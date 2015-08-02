Thermaltake Core V51 kasası yeşillendi

Thermaltake'nin geçen yıl sonbahar dönemi başında lanse ettiği ve oldukça beğenilen Core V51 E-ATX kasası, yeşillere bürünerek Core V51 Riing Edition adıyla yeniden tüketicinin karşısına çıkıyor.





Core V51 Riing Edition, önceki siyah kasa modelinin aksine ön ve üst paneli tamamen yeşil renge boyamış, ayrıca yuva kenarları ile fan çevrelerini de parlak yeşil ile renklendirmiş. Böylece Nvidia tabanlı sistem kurmak isteyenlere hitap eden bir görünüm ortaya çıkmış.





Yeşil rengin dışında kasada bazı güncellemeler mevcut. İsmine uygun olarak kasa içerisine ön tarafta iki arka tarafta bir adet Riing fan mevcut. 140mm'lik bu fanlar çerçevedeki yeşil çember sayesinde renkli bir görüntü arz ediyor. Fanlar 1400 veya 1000 devir/dakika dönüş hızına sahip ve gürültü azaltıcı adaptör ile kontrol ediliyor. Ayrıca daha fazla fan için de yer bırakılmış.





Kasada 8 adet genişleme slotu mevcut. Bu bakımdan 4'lü SLI veya CrossFire konfigürasyonlarına uygun. Ayrıca ön kısımda 5.25 inçlik 2 adet, 3.5 inçlik 5 adet sürücü yuvası bulunuyor.





LCS sertifikası ile sıvı soğutma sistemlerine de en iyi imkanı tanıyan kasanın üst kısmında bir adet 420mm'lik radyatöre, ön kısımda bir adet 360mm'lik radyatöre, alt kısımda 240mm'lik radyatöre ve bir adet de 120mm'lik egsoz çıkışına yer veriliyor. Core V51 Riing Edition modelinin 110$-120$ arasında bir fiyat seviyesinde satılması bekleniyor.

http://www.tomshardware.com/news/thermaltake-core-v51-green-riing,29724.html