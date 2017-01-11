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Tesla otomobillerin yeni piline yakından bakıyoruz

2 yıl
57,8b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tesla'nın daha çıkmadan 400 binden fazla ön sipariş alan otomobili Model 3 için geliştirilen yeni pil, yeni standartlar getirecek gibi. Pili yakından gördük ve detaylarını bu videoda anlattık.
Las Vegas'dan herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özüağ. Sadece teknoloji değil, aynı zamanda otomobil dünyasının da geleceğine yön veren CES 2017 Fuarı'nda, elektrikle çalışan ve sürücüsüz giden neredeyse bütün otomobilleri inceledim ve hepsiyle ilgili detaylı videoları sitemiz Donanım Haber'de bulabileceksiniz. Ancak bu videoda farklı bir konu üzerinde, Tesla'nın Model 3 ile kullanmaya başlayacağı yeni pil üzerinde duracağız. 
 

Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Diğer pek çok otomobil üreticilerinden farklı olarak Tesla, pil konusunda da ileri seviyede ar-ge faaliyetleri yürütüyor. Bu alanda  Panaonic  ile sıkı işbirliği bulunan ve Nevada'daki Gigafactory tesisinde ortak üretime başlayan şirket, yeni pil modülünde dünyanın en iyi ve en düşük maliyetli enerji hücrelerini kullandığını söylüyor.

Günümüzde lityum-iyon temelli elektronik cihazların büyük bir bölümünde, 18650 form faktörü pil modülleri kullanılıyor. Genel bir isimlendirme yöntemi olan bu tanımlamada 18, modülün 18mm çapında, 65 ise 65mm uzunluğunda olduğunu gösterir. Sondaki 0 ise zorunlu değildir, tanımlamada tercih edilebilen değişkendir.

Üretim maliyetleri, üretim süresi, verimlilik ve yoğunluk gibi nedenlerden dolayı farklı ölçekte pil üretim kabiliyeti mümkün olsa da 18650, sektörün altın standardı olarak geniş  kabul görmüş ve örneğin Tesla tarafından Roadster modelinden bu yana otomobillerinde yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Ancak 400 binden fazla  ön sipariş alan ve 35 bin dolar başlangıç fiyatı ile Tesla'nın en ucuz otomobili olacak Model 3 ile birlikte Elon Musk'ın şirketini bekleyen baskı artıyor zira pil maliyetini düşürmeden, o fiyata karlı bir şekilde araç satmak pek mümkün değil. İşte bu nedenle Tesla, yeni format pil teknolojisiyle, batarya tarafında %30 maliyeti avantajı sağlayarak fiyat hedefini tutturmanın peşinde.

Fuarda görme ve teknlik bilgi alma şansı yakaladığım yeni pil öncesinde, elektrikli otomobillerdeki pil dinamikleri hakkında birkaç önemli detayı sizlerle paylaşmak isterim dostlar. Bir elektrikli otomobilin planlaması esnasında, pil departmanı için kilowatt/saat maliyeti hassas öneme sahiptir.

Bu konuda aynı segmentte kıyaslayacağımız benzer karakteristikte otomobiller olmadığından resmi çizmek zorlaşsa da, Tesla'nın 190 dolar veya biraz altındaki kilowatt/saat ölçeğindeki pil paketi maliyeti sektörün zirvesi olarak öngörülür. General  Motors'un Bolt modelinde kullanılan bataryalardaki LG üretimi hücrelerin maiyeti 150 doların biraz altında olsa da paketleme maliyetiyle birlikte Tesla'ya yakın düzeyde seyrediyor. Ancak burada ikinci bir kriter devreye giriyor; kilogram başına kilowatt saat değeri yani daha basit bir anlatımla batarya kompartımanın güç yoğunluğu.

Kesin olan bir gerçek var ki, Tesla'nın hali hazırda kullandığı piller için sektörün en iyisi demek pek kolay değil. Yaşanan bir takım vakalar da gösteriyor ki, güç karakteristiği ve termal mukavemeti teknik olarak en mükemmel seviyede değil bu pillerin. Ancak Tesla tarafındaki temel arzu, bu kriterlerle birlikte en ideal ağırlıksal verimi yakalabilmek çünkü bir elektrikli aracın en yüksek menzilini belirleyen unsurlardan biri de aracın toplam ağırlığı. Firmalar arasında maliyet hedefi ve bir otomobilin üretim bandında geçirdiği süre ister istemez belirleyici faktör oluyor.

