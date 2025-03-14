Mercedes, otonom araçlarında Çin yapımı lidar kullanacak: Tedarikçi belli oldu

Yapılan anlaşma küresel otomotiv sektöründe bir ilk olarak kayıtlara geçti. Zira daha önce hiçbir yabancı üretici, dünya genelinde satılacak araçları için Çinli bir firmadan bu tür bir teknoloji tedarik etmemişti. İlk kez yabancı bir otomobil üreticisi böyle bir hamle yapıyor. Mercedes-Benz'in lidar seçimi, uzun süren bir araştırma sürecinin ardından yapıldı.
Otomotiv devlerine lidar tedarik ediyor
Alman otomotiv devinin karar verirken zorlu jeopolitik faktörleri göz önünde bulundurduğu bildiriliyor. Hesai, geniş üretim kapasitesi ve maliyet avantajları nedeniyle tercih edildi. Yaklaşık on yıldır lidar (lazer tabanlı radar sistemi) üreten firma Çin'de Lixiang, Changan, SAIC ve FAW gibi büyük markalarla çalışıyor.
Mercedes-Benz Çinli tedarikçiyle yapılan anlaşmayı henüz resmi olarak teyit etmedi. Ancak Hesai, "Avrupa'nın önde gelen bir otomotiv üreticisiyle uzun vadeli bir anlaşma imzaladığını" duyurdu. Bu da söz konusu iş birliğinin Mercedes-Benz ile yapıldığına dair güçlü bir işaret olarak görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: