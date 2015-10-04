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Thermaltake Core P5 ile kasanızı duvara asın

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,5b
1
15
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Thermaltake Core P5 ile kasanızı duvara asın

Geleneksel bilgisayar kasalarından sıkılanlar için Thermaltake'den ilginç bir çözüm geliyor. Thermaltake Core P5 ATX kasası duvara asılabilir yapısıyla seyirlik bir bilgisayar tecrübesi sunacak. 

Kule formatındaki Core P5, üç farklı şekilde kullanılabiliyor. Masaüstünde dikey veya yatay olarak stand üzerinde kullanabileceğiniz kasa, standı çıkararak arka kısmından duvara asılabiliyor. Şeffaf yan panel ve aydınlatmalı iç mekan sayesinde kasa rahatsız edici bir görüntü de oluşturmuyor. 

Kasada sadece yan panel olduğu için kenarlar açık ve hava dolaşımı iyi bir şekilde sağlanabiliyor ve ATX sistemlere yönelik olsa da mini-ITX ve mATX anakartlar da kullanılabiliyor. Kasada 8 adet genişleme yuvası mevcut ve 4 adede kadar da ekran kartı yerleştirilebiliyor. Kasa dikey konuma getirildiğinde genişleme yuvaları da 90 derece dönebiliyor ve böylece yük PCIe yuvalarından alınabiliyor. 

Kasanın sağ tarafına 4 adede kadar 120mm fan sığabilirken, bir adet de 480mm radyatör için yer ayrılmış. Anakart ve fanlar arasında da büyük bir su soğutma sistemi için yeteri kadar alan bulunuyor. Toplamda 4 adede kadar sabit sürücü yuvası sunan kasada 45mm kablo yönetim alanı mevcut. 

Thermaltake kasada 3D yazıcı ile bastırılabilen parçalar olacağını belirtiyor. İlerleyen aylarda bu parçaların 3D modelleri de kullanıcılara sunulacak. Kasa 170$ fiyat etiketi ile 15 Ekim'de satışa sunulacak.  

http://www.tomshardware.com/news/thermaltake-core-p5-wall-mounted-case,30221.html Yorum Yaz
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artenis 4 yıl en beğenilen
10 yıl önce duvarıma monte ettiğim Celeron 600 bilgisayarım




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Talha Bey'e teşekkür ederim 2si1'de bu gönderiden bahsettiği için

BU DA ASUS' TYTAN dan önce çizdiğim kasa, keşke kasa tasarımına yönelseydim dedim artık !


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10 yıl önce duvarıma monte ettiğim Celeron 600 bilgisayarım...
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Das Boot 3 yıl
Sağından solundan çok fazla toz girer. Bence yanlar kapalı olmalıydı.
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PanikAtak 3 yıl
Kasa süper yakın zamanda bir tane almayı planlıyorum
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bocekgrafik 4 yıl
Sıradışı, güzel bir tasarım. çocuklu evlerde hem çocuk için, hem de PC için riskli ama...
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KURSAD. 3 yıl
TR'de satılmıyor alet , zaten sonradan baktım ki yanları açıkmış. ızgaralı bir kapak olaydı yanlarına 400 500 liraya civarında olsaydı alırdım. Amazona baktım 140 Dolar etiketi var 105 dolar da gümrük ve kargo ücreti çıkıyor 240 dolar da 700 küsür lira yapıyor. hani ürün sağlam geleceğini bilsem siparişi veririm. lakin o ürün TR sınırlarına kadar gelir , TR'deki yerli kargocularda param parça olur. adım gibi eminim.
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asadem20 4 yıl
Kasa yalnız başına oldukça şık. Ancak ardından önünden sarkacak kablolar çirkin bir görüntü oluşturabilir.
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BoSS03 4 yıl
Görmediğin bi kasası olmuş tutmuş duvara asmış
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cyberbandit 4 yıl
bu soğutma sistemleri burada satılıyoru ya :?
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cengizhan72 4 yıl
Harika olmuş bayılırım böyle gözümün önünde olan kasalara.Bilgisayar toplayacağım zaman bu kasa favorim olur, neolacak yani iki delik aç as duvara seyret.
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mehmet4428 4 yıl
Dolar fazla uçmasaydı alınırdı aslında gerçekten güzel duruyor.
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artenis 4 yıl
10 yıl önce duvarıma monte ettiğim Celeron 600 bilgisayarım




Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Talha Bey'e teşekkür ederim 2si1'de bu gönderiden bahsettiği için

BU DA ASUS' TYTAN dan önce çizdiğim kasa, keşke kasa tasarımına yönelseydim dedim artık !


forum.donanimhaber.com/...
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Firaristt 4 yıl
Dolu haf X'i asmak istiyorum da 20-25 kilo geliyor ??
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huseyincarnege 4 yıl
içi dışı bir negüzel
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IhtiyarDelikanli 4 yıl
sıvı soğutma sistemi kasayı gölgede bırakmış
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