Örneğin BMW i3'de ağırlık konusundaki çalışmalar karbon fiber etrafında  ile şekillendirilirken, Tesla'nın tercihi alüminyum, bazı diğer üreticilerinki ise çelikten yana oldu. Burada en hafif otomobil zaten farklı sınıfta yer alan i3 olduğundan, düşük yoğunluklu batarya paketi BMW için yeterli gelirken, Tesla'da 140 waat/saat ile yüksek yoğunluklu piller, çelik gövdeli araçlarda ise aşırı yüksek yoğunluklu pillere ihtiyaç var.  Tesla'nın yeni piline geçmeden önce son bir hususa daha değinelim, o da pillerin kullanım ömrü. Tesla tarafındaki beklentiler 10 yıl sonunda %80 verimlilikken, bugün yüzbinlerce mil yapmış olan ve bu konuda şikayeti bulunmayan Tesla sahipleri de bulunmuyor değil.

Gelelim Tesla'nın yeni pil teknolojisine. 2170 olarak tanımlanan pil modülü 21mm çapında ve 70mm uzunluğunda. Gigafactory 1 ile birlikte Tesla & Panasonic ortaklığı, 2018'de  dünyanın geri kalanın ürettiği 18650 pil modülünden daha fazla 2170 modülü üretmiş olacak. Öyle ki Samsung'un pil bölümü otomobiller için benzer şekilde 2170 modül duyurusu yapmış olsa da hacimli üretim için 2020'leri işaret ediyor. Dolayısıyla Tesla'nın ciddi bir zaman avantajı söz konusu diyebilirim. Henüz teknik çok fazla detayı açıklanmış olmasa da, modüllerde kullanılan hücrenin hem geometrik formu hem de kimyasal yapısı güncellenmiş.

Öğrendiğim kadarıyla anot ve katotların formulasındaki değişiklik bile tek başına %15 civarı menzil avantajı sağlayacak düzeyde. Modül seviyesinde kapasite resmi olarak açıklanmış olmasa da ortaya çıkan bazı figürlerden hareketle 5700mAh civarı bir kapasiteden bahsediliyor ki, doğrulanması halinde ortaya bambaşka bir gelişim senaryosu çıkar. Çünkü Panasonic mevcut koşullarda 2070 modülünde 4000mAh civarı sağlayabiliyor, 2170'de yani çapdaki .1mm artış ie bu derece artış olabilmesinin açıklanabilir tek yolu; kullanılan kimyasalda radikal bir gelişimin olması.

Tesla, Model 3'ün batarya  paketinde yeni 2170 pillerin binlercesini kullanacak. Üstelik sadece otomobiller de değil, yeni nesil Powerwall yani büyük ölçekli ev tipi pil çözümleri de aynı modülleri kullanacak. Hali hazırda üretimi başlayan 2170 pillerin sektöre ne derece etki edeceğini zamanla göreceğiz ancak şimdiden heyecan verici gelişmelere gebe olduğunu söylemek de mümün. Evet arkadaşlar ben Erdi Özüağ, Las Vegas'dan özel videolarımız devam edecek, şimdilik hoşçakalın ve çetin geçen kış koşullarında kendinize dikkat edin.
 

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sarahaten 2 yıl en beğenilen Pipisipispis
dtcfli

Ne teslaymış. Söz alacaz bi tane zengin olunca. Hergün ayrı bi tesla konusı

çünkü dünyada da heryerde ilgiyle takip ediliyor. yakıtlarla ilgili bir yığın GÜNCEL bilgi alabiliyoruz. tabiki bu kadar haberi çıkacak. Erdi hocam eline sağlık.
dtcfliNe teslaymış. Söz alacaz bi tane zengin olunca. Hergün ayrı bi tesla konusıçünkü dünyada da heryerde ilgiyle taki...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Neoptolemos_ 2 yıl
Reklamın sesini neden kapatamıyoruz?
Dandik reklamınızı zorla izlettiğiniz yetmiyor, bide sesini dinlettiriyorsunuz.
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Pipisipispis 2 yıl
Ne teslaymış. Söz alacaz bi tane zengin olunca. Hergün ayrı bi tesla konusı
1 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
MaxPayné 2 yıl
Abi ryden dual carbon battery ne oldu ? Bi haber yapildi sonra kayboldu gitti dual carbon bataryalar ?
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V4LKyR 2 yıl
Ben de şöyle bir hesap yaptım,
Bu pilleri DURACELL üretirse iyi olur.
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alibaba 2 yıl
Elektrikli otomobilde bile 18650 pil kullanıldığını bilmiyordum, çok şaşırdım. Çok yararlı bir konu olmuş.Bunların daha büyük ölçülerde olanlarından kullanılıyor olabileceğini düşünüyordum. Demekki Lİ-Ion da büyük byutlu pil yok.
NOT:
"..pil departmanı için kilowatt/saat maliyeti hassas öneme sahiptir."
kilowattsaat olarak düzeltilmeli. Yoksa saçma oluyor.
Tşk
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*siteci* 2 yıl
Neden telefon bataryaları gibi tek bir pil yerine küçük küçük yüzlerce/binlerce pil kullanılıyor? Hacim açısından daha verimli olmaz mı telefon bataryası gibi polimer tabanlı olsa?
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CoreXXX 2 yıl
bilim adamları harıl harıl pil teknolojisi üzerinde çalışıyor sanırım. bundaki en büyük faktörde elektrikli araçlar. valla şu an yeni bir pil teknojisi olan bir firma dünyanın en büyük şirketi bile olabilir o kadar değerli
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RichardB 2 yıl
arakdas her videoda binlerde elestri aliyorsunuz hala neden youtubtan video yapmiyorsunuz anlmaiyorum, kendiden duruyor bastan basliyor .
kardesim DH buyuk bir sirket degilmi? her video binlerce izlenme almiyormu ? yapsanina youtube kanali ???
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Jack Rabbit Slims 2 yıl
Ben elektrikli arabaların büyük bir bataryası var sanıyordum, böyle kalem piller gibi olduğunu öğrenince çok şaşırmıştım.

