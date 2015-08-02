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Thermaltake Core V51 kasası yeşillendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,7b
1
9
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Thermaltake Core V51 kasası yeşillendi

Thermaltake'nin geçen yıl sonbahar dönemi başında lanse ettiği ve oldukça beğenilen Core V51 E-ATX kasası, yeşillere bürünerek Core V51 Riing Edition adıyla yeniden tüketicinin karşısına çıkıyor. 

Core V51 Riing Edition, önceki siyah kasa modelinin aksine ön ve üst paneli tamamen yeşil renge boyamış, ayrıca yuva kenarları ile fan çevrelerini de parlak yeşil ile renklendirmiş. Böylece Nvidia tabanlı sistem kurmak isteyenlere hitap eden bir görünüm ortaya çıkmış.

Yeşil rengin dışında kasada bazı güncellemeler mevcut. İsmine uygun olarak kasa içerisine ön tarafta iki arka tarafta bir adet Riing fan mevcut. 140mm'lik bu fanlar çerçevedeki yeşil çember sayesinde renkli bir görüntü arz ediyor. Fanlar 1400 veya 1000 devir/dakika dönüş hızına sahip ve gürültü azaltıcı adaptör ile kontrol ediliyor. Ayrıca daha fazla fan için de yer bırakılmış.

Kasada 8 adet genişleme slotu mevcut. Bu bakımdan 4'lü SLI veya CrossFire konfigürasyonlarına uygun. Ayrıca ön kısımda 5.25 inçlik 2 adet, 3.5 inçlik 5 adet sürücü yuvası bulunuyor. 

LCS sertifikası ile sıvı soğutma sistemlerine de en iyi imkanı tanıyan kasanın üst kısmında bir adet 420mm'lik radyatöre, ön kısımda bir adet 360mm'lik radyatöre, alt kısımda 240mm'lik radyatöre ve bir adet de 120mm'lik egsoz çıkışına yer veriliyor. Core V51 Riing Edition modelinin 110$-120$ arasında bir fiyat seviyesinde satılması bekleniyor.  

http://www.tomshardware.com/news/thermaltake-core-v51-green-riing,29724.html Yorum Yaz
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0quz28 4 yıl
0quz28
yeni aldığım ve şuanda kullanmakta olduğum kasa keşke görseldeki gibi tepede 2 veya 3 adet fan kasa ile birlikte gelseymiş eski sürümdede aynı şekilde total 3 fan var 2 ön ve 1 arka olmak üzere ve filtreler oldukça güzel

ops sıvı soğutma için fanlar nerede diyordumki görsele dikkatli bakmamışım o üsteki fanlar sıvı soğutma içinmiş :D
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0quz28 4 yıl
yeni aldığım ve şuanda kullanmakta olduğum kasa keşke görseldeki gibi tepede 2 veya 3 adet fan kasa ile birlikte gelseymiş eski sürümdede aynı şekilde total 3 fan var 2 ön ve 1 arka olmak üzere ve filtreler oldukça güzel
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OverClocK1ng 4 yıl
Bayağı beğendim. Benim Obsidian 750D yi satıp buna mı geçsem ne...
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CoreXXX 4 yıl
çok iyi bir havalandırması var. önü arkası üstü her yeri petek yapıda bide kullanmadığınız hdd yuvalarını çıkarıp bir kenara koyabiliyorsunuz full modüler. 10 tane kadar topladım . çok şaşalı değil modeli ama çok kaliteli bir kasa
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redoracle 4 yıl
TT son zamanlarda çok iyi kasalar çıkarmış favorim
tweaktown.com/...
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gokhanvai 4 yıl
Buram buram Nvidia kokuyor :D
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kadirirdem 4 yıl
güzel olmuş yanlız :D....
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cellat87 4 yıl
baya güzel görünüyor birde sıvı sogutma yaptınmı tadından yenmez bu kasa sanırım.
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Das Boot 4 yıl
Düz hali memleketimizde 450 TL
Bende çok beğeniyorum bu kasayı fakat çok pahalı. Hele Vatan yanında 80plus Bronz 750w güç kaynağı ile birlikte 650 tl ye satıyor.
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