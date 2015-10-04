Thermaltake Core P5 ile kasanızı duvara asın

Geleneksel bilgisayar kasalarından sıkılanlar için Thermaltake'den ilginç bir çözüm geliyor. Thermaltake Core P5 ATX kasası duvara asılabilir yapısıyla seyirlik bir bilgisayar tecrübesi sunacak.





Kule formatındaki Core P5, üç farklı şekilde kullanılabiliyor. Masaüstünde dikey veya yatay olarak stand üzerinde kullanabileceğiniz kasa, standı çıkararak arka kısmından duvara asılabiliyor. Şeffaf yan panel ve aydınlatmalı iç mekan sayesinde kasa rahatsız edici bir görüntü de oluşturmuyor.





Kasada sadece yan panel olduğu için kenarlar açık ve hava dolaşımı iyi bir şekilde sağlanabiliyor ve ATX sistemlere yönelik olsa da mini-ITX ve mATX anakartlar da kullanılabiliyor. Kasada 8 adet genişleme yuvası mevcut ve 4 adede kadar da ekran kartı yerleştirilebiliyor. Kasa dikey konuma getirildiğinde genişleme yuvaları da 90 derece dönebiliyor ve böylece yük PCIe yuvalarından alınabiliyor.





Kasanın sağ tarafına 4 adede kadar 120mm fan sığabilirken, bir adet de 480mm radyatör için yer ayrılmış. Anakart ve fanlar arasında da büyük bir su soğutma sistemi için yeteri kadar alan bulunuyor. Toplamda 4 adede kadar sabit sürücü yuvası sunan kasada 45mm kablo yönetim alanı mevcut.





Thermaltake kasada 3D yazıcı ile bastırılabilen parçalar olacağını belirtiyor. İlerleyen aylarda bu parçaların 3D modelleri de kullanıcılara sunulacak. Kasa 170$ fiyat etiketi ile 15 Ekim'de satışa sunulacak.

http://www.tomshardware.com/news/thermaltake-core-p5-wall-mounted-case,30221.html