Cahilce bir soru gelsin, bu pillerden kaç tane oluyor peki arabada?
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dostum kertenkele 2 yıl Jack Rabbit Slims
Jack Rabbit Slims
Ben elektrikli arabaların büyük bir bataryası var sanıyordum, böyle kalem piller gibi olduğunu öğrenince çok şaşırmıştım.

Cahilce bir soru gelsin, bu pillerden kaç tane oluyor peki arabada?

Yüzlerce. Youtube da mega fabrikalar belgeseli var türkçe orda tesla fabrikasının belgeseli de var seyredin ne kadar pil kullanıldığı görülüyor arabanın altı tamamen pil. Ancak pillerin dirilişini göstermiyorlar şirket politikasımıymış ne.
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KaranlıktaYaşayanAdam 2 yıl Jack Rabbit Slims
Orijinalden alıntı: Jack Rabbit Slims

Ben elektrikli arabaların büyük bir bataryası var sanıyordum, böyle kalem piller gibi olduğunu öğrenince çok şaşırmıştım.

Cahilce bir soru gelsin, bu pillerden kaç tane oluyor peki arabada?

Tesla Model S'te 7104 adet 540kg ağırlığında bu pillerden kullanılmış. 7104 tanesi 85kWh enerji depolayabiliyormuş. Basit bir matematikle de hesaplanabilir;
Normalde sıradan bir 18650 pil 2600mah = 2.6Ah tir ve 3.7 V gerilime sahiptir buda demek oluyor ki bu pillerin bir tanesi 2.6x3.7=9.6 Wh enerji depoluyor.

Toplam batarya 85kWh demiştik, bu da 85000Wh a eşittir.
85000/9.6 = 8854 çıkıyor. Sonucun farklı çıkmasının sebebi sıradan bir 18650 pili düşünmüş olmamız, Tesla'nın pilleri biraz daha yüksek enerji depolayabiliyor anlaşılan, yaklaşık 12Wh.
Küçük bir not, eğer yazılımsal ve donanımsal güç limitleyici olmasa teknik olarak Tesla Model S in 310kW motoru o pilleri 85/310= 0.27 saatte yani yaklaşık 16 dakikada bitirebilir.
Bu arada oyuncak falan diyenler olmuş o piller kalem pillere benzemez, dizüstü bilgisayarınızdan, powerbank inize kadar bir çok yerde kullanılır, normal kalem pilden en büyük farkları anlık olarak kalem pillere göre çok daha fazla güç verebilmeleridir, rakam vermek gerekirse, 1 tane 18650 pil,(C değerlerine göre değişmekle birlikte) anlık olarak yaklaşık 260W enerji verebilir, çok fena patlarlar bu nedenle. Yanlışlık uçlarını kısa devre yaparsanız bağladığınız iletkeni bile eritir.
Pek gündeme gelmiyor ama üreticiler o boyutunuda düşünmüşlerdir herhalde, eğer patlarsa cidden bomba etkisi yaratabilir 85kWh saatlik bir Tesla bataryası.
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APOLL0 2 yıl
Elektronik sigaralarda kullanılan pil değil mi bu yahu ?
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dugers 2 yıl APOLL0
APOLL0

Elektronik sigaralarda kullanılan pil değil mi bu yahu ?

E sigaralarda genelde 18650 bazı modellerinde ise 26650 pil içeriyor.
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JoeyBane 2 yıl
5700mAh ile saglam bir artsi saglamislar. Yakinda 500-600km menzili gormek mumkun olacak desenize.
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Neoptolemos_ 2 yıl
Reklamın sesini neden kapatamıyoruz?
Dandik reklamınızı zorla izlettiğiniz yetmiyor, bide sesini dinlettiriyorsunuz.
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Hobar 2 yıl Neoptolemos_
Neoptolemos_
Reklamın sesini neden kapatamıyoruz?
Dandik reklamınızı zorla izlettiğiniz yetmiyor, bide sesini dinlettiriyorsunuz.

Kimse seni zorla siteye sokmuyor.
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