermeden net görüntüler sağlanabiliyor. Ayrıca, Sony’nin kontrast iyileştirme teknolojisi olan X-tended Dynamic Range PRO ile elde edilen daha parlak vurgular, daha derin siyahlar ve daha doğal tonlamalar, her sahneyi gerçeğe daha da yakın bir hale getiriyor. Sony BRAVIA™ 4K HDR televizyonları rakiplerinden ayıran bu yenilikçi özellikler sayesinde kullanıcılar, tüm ayrıntıları fark ederek kendilerini anın içinde hissedecek.

Ekran büyüklükleri 55 ile 85 inç arasında değişen yeni 4K HDR modeller, Sony’nin benzersiz 4K PROCESSOR X1 çip teknolojisinin yardımıyla gelişmiş kontrast, netlik ve renk gamı sunuyor. Sony’nin benzersiz X1 çip teknolojisi, en iyi HDR deneyimi için halihazırdaki yayınları ve filmleri yükselten, daha kaliteli hale getiren bir algoritma kullanıyor. Bu da, BRAVIA 4K HDR’yi diğer televizyonlardan ayıran en önemli özellik olarak kendini gösteriyor. İnce ve çerçevesiz tasarımıyla dikkat çeken Sony BRAVIA™ 4K HDR televizyonlar daha rahat ve gelişmiş bir kullanıcı deneyimi yaşatmak üzere Android TV özelliğiyle kolay kullanım kolaylığı sunuyor. Diğer yandan, Sony’nin şık, çerçevesiz ve çok ince tasarımlarla sunduğu televizyonlar, akıllı kablo yönetimi sayesinde tüm kabloları mümkün olduğu kadar gizleyebiliyor.

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Üstün Tasarım Akıllı Özelliklerle Birleşiyor

Sony BRAVIA™ 4K HDR televizyonlar, Google’ın en son Android TV işletim sistemini destekleyerek gerçek zamanlı video akışını kolaylaştırıyor, oyun cihazı işlevi görüyor ve Google Cast™ ve Voice Search gibi gelişmiş özellikler de sağlıyor. Google Cast™, kullanıcıların mobil cihazlarından içerik yansıtmasına imkân vererek hiç olmadığı kadar yüksek bağlanabilirlik sağlıyor. Ayrıca, mikrofonlu uzaktan kumanda üzerinde Sesli Arama yapmak da mümkün. Google Play™’e erişim sayesinde, tüketiciler televizyonlarından akıllı telefon veya tablet üzerinde yapmayı sevdikleri her şeyin keyfini televizyonları üzerinde de sürebiliyorlar. Sony Android TV özelliği, filmler ve TV programlarından yüzlerce uygulamaya kadar her şeyi anında sunuyor.

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