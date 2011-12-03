Telstra, Avustralya'da Androidland mazağasını hizmete soktu

Teknoloji üreten firmaların perakende noktaları açarak daha fazla tüketiciye ulaşma çabaları son dönemde büyük bir ivme kazandı. Google şimdiye kadar sadece Chrome OS ürünleri için bir satış noktasını devreye sokmuştu ancak ilk kez Android işletim sistemi için de bir perakende noktası Avustralya'da hizmete açıldı.





Avustralya'nın en büyük mobil operatörü Telstra, Melbourne'de dünyanın ilk Android mağazası olarak tanımladığı Androidland'i tüketicilerin beğenisine sundu.





Mağazanın yapılışında Google ve Android üreticilerinin katkısı oldu. Google özel eğitimli stand görevlilerini müşterilere daha iyi yardımcı olmak adına mağazada görevlendirdi. Mağazada pek çok üretici firmanın Android yüklü veya ilişkili ürününü inceleyebilmek ve satın almak mümkün. Android'in maskotu olan yeşil robot ise mağazanın ana temasını oluşturuyor.





Özellikle Google Earth tanıtımı için kullanılan çok ekranlı dev panel ve Angry Birds oynanan ekranlar müşterilerin yoğun ilgisini çekiyor. Telstra ülkede yeni Androidland mağazaları açıp açmayacağı konusunda bilgi vermedi.





