Terlemeden ter ölçümü yapabilen sensör geliştirildi

Teknoloji geliştikçe cihazların daha küçük ve pratik hale geldiğine şahit oluyoruz. Hatta yeri geliyor hiç enerji tüketmeden ölçüm yapabilen sensörler geliştirilebiliyor. Bilim adamlarının son geliştirdikleri sensör de insan hayatında ciddi kolaylıklar sağlayacak cinsten.

Bilindiği üzere ter bileşenleri itibariyle kanla benzer içeriğe sahip, bu nedenle ter ölçümü yapılarak bazı önemli verilere ulaşılabilmekte. Tabi terin ölçülmesi için de hastanın terlemesi gerekiyor ki bu çoğu zaman bir egzersizle yapılmakta. Peki ya egzersiz yapması riskli olan veya terleyecek derecede sıcaklığa maruz kalması hayatına mal olabilecek hastalarda bu yöntem uygulanabilir mi?

Göz Damlalarında Kullanılan Bir Madde Kullanılmış

Cincinnati Üniversitesi araştırmacıları da bu soruna odaklanmışlar. Bilim adamlarının geliştirdikleri yeni biyosensör hali hazırdaki çözümlerin aksine oldukça lokal bir terleme sağlıyor. Uzmanların geliştirdikleri sensörün çalışma prensibi şu şekilde: Yara bandı büyüklüğünde bir alana uygulanan yöntemde sensörle deri arasına göz damlalarında kullanılan karbakol maddesi içeren bir jel uygulanıyor.

Uygulanan madde aktarılanlara göre bölgede terlemeyi uyarıyor. Daha sonra sadece 0.2 mA’lik gerilim uygulanarak ölçüm gerçekleştirilebiliyor. Maddenin eşit oranda dağılıp dağılmadığını öğrenmek içinse ortamın pH derecesine duyarlı bir boya kullanılmış.

Uzun Ömürlü ve Pratik bir Çözüm

Aktarılanlara göre karbakol kullanımı sayesinde 5 saat gibi oldukça uzun bir süre ölçüm yapılmaya devam edilebilmiş. Bu çalışma gerek taşınabilirliği gerek hasta bakımından uygulanmasının hem risksiz hem de kolay olması, gerekse de uzun ömürlülüğü bakımından bir çok alanda kullanılmaya bir hayli müsait.

Kullanım Alanı Geniş

Örneğin stress altında çalışan ve kan tahlilinin zor olduğu uçak pilotlarında bünyenin durumunu takip etmek için, kalp hastalarının an be an kan değerlerinin ölçümü için ya da atletlerde maksimum performans alınırken vücuda zarar vermemek için optimum noktayı bulmak için kullanılabilir. Bir diğer örnek olaraksa ameliyattan yeni çıkmış bir hastanın takibinde veya hastada uygulanan ilacın takibi amaçlı kullanım mümkün.

Giyilebilir Cihazlarda Yer Verilebilir

Görüldüğü üzere yeni yöntem bir çok alanda faydalı uygulamalara gebe.Bunun yanı sıra sensör giyilebilir cihazlara da uygulanırsa sağlığına dikkat etmek isteyen bireyler spor yaparlarken değerlerini bu sayede takip edebilirler.

Ayrıca çalışma bazı kan tahlillerinin de yerini alabilir, bu sayede hem hastalar açısından zaman tasarrufu sağlanmış olur hem de devletlerin sağlık bütçesinde düşüş sağlanabilir. Son olarak yeni tekniğin ne zaman ilk hastalarıyla buluşacağına dair bir bilgi henüz mevcut değil. İlerleyen günlerde gelişmeleri takip ediyor olacağız.

http://magazine.uc.edu/editors_picks/recent_features/Sweat